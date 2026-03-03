Estas son las marcas de guantes de látex más económicas y resistentes para el hogar, según Profeco

El estudio de Profeco evaluó once marcas de guantes de látex para uso doméstico y reveló cuáles ofrecen mayor resistencia y protección a precios accesibles. - (Imágen Ilustrativa Infobae)

El último estudio del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor identificó los guantes de látex para lavar trastes más baratos y resistentes en el mercado mexicano. El análisis, realizado entre septiembre y diciembre de 2025, evaluó 11 modelos disponibles en tiendas y supermercados, priorizando la protección, durabilidad y desempeño en tareas domésticas.

La exposición repetida a productos de limpieza puede provocar irritaciones o dermatitis, por lo que el uso de guantes de látex natural resulta fundamental para quienes buscan proteger la piel durante el lavado de trastes. En el país existe una amplia oferta de modelos, desde los reforzados hasta los afelpados, con acabados antiderrapantes y satinados.

El estudio de Profeco sometió a los guantes a pruebas rigurosas de resistencia química, alargamiento a la ruptura, tensión mecánica, hermeticidad y verificación de información comercial. Las evaluaciones se realizaron conforme a las normas mexicanas NMX-S-039-SCFI-2000, NOM-050-SCFI-2004 y NOM-030-SCFI-2006.

Todos los modelos analizados superaron las pruebas de resistencia química y mecánica, aunque presentan diferencias en precio, acabados y talla real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados de las marcas más económicas y resistentes

Se analizaron características como el cumplimiento de la talla declarada, el espesor (todos clasificados como ultraligeros, entre 0.26 y 0.43 mm), la longitud y la presencia de defectos menores. Todos los modelos resistieron a seis sustancias químicas de uso común en la limpieza del hogar, como hidróxido de amonio, ácido clorhídrico, hipoclorito de sodio y ácido muriático.

Las pruebas de desempeño incluyeron la capacidad de los guantes para estirarse antes de romperse, la resistencia a la tensión y su eficacia como barrera ante sustancias potencialmente dañinas. Ningún modelo presentó fugas y todos calificaron como “muy buenos” en resistencia a la tensión.

Según la información recopilada en enero de 2026, los precios de los guantes evaluados oscilaron entre 22 y 100 pesos. La lista a continuación agrupa los modelos por marca, con sus características principales y el precio promedio:

Aurrera : 22 pesos, guante satinado, resistente a sosa y ácidos, fabricado en México.

Chedraui : 20 pesos, satinado antiderrapante, doble resistencia, hecho en México.

Golden Hills : 22 pesos, afelpado doble resistencia, antiderrapante, hecho en México.

Great Value : 41 pesos, uso rudo, 100% látex natural, hecho en México.

HDX : 57 pesos, reutilizable, empuñadura texturizada, forro afelpado, hecho en China.

Precíssimo : 25 pesos, satinado multiusos, hecho en China.

Quality Day : 46 pesos, largos y resistentes, aroma, hecho en México.

Scotch-Brite : 44 pesos, flexible y resistente, aroma a limón, hecho en México.

Scrub Daddy : 100 pesos, doble capa para uso rudo, aroma a limón, hecho en México.

Vileda : 45 pesos, extra sensation, interior de algodón, hecho en Sri Lanka.

Vitex: 29 pesos, doble capa, antiderrapante, hecho en México.

Los guantes de látex más baratos y eficientes, según Profeco, pueden encontrarse desde 20 pesos y cumplen con los requisitos de seguridad para el hogar. (Captura de pantalla Profeco)

Consideraciones de compra y recomendaciones de uso

El estudio destaca la importancia de adquirir los guantes en establecimientos formales, verificar que el empaque esté sellado y elegir el modelo adecuado según la talla y el acabado requerido. Se recomienda lavar los guantes después de cada uso y evitar el contacto con solventes como gasolina o aguarrás, que pueden degradar el látex.

Aunque todos los productos presentaron algunos defectos menores, ninguno comprometió la seguridad ni la funcionalidad. Profeco sugiere revisar las dimensiones reales de los modelos, ya que tres de ellos resultaron ligeramente más pequeños de lo que indican sus etiquetas.

El uso responsable de estos productos contribuye a la protección de la piel y al ahorro familiar, ofreciendo alternativas accesibles y eficientes para las labores de limpieza en el hogar.