Cinco señales de infarto cerebral que aparecen días antes de que ocurra

La aparición de síntomas días antes puede salvarte si sabes reconocerlos a tiempo

Un dolor inusual o cambios en la coordinación pueden alertar de este problema silencioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un infarto cerebral, también conocido como accidente cerebrovascular isquémico, ocurre cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se interrumpe o se reduce de manera significativa.

Esta falta de irrigación impide que el tejido cerebral reciba el oxígeno y los nutrientes necesarios, lo que provoca la muerte de las células en la zona afectada.

La causa más frecuente es la obstrucción de una arteria por un coágulo sanguíneo o por el estrechamiento de los vasos debido a la acumulación de placas de grasa.

Esta condición puede generar secuelas neurológicas graves, como dificultad para hablar, mover partes del cuerpo, problemas de memoria o incluso la muerte, dependiendo de la extensión y localización del daño cerebral.

A diferencia de los infartos al corazón, los cuales pueden ocurrir de manera repentina, el accidente cerebrovascular puede dar señales horas e incluso días antes de ocurrir por lo que es importante conocer las señales de alarma.

El infarto cerebral o accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro, provocando daño en las células cerebrales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco señales de infarto cerebral que aparecen días antes de que ocurra

De acuerdo con información de la American Stroke Association cinco señales que pueden presentarse días antes de un infarto cerebral (accidente cerebrovascular) son:

-Dolor de cabeza intenso y repentino: Puede aparecer sin causa aparente y ser diferente a los dolores de cabeza habituales.

-Pérdida momentánea de la visión o visión borrosa: Se puede experimentar dificultad para ver con uno o ambos ojos, visión doble o pérdida parcial de la visión.

-Dificultad para hablar o comprender el lenguaje: Problemas para articular palabras, hablar con claridad o entender lo que otros dicen.

-Debilidad o adormecimiento en un lado del cuerpo: Sensación de debilidad, hormigueo o entumecimiento en la cara, el brazo o la pierna, especialmente de un solo lado.

-Pérdida del equilibrio o problemas de coordinación: Inestabilidad al caminar, mareos o dificultad para coordinar los movimientos.

Estas señales pueden aparecer de forma transitoria y suelen confundirse con otros problemas de salud. Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, es fundamental buscar atención médica inmediata para reducir el riesgo de daño cerebral permanente.

Dolor de cabeza intenso, visión borrosa, dificultad para hablar, debilidad en un lado del cuerpo y pérdida de equilibrio son señales tempranas del infarto cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para prevenir un infarto cerebral

Algunos consejos para prevenir un infarto cerebral incluyen:

-Controlar la presión arterial: Mantener la presión en niveles saludables reduce significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular.

-Seguir una alimentación equilibrada: Priorizar frutas, verduras, granos integrales, pescado, legumbres y limitar el consumo de grasas saturadas, sal y azúcares añadidos.

-Realizar actividad física regular: Practicar ejercicio moderado al menos 150 minutos por semana ayuda a mantener el peso y la salud cardiovascular.

-Evitar el consumo de tabaco: Fumar aumenta el riesgo de obstrucción de las arterias y de formación de coágulos.

-Limitar el consumo de alcohol: El exceso de alcohol eleva la presión arterial y puede favorecer arritmias.

-Controlar la diabetes: Mantener niveles adecuados de glucosa en sangre previene el daño vascular.

-Controlar el colesterol: Revisar periódicamente los niveles de colesterol y triglicéridos contribuye a evitar la acumulación de placas en las arterias.

-Atender la salud del corazón: Tratar arritmias, insuficiencia cardíaca y otras afecciones cardiovasculares bajo supervisión médica.

-Manejar el estrés: Adoptar técnicas de relajación o mindfulness ayuda a reducir factores de riesgo asociados al estrés crónico.

Dos adultos mayores realizan ejercicios de fuerza con bandas elásticas en un entorno hogareño o de gimnasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas medidas, combinadas con revisiones médicas periódicas, contribuyen a disminuir la probabilidad de un infarto cerebral.

