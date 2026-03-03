México

Arándano: el fruto antioxidante rico en vitamina C y aliado de la salud

Este pequeño fruto rojo aporta nutrientes esenciales, protege el sistema inmunológico y ayuda a prevenir diversas afecciones

El arándano destaca como uno de los frutos con mayor contenido de antioxidantes y vitamina C para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arándano es reconocido por su alto contenido de antioxidantes y vitaminas, convirtiéndolo en un alimento funcional que refuerza la salud. Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), “El arándano es uno de los alimentos con mayor contenido, como ya lo consignamos, de antioxidantes, además aporta vitamina C, potasio y fibra, asimismo, el consumo de este fruto fortalece el sistema inmunitario”.

Su versatilidad permite incorporarlo en desayunos, meriendas o como bocadillo, aportando beneficios adicionales para la prevención de enfermedades. Su consumo regular contribuye a fortalecer las defensas naturales del organismo y a mejorar la nutrición diaria.

Además, el arándano rojo destaca por sus propiedades preventivas frente a infecciones y problemas del sistema urinario, ofreciendo una alternativa natural que complementa hábitos saludables sin depender únicamente de medicamentos.

Beneficios comprobados para la salud

Consumir arándanos fortalece el sistema inmunitario y ayuda a prevenir enfermedades respiratorias y resfriados en cualquier época del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, los arándanos son aliados contra infecciones urinarias, funcionando como una alternativa eficaz a los antibióticos para su prevención y tratamiento. Este efecto se atribuye a los compuestos bioactivos que contiene el fruto.

El consumo regular de arándanos también se asocia con la reducción de hasta un 10% en las posibilidades de desarrollar hipertensión. Incluirlos en la dieta diaria contribuye a un estilo de vida más saludable, gracias a sus vitaminas y minerales esenciales.

Además de sus efectos cardiovasculares y urinarios, los arándanos fortalecen el sistema inmunológico, combaten resfriados y alivian síntomas gripales. Su riqueza en vitamina C los hace particularmente útiles para mantener la salud general en temporadas de enfermedades respiratorias.

Propiedades y aplicaciones del fruto

El potasio y la fibra presentes en el arándano ayudan a equilibrar la presión arterial y a regular el azúcar en sangre eficientemente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de su consumo fresco, los arándanos deshidratados pueden emplearse para tratar episodios de diarrea y ayudar en trastornos oculares como la fatiga visual, miopía o problemas de visión nocturna. Su fibra y antioxidantes aportan beneficios digestivos y oculares simultáneamente.

El fruto aporta potasio, que ayuda a equilibrar la presión arterial, y fibra, que favorece la digestión y la regulación del azúcar en sangre. Su consumo regular puede formar parte de una estrategia integral de prevención de enfermedades.

Incorporar arándanos en la alimentación diaria no solo mejora la nutrición, sino que también potencia la inmunidad y protege contra distintas afecciones.

Formas fáciles de consumirlos

Un consumo regular de arándanos integra sabor y beneficios a la dieta diaria, reforzando el bienestar cardiovascular, digestivo y la inmunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aprovechar todos los beneficios del arándano, se puede incluir en el desayuno junto con cereales o yogur, en la merienda acompañado de frutos secos, o simplemente como un bocadillo entre comidas. También se puede integrar en smoothies y ensaladas para añadir un toque antioxidante.

Su preparación no requiere técnicas complejas, y su sabor dulce y ligeramente ácido lo convierte en un alimento atractivo para todas las edades. Además, su forma deshidratada permite conservarlo por más tiempo sin perder sus propiedades nutricionales.

El arándano es un ejemplo de cómo un fruto pequeño puede ofrecer grandes beneficios, fortaleciendo la salud cardiovascular, digestiva e inmunológica, mientras aporta sabor y color a la dieta diaria.

