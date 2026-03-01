Tras acuerdo con sindicato, director del Metro CDMX aseguró que el servicio en las 12 líneas no se suspenderá

El sindicato del Metro explicó la razón de los retrasos en el servicio Foto: Cuartoscuro

Adrián Rubalcava Suárez, director del Metro CDMX, informó que, por instrucción de la jefa de Gobierno Clara Brugada, se estableció un diálogo directo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo para atender las demandas laborales sin comprometer el servicio y confirmó que el servicio en las 12 líneas está garantizado.

Durante las mesas de trabajo, se acordó retomar actividades normales, incluidas las horas extraordinarias, y se canceló cualquier acción de protesta que pudiera afectar la operación del sistema. Las autoridades destacaron que el entendimiento alcanzado es clave para mantener la estabilidad operativa del Metro CDMX.

El enfoque central ha sido fortalecer la sinergia laboral y mantener mesas de diálogo abiertas para asegurar la movilidad de millones de usuarios en la capital del país.

Servicio garantizado pese a tensiones laborales

El director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, informó que se alcanzaron acuerdos sustanciales con representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), con la instrucción de la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, para asegurar la continuidad del servicio en todas las líneas de la red de transporte urbano.

Durante la reunión con la dirigencia sindical y funcionarios de las secretarías de Movilidad y de Finanzas, se destacó la importancia de mantener una relación de trabajo colaborativa y constructiva entre la administración y los trabajadores, que permita enfrentar los retos operativos y laborales sin poner en riesgo la operación diaria.

Diálogo abierto y acuerdo técnico-operativo

Rubalcava destacó que los acuerdos alcanzados permitirán fortalecer la sinergia laboral entre administración y trabajadores, factor que se refleja directamente en la mejora continua del servicio de transporte para millones de capitalinos.

Aunque aún quedan pendientes temas laborales que serán abordados en mesas de trabajo con la jefa de Gobierno y el director del Metro, las partes acordaron reanudar las actividades normales, incluyendo las horas extraordinarias, y cancelar la protesta de “brazos caídos” que estaba programada para el 3 de marzo.

Este acercamiento con el sindicato se da en un contexto en el que la administración capitalina ha mantenido disposición para continuar con el diálogo y evitar afectaciones a los usuarios, reconociendo la labor esencial de los trabajadores del Metro en la operación de las 12 líneas de la ciudad.