Receta de la abuela para cuaresma: tortitas esponjosas de camarón con nopales tiernos en salsa de chile guajillo

Esta receta, transmitida por generaciones, representa un platillo emblemático en distintos hogares de México durante los días en que se acostumbra evitar carnes rojas

La tradición culinaria mexicana revive en la temporada de Cuaresma con la preparación de las tortitas esponjosas de camarón seco, acompañadas de nopales tiernos y bañadas en una salsa de chile guajillo.

Esta receta, transmitida por generaciones, representa un platillo emblemático en distintos hogares de México durante los días en que se acostumbra evitar carnes rojas y buscar alternativas llenas de sabor y significado.

Ingredientes principales para la receta tradicional

La elaboración comienza con la selección de los ingredientes base:

  • Camarón seco: Se recomienda utilizar entre 100 y 150 gramos, molidos después de tostarse ligeramente para intensificar el aroma.
  • Huevos: De 5 a 6 piezas, separando claras y yemas para lograr una textura suave.
  • Harina de trigo o pan molido: Opcional, solo para dar mayor cuerpo a las tortitas.
  • Nopales tiernos: Dos tazas cocidas en su propia baba, aportan frescura y equilibrio.
  • Chiles guajillo: Entre 6 y 8 piezas ya desvenadas e hidratadas.
  • Jitomates: Dos o tres unidades, asadas para la salsa.
  • Cebolla y ajo: Un cuarto de cebolla y uno o dos dientes de ajo.
  • Especias: Orégano y comino para resaltar el sabor.
  • Aceite: Cantidad suficiente para freír las tortitas.
Paso a paso: preparación guiada por la experiencia familiar

Preparar los nopales es el primer procedimiento. Se cuecen en agua junto con cebolla, ajo y sal hasta que cambian de color y textura. Al finalizar la cocción, se escurren y reservan. Esta técnica ayuda a conservar la frescura y el sabor característico del nopal, uno de los ingredientes más representativos de la cocina nacional.

La salsa de chile guajillo es la base que aporta profundidad y color al platillo. Para obtener un resultado óptimo:

  1. Asar los jitomates, la cebolla y el ajo en un comal o sartén a fuego medio.
  2. Licuar junto con los chiles guajillo previamente hidratados, añadiendo orégano, comino y una pequeña cantidad de agua hasta lograr una mezcla homogénea.
  3. En una cazuela con aceite caliente, verter la salsa y dejar que hierva durante unos minutos. Añadir los nopales cocidos y sazonar al gusto.

El secreto de las tortitas esponjosas

La clave de estas tortitas radica en el batido de los huevos. Según las recomendaciones transmitidas en distintas familias, se deben batir las claras a punto de turrón hasta que formen picos firmes. Después, incorporar las yemas y mezclar con movimientos suaves. El camarón seco molido se agrega de forma envolvente, cuidando que la mezcla conserve su volumen.

Para formar las tortitas, se toma una porción con una cuchara y se deposita en aceite caliente. El proceso de fritura debe realizarse en tandas, retirando el exceso de grasa con papel absorbente tras sacarlas de la sartén.

Unión de sabores y presentación final

El paso final consiste en incorporar las tortitas a la cazuela donde ya hierve la salsa con nopales. Se dejan cocinar a fuego bajo durante cinco a diez minutos, tiempo suficiente para que las tortitas absorban el sabor de la salsa y mantengan su textura esponjosa.

Este platillo suele servirse acompañado de arroz blanco o tortillas de maíz, opciones que complementan la experiencia y permiten disfrutar al máximo la combinación de ingredientes. Una sugerencia popular consiste en tostar el camarón seco antes de molerlo, ya que esto potencia su sabor en el resultado final.

Variaciones y recomendaciones para la cuaresma

La receta admite algunas variantes, como sustituir el pan molido por harina para quienes desean una textura más ligera, o ajustar la cantidad de especias según el gusto de cada familia. Durante la Cuaresma, las tortitas de camarón con nopales permanecen como una de las preparaciones más solicitadas en mercados y hogares, ya que aportan una alternativa práctica y sabrosa a las restricciones alimentarias de la temporada.

El platillo representa una muestra del ingenio gastronómico nacional, donde la utilización de ingredientes accesibles y técnicas sencillas permite mantener vivas las costumbres y el sabor de la cocina tradicional.

