Incendio amenaza la Zona Arqueológica de Tula: 25 hectáreas de pastizal consumidas, estructuras prehispánicas se salvan

(Infobae-Itzallana)

Un incendio registrado en las inmediaciones de la Zona Arqueológica de Tula, Hidalgo, provocó afectaciones en aproximadamente 25 hectáreas de pastizal y vegetación seca en la periferia del polígono arqueológico.

El siniestro generó alarma inmediata entre autoridades y ciudadanos por el posible riesgo al patrimonio cultural y al entorno ecológico del sitio. Las autoridades municipales confirmaron, sin embargo, que las estructuras prehispánicas no presentan daños visibles hasta el momento.

Brigadistas, bomberos y voluntarios lograron contener el fuego

En las labores de control participaron brigadistas, personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, así como ciudadanos voluntarios que colaboraron en la contención mediante la apertura de brechas cortafuego y tareas de enfriamiento.

La pronta respuesta coordinada permitió frenar la propagación de las llamas y reducir el impacto en la zona antes de que el fuego avanzara hacia áreas de mayor valor histórico.

La segunda vez en el año que el fuego amenaza Tula

Lo ocurrido no es un hecho aislado: se trata de la segunda ocasión en lo que va de 2026 que un incendio se registra en las inmediaciones de la Zona Arqueológica de Tula, lo que enciende las alertas sobre la vulnerabilidad del sitio ante la temporada de altas temperaturas y sequía.

Ante ello, las autoridades municipales hicieron un llamado urgente a la población a evitar quemas de basura o pastizales en las cercanías, subrayando el alto riesgo que estas prácticas representan para el medio ambiente, la seguridad de las personas y el patrimonio histórico del estado.

Labores de control y enfriamiento tras el incendio que consumió pastizales en las inmediaciones de la Zona Arqueológica de Tula, uno de los principales patrimonios culturales de Hidalgo.

Tula, un patrimonio que no puede perderse

La Zona Arqueológica de Tula es considerada el principal legado cultural de Hidalgo y uno de los sitios prehispánicos más relevantes de México. Fue la capital de la civilización tolteca, que floreció entre los siglos IX y XIII, y llegó a rivalizar en influencia con grandes ciudades como Teotihuacán y Tenochtitlan.

Los toltecas, reconocidos como “maestros constructores”, dejaron un legado arquitectónico y escultórico que se refleja en las estructuras y monumentos que aún perduran en el sitio.

Entre sus principales atractivos destacan los Atlantes de Tula, cuatro esculturas monumentales de más de cuatro metros de altura que representan a guerreros toltecas y que custodian la cima del Templo de Tlahuizcalpantecuhtli.

Estas figuras, talladas en basalto, son símbolo del poder militar y la organización social de los toltecas. El complejo arqueológico también incluye la Pirámide B, el Palacio Quemado, el Coatepantli o Muro de las Serpientes, canchas para el juego de pelota y una amplia plaza central, elementos que evidencian la importancia política, religiosa y comercial que tuvo Tula en su época.