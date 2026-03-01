Eventos astronómicos en México: desde el eclipse total de luna a el equinoccio de primavera en marzo 2026

Eventos astronómicos de marzo 2026: fechas para ver en México desde el eclipse total de luna a el equinoccio de primavera

El mes de marzo de 2026 trae consigo una serie de eventos astronómicos que prometen captar la atención de observadores en todo el mundo.

Según información del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y el Universum Museo de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante este periodo se registrarán desde eclipses y conjunciones planetarias hasta lluvias de meteoros y fenómenos que marcan el comienzo de nuevas estaciones.

Eventos astronómicos de marzo 2026

3 de marzo: Eclipse total de Luna y Luna llena.

8 de marzo: Conjunción de Venus y Saturno.

14 de marzo: Lluvia de meteoros y Normínidas.

17 de marzo: Conjunción de la Luna con Marte y conjunción de la Luna con Mercurio (de 02:45 a 08:23 hrs, tiempo del centro de México).

20 de marzo: Equinoccio de primavera (08:46 hrs, tiempo del centro de México).

26 de marzo: Marte en perihelio.

28 de marzo: Acercamiento de la Luna y el cúmulo estelar M44.

Una persona contempla el espectacular fenómeno de la Luna de Sangre bajo un cielo nocturno despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primero de los fenómenos destacados ocurre el 3 de marzo, con un eclipse total de Luna observable en varias regiones. En la misma fecha, la Luna alcanza su fase de plenitud, lo que genera condiciones óptimas para la contemplación nocturna, según reportó el UNAM Gazette en su sección de ciencia.

El eclipse lunar ofrece una oportunidad para apreciar el satélite natural teñido de tonos rojizos, efecto producido por la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre.

El 8 de marzo se presenta la conjunción de Venus y Saturno, momento en el que ambos planetas se ubican visualmente muy cerca uno del otro en el cielo nocturno. Este fenómeno facilita la identificación de estos astros a simple vista, ya que Venus suele resplandecer con gran intensidad, mientras que Saturno aparece con un tono más pálido.

Para el 14 de marzo, la atención se centra en la lluvia de meteoros y Normínidas, evento que suele alcanzar su máximo durante la madrugada. Según el INAOE, las Normínidas se caracterizan por su baja tasa de meteoros, pero pueden ofrecer destellos breves y brillantes en zonas con baja contaminación lumínica. La observación de este tipo de lluvias resulta más efectiva lejos de las ciudades, donde el cielo se mantiene más oscuro.

This photograph shows a view of a full moon also known as "Blood Moon" with leaves in the foreground during a phase of a total lunar eclipse in Jakarta on September 8, 2025.

El 17 de marzo, el cielo nocturno será escenario de dos fenómenos simultáneos: la conjunción de la Luna con Marte y la conjunción de la Luna con Mercurio. De acuerdo con la información de la UNAM, la Luna estará alineada visualmente con Marte desde las 2:45 hasta las 8:23, hora del centro de México.

Más adelante, el mismo día, se producirá el acercamiento aparente entre la Luna y Mercurio, un evento que requiere condiciones óptimas de visibilidad cerca del horizonte.

El 20 de marzo marca la llegada del equinoccio de primavera, fenómeno astronómico que señala el inicio de la nueva estación en el hemisferio norte. El equinoccio ocurre exactamente a las 8:46, hora del centro de México, cuando el Sol cruza el ecuador celeste y el día y la noche tienen una duración similar.

A finales del mes, el 26 de marzo, Marte alcanza su perihelio, el punto más cercano al Sol en su órbita, lo que puede hacer que su brillo sea ligeramente superior al habitual.

El INAOE indicó que este evento no solo es relevante para la observación, sino también para el estudio de la dinámica orbital de los planetas del sistema solar.

Eclipse lunar

El calendario astronómico de marzo concluye el 28 de marzo con el acercamiento entre la Luna y el cúmulo estelar M44, también conocido como el Pesebre, en la constelación de Cáncer. Según la UNAM, este tipo de alineación permite identificar objetos celestes menos visibles a simple vista, ya que la Luna sirve como referencia para su localización.

Esta serie de fenómenos permite que tanto aficionados como especialistas en astronomía sigan de cerca el comportamiento de los cuerpos celestes y actualicen sus registros de observación.