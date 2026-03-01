México

Ayotzinapa cumple 100 años: SEP reivindica su papel en la Nueva Escuela Mexicana

El secretario Mario Delgado Carrillo encabezó la conmemoración del centenario de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”

Guardar
El titular de la SEP
El titular de la SEP subrayó que formar docentes para comunidades campesinas es un acto de dignidad y compromiso social.

En el marco del centenario de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó la ceremonia oficial y destacó la relevancia histórica de esta institución en la formación de docentes rurales comprometidos con la justicia social y el desarrollo de las comunidades más vulnerables del país.

Durante el acto realizado en el Salón Iberoamericano de la SEP, ante estudiantes y autoridades educativas, el funcionario subrayó que educar a las hijas e hijos de campesinos en condiciones de pobreza representa un acto de dignidad y vocación de servicio que ha caracterizado a las normales rurales desde su origen.

La tradición rural como base de la Nueva Escuela Mexicana

Delgado Carrillo afirmó que la experiencia acumulada por las normales rurales durante un siglo es parte fundamental del modelo de la Nueva Escuela Mexicana, al compartir un enfoque humanista, crítico y comunitario.

Mario Delgado destacó que la
Mario Delgado destacó que la experiencia de las normales rurales es parte fundamental de la Nueva Escuela Mexicana, con un enfoque humanista, crítico y comunitario. ((SEP))

Recordó que este proyecto educativo se inspiró en figuras como Rafael Ramírez Castañeda y José Santos Valdés, quienes promovieron la idea de la escuela como “Casa del Pueblo”, donde el aprendizaje va más allá de la alfabetización y se convierte en un proceso de acompañamiento y transformación social.

Según explicó, la propuesta actual organizada en campos formativos tiene raíces en la llamada “escuela de la acción”, que impulsa el aprendizaje práctico, el trabajo colectivo y la participación comunitaria.

Un siglo de historia y esfuerzo colectivo

El titular de la SEP recordó que el 2 de marzo de 1926 iniciaron clases en Tixtla 27 jóvenes campesinos con el respaldo del maestro Rodolfo A. Bonilla, quien gestionó el terreno para establecer el plantel.

Posteriormente, en 1930, Raúl Isidro Burgos aportó recursos propios para comenzar la construcción formal de la escuela.

Mario Delgado recordó que la
Mario Delgado recordó que la Normal Rural inició clases en 1926 con 27 jóvenes campesinos en Tixtla, dando origen a un siglo de educación rural. EFE/David Guzmán

Destacó que aquellos estudiantes comenzaron su formación sin infraestructura suficiente, pero con la convicción de aprender y contribuir al progreso de sus comunidades.

Señaló que, tras el periodo revolucionario, el país encontró en la educación un camino para transformar conciencias y fortalecer la organización social.

Justicia para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

Durante su intervención, Delgado Carrillo expresó respeto y solidaridad con los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.

Afirmó que este hecho marcó profundamente la vida pública nacional y reiteró el compromiso institucional de continuar trabajando por la verdad y la justicia.

Mario Delgado expresó respeto y
Mario Delgado expresó respeto y solidaridad con los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014. REUTERS/Oscar Guerrero

También informó que, después de más de seis décadas, se restableció la mesa de trabajo con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, con la finalidad de fortalecer las condiciones materiales de las normales rurales.

Voces estudiantiles en el centenario

Juan Carlos Salazar Domínguez, alumno de cuarto año, señaló que el aniversario simboliza un siglo de resistencia y servicio a las comunidades marginadas.

Sostuvo que la función del maestro rural trasciende el aula y se convierte en un motor de transformación social, especialmente en regiones donde la escuela es el principal espacio de organización comunitaria.

Reafirmó que las nuevas generaciones de docentes mantienen el compromiso ético de ejercer con responsabilidad y excelencia profesional en las zonas más apartadas del país.

Juan Carlos Salazar, alumno de
Juan Carlos Salazar, alumno de cuarto año, destacó que el centenario simboliza un siglo de resistencia y servicio a las comunidades marginadas. Crédito: Cuartoscuro.

Acciones anunciadas para fortalecer a la Normal Rural

  • Mejoramiento de infraestructura educativa.
  • Asignación de mayores recursos para operación institucional.
  • Rehabilitación y fortalecimiento de comedores estudiantiles.
  • Garantía de alimentación suficiente, sana y digna para el alumnado.
  • Reactivación del diálogo permanente con la representación estudiantil.

Al evento asistieron autoridades federales y directivos de la institución. En el cierre de la ceremonia, el secretario sostuvo que los 100 años de Ayotzinapa representan un siglo de educación popular al servicio de México y un legado que continúa vigente en la formación de docentes rurales comprometidos con el país.

Temas Relacionados

Escuela Normal Rural Raúl Isidro BurgosAyotzinapaSecretaría de Educación PúblicaMario DelgadoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Línea 2 del Metro CDMX: cuál es el horario y servicio este 1 de marzo por remodelaciones y el concierto de Shakira en el Zócalo

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, aclaró que este domingo brindarán servicio regular de Cuatro Caminos a Tasqueña

Línea 2 del Metro CDMX:

Dictan prisión preventiva a sujeto relacionado en la desaparición de Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM

Reportes señalan que Jared Alejandro “N” también es estudiante activo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dictan prisión preventiva a sujeto

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 1 de marzo: liberan autopista México - Cuernavaca

Consulta el estado actual de vías federales y estatales antes de salir a carretera

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en

Senado respalda llamado de México a privilegiar la diplomacia ante conflicto en Medio Oriente

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, reiteró el apoyo de la Cámara alta al posicionamiento de la Cancillería para resolver la crisis mediante el diálogo y evitar una escalada

Senado respalda llamado de México

Samuel García promete en inglés ‘el Mundial Más Norteño’ y Adrián Marcelo le da con todo: “Nuevo León está colapsado”

Junto a Mariana Rodríguez, el gobernador promocionó al estado internacionalmente, invitando a los turistas como un atractivo a visitar el próximo Mundial de Futbol 2026

Samuel García promete en inglés
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobernador de Chiapas ordena investigar

Gobernador de Chiapas ordena investigar presuntos pagos del CJNG a policías de élite

“Sabían que eras un chingón, sabían que ibas a ganar”: Grecia Quiroz publica mensaje a 4 meses del asesinato de Carlos Manzo

Acta de defunción confirma que “El Mencho” murió por múltiples disparos en Tapalpa

Tras abatimiento de “El Mencho”, estos son los narcos de alto perfil que quedan en el mapa criminal

Atacan a tiros a Nahúm Álvarez, exalcalde de Ixtaczoquitlán en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Samuel García promete en inglés

Samuel García promete en inglés ‘el Mundial Más Norteño’ y Adrián Marcelo le da con todo: “Nuevo León está colapsado”

Shakira manda amoroso mensaje a quienes acamparon y ya la esperan en el Zócalo: “Los estoy viendo en vivo”

Burbujas en la orina: lo que revelan sobre tu salud y los alimentos clave para cuidar tus riñones

Shakira en el Zócalo de la CDMX 2026 en vivo: espacios principales al escenario ya están llenos

Hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto es hospitalizada de emergencia

DEPORTES

A un mes de la

A un mes de la reapertura del Estadio Azteca para el Mundial 2026: qué falta para que terminen las obras

David Faitelson pide prestar más atención a lo que suceda en México que en otras partes del mundo previo al Mundial 2026

Cuáles son los rivales más peligrosos para México en el Clásico Mundial de Beisbol

Terence Crawford confiesa por qué Canelo Álvarez no quiere pelear contra David Benavidez: “Es un gran peleador”

México vs Santa Lucía: cuándo y dónde ver el juego de las eliminatorias rumbo al Mundial Femenil 2027