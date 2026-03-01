Ayotzinapa cumple 100 años: SEP reivindica su papel en la Nueva Escuela Mexicana

El titular de la SEP subrayó que formar docentes para comunidades campesinas es un acto de dignidad y compromiso social.

En el marco del centenario de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó la ceremonia oficial y destacó la relevancia histórica de esta institución en la formación de docentes rurales comprometidos con la justicia social y el desarrollo de las comunidades más vulnerables del país.

Durante el acto realizado en el Salón Iberoamericano de la SEP, ante estudiantes y autoridades educativas, el funcionario subrayó que educar a las hijas e hijos de campesinos en condiciones de pobreza representa un acto de dignidad y vocación de servicio que ha caracterizado a las normales rurales desde su origen.

La tradición rural como base de la Nueva Escuela Mexicana

Delgado Carrillo afirmó que la experiencia acumulada por las normales rurales durante un siglo es parte fundamental del modelo de la Nueva Escuela Mexicana, al compartir un enfoque humanista, crítico y comunitario.

Mario Delgado destacó que la experiencia de las normales rurales es parte fundamental de la Nueva Escuela Mexicana, con un enfoque humanista, crítico y comunitario. ((SEP))

Recordó que este proyecto educativo se inspiró en figuras como Rafael Ramírez Castañeda y José Santos Valdés, quienes promovieron la idea de la escuela como “Casa del Pueblo”, donde el aprendizaje va más allá de la alfabetización y se convierte en un proceso de acompañamiento y transformación social.

Según explicó, la propuesta actual organizada en campos formativos tiene raíces en la llamada “escuela de la acción”, que impulsa el aprendizaje práctico, el trabajo colectivo y la participación comunitaria.

Un siglo de historia y esfuerzo colectivo

El titular de la SEP recordó que el 2 de marzo de 1926 iniciaron clases en Tixtla 27 jóvenes campesinos con el respaldo del maestro Rodolfo A. Bonilla, quien gestionó el terreno para establecer el plantel.

Posteriormente, en 1930, Raúl Isidro Burgos aportó recursos propios para comenzar la construcción formal de la escuela.

Mario Delgado recordó que la Normal Rural inició clases en 1926 con 27 jóvenes campesinos en Tixtla, dando origen a un siglo de educación rural. EFE/David Guzmán

Destacó que aquellos estudiantes comenzaron su formación sin infraestructura suficiente, pero con la convicción de aprender y contribuir al progreso de sus comunidades.

Señaló que, tras el periodo revolucionario, el país encontró en la educación un camino para transformar conciencias y fortalecer la organización social.

Justicia para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

Durante su intervención, Delgado Carrillo expresó respeto y solidaridad con los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.

Afirmó que este hecho marcó profundamente la vida pública nacional y reiteró el compromiso institucional de continuar trabajando por la verdad y la justicia.

Mario Delgado expresó respeto y solidaridad con los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014. REUTERS/Oscar Guerrero

También informó que, después de más de seis décadas, se restableció la mesa de trabajo con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, con la finalidad de fortalecer las condiciones materiales de las normales rurales.

Voces estudiantiles en el centenario

Juan Carlos Salazar Domínguez, alumno de cuarto año, señaló que el aniversario simboliza un siglo de resistencia y servicio a las comunidades marginadas.

Sostuvo que la función del maestro rural trasciende el aula y se convierte en un motor de transformación social, especialmente en regiones donde la escuela es el principal espacio de organización comunitaria.

Reafirmó que las nuevas generaciones de docentes mantienen el compromiso ético de ejercer con responsabilidad y excelencia profesional en las zonas más apartadas del país.

Juan Carlos Salazar, alumno de cuarto año, destacó que el centenario simboliza un siglo de resistencia y servicio a las comunidades marginadas. Crédito: Cuartoscuro.

Acciones anunciadas para fortalecer a la Normal Rural

Mejoramiento de infraestructura educativa.

Asignación de mayores recursos para operación institucional.

Rehabilitación y fortalecimiento de comedores estudiantiles.

Garantía de alimentación suficiente, sana y digna para el alumnado.

Reactivación del diálogo permanente con la representación estudiantil.

Al evento asistieron autoridades federales y directivos de la institución. En el cierre de la ceremonia, el secretario sostuvo que los 100 años de Ayotzinapa representan un siglo de educación popular al servicio de México y un legado que continúa vigente en la formación de docentes rurales comprometidos con el país.