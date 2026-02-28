Sarampión en México: ¿Cuál es el número de casos confirmados?

Aumento de sarampión en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud informó en su informe diario, con corte al 26 de febrero, que México acumula 11 mil 419 casos acumulados confirmados de sarampión, lo que refleja un aumento significativo en varias entidades del país.

El grupo más afectado son los niños y niñas de 1 a 4 años, con mil 582 contagios. Les siguen los menores de 5 a 9 años, con mil 378 contagios y los adultos de 25 a 29 años, con mil 302 contagios. No obstante, la mayor tasa de incidencia se observa en los infantes de un año, con 59.38 casos por cada 100 mil habitantes.

La enfermedad viral ha tenido presencia en 392 municipios, concentrando allí la mayor cantidad de transmisiones, lo que sigue afectando a miles de mexicanos y mexicanas de distintas regiones.

Defunciones de sarampión en México

Desde que comenzaron los casos en febrero de 2025, se han registrado 32 muertes asociadas al sarampión. Estos fallecimientos se han presentado en nueve estados del país, según el reporte oficial de las autoridades sanitarias.

Chihuahua con 21

Jalisco con 3

Sonora con 1

Durango con 2

Michoacán con 1

Tlaxcala con 1

Ciudad de México con 1

Chiapas con 1

Guerrero con 1

Casos de sarampion en México. (Secretaria de Salud)

¿Cómo prevenir el sarampión?

El sector salud, ante el aumento de casos de sarampión, implementaron medidas preventivas para frenar la propagación de la enfermedad, que ha generado alertas en México y en diversas partes del mundo.

Mediante jornadas de vacunación, la institución sanitaria hizo un llamado a la población para recibir la vacuna y así disminuir el riesgo de contagio, con especial énfasis en niños y en adultos de entre 20 y 49 años que no han completado su esquema de inmunización.

Asimismo, la Secretaría de Salud informó que en la mayoría de los estados se habilitaron módulos adicionales para atender a más personas, especialmente en lugares de alta afluencia, como terminales de autobuses y estaciones de metro.

Los primeros síntomas del sarampión suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus, por lo que vacunarse se considera una medida esencial para proteger la salud de toda la población.

En resumen:

México registra 11 mil 419 casos confirmados de sarampión, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

La transmisión activa se concentra en 392 municipios del país.

El grupo con más casos acumulados es el de niñas y niños de 1 a 4 años, con mil 582 contagios.

Desde el inicio del brote se han contabilizado 32 defunciones por sarampión en el país.

Las defunciones se concentran principalmente en Chihuahua (21), seguido de Jalisco (3) y otros estados como Sonora, Durango, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Chiapas y Guerrero.

Autoridades sanitarias reforzaron jornadas de vacunación para menores y personas de 20 a 49 años sin esquema completo.