Feria Nacional de la Enchilada 2026: fechas, artistas, sede y todo para ir

La Feria Nacional de la Enchilada está de regreso este 2026 y promete una edición histórica llena de sabor, música, diversión y tradición.

El evento que dura varios días reunirá a miles de visitantes para celebrar la enchilada potosina y disfrutar de una agenda repleta de actividades gratuitas para toda la familia.

Shows que habrá en la feria

El escenario principal recibirá a grandes artistas como:

Horóscopos de Durango

Gloria Trevi

Luis R. Conríquez

La Arrolladora Banda El Limón

Los Acosta

Bronco

¿Qué más habrá?

Juegos mecánicos y circo: Diversión sin costo para chicos y grandes, con acceso gratuito a los juegos y funciones circenses.

Muestra gastronómica: La enchilada potosina será la estrella, pero también habrá una amplia variedad de platillos regionales y propuestas de cocineras y comerciantes locales.

Actividades culturales y artísticas: Espectáculos, presentaciones de danza, teatro, talleres y más, para celebrar las tradiciones y fortalecer la identidad de la región.

¿Cuándo y dónde será la Feria Nacional de la Enchilada 2026?

Fechas: Del 4 al 12 de abril de 2026

Lugar: Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí

Consejos para disfrutar la feria

Llega temprano para aprovechar la muestra gastronómica y conseguir buen lugar en los conciertos. Consulta la programación diaria en redes sociales oficiales de la Feria Nacional de la Enchilada y el Ayuntamiento de Soledad. Lleva ropa cómoda para recorrer los diferentes espacios y disfrutar de los juegos y atracciones. Disfruta de la cocina local y apoya a los productores y cocineras de la región. La Feria Nacional de la Enchilada 2026 es la oportunidad perfecta para celebrar en grande uno de los platillos más emblemáticos de San Luis Potosí, rodeado de música, cultura y la calidez de la comunidad soledense.