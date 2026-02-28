México

Feria Nacional de la Enchilada 2026: fechas, artistas, sede y todo para ir

Te decimos los detalles para que no te pierdas este evento

Guardar
(Facebook)
(Facebook)

La Feria Nacional de la Enchilada está de regreso este 2026 y promete una edición histórica llena de sabor, música, diversión y tradición.

El evento que dura varios días reunirá a miles de visitantes para celebrar la enchilada potosina y disfrutar de una agenda repleta de actividades gratuitas para toda la familia.

(Feria nacional de la enchilada/FB)
(Feria nacional de la enchilada/FB)

Shows que habrá en la feria

El escenario principal recibirá a grandes artistas como:

  • Horóscopos de Durango
  • Gloria Trevi
  • Luis R. Conríquez
  • La Arrolladora Banda El Limón
  • Los Acosta
  • Bronco

¿Qué más habrá?

  • Juegos mecánicos y circo: Diversión sin costo para chicos y grandes, con acceso gratuito a los juegos y funciones circenses.
  • Muestra gastronómica: La enchilada potosina será la estrella, pero también habrá una amplia variedad de platillos regionales y propuestas de cocineras y comerciantes locales.
  • Actividades culturales y artísticas: Espectáculos, presentaciones de danza, teatro, talleres y más, para celebrar las tradiciones y fortalecer la identidad de la región.
(Feria nacional de la enchilada/FB)
(Feria nacional de la enchilada/FB)

¿Cuándo y dónde será la Feria Nacional de la Enchilada 2026?

  • Fechas: Del 4 al 12 de abril de 2026
  • Lugar: Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí

Consejos para disfrutar la feria

  1. Llega temprano para aprovechar la muestra gastronómica y conseguir buen lugar en los conciertos.
  2. Consulta la programación diaria en redes sociales oficiales de la Feria Nacional de la Enchilada y el Ayuntamiento de Soledad.
  3. Lleva ropa cómoda para recorrer los diferentes espacios y disfrutar de los juegos y atracciones.
  4. Disfruta de la cocina local y apoya a los productores y cocineras de la región.
  5. La Feria Nacional de la Enchilada 2026 es la oportunidad perfecta para celebrar en grande uno de los platillos más emblemáticos de San Luis Potosí, rodeado de música, cultura y la calidez de la comunidad soledense.

Temas Relacionados

Feria Nacional de la Enchilada 2026FeriasSan Luis PotosíSoledadEnchiladasmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX: a qué hora será la última salida de trenes este domingo 1 de marzo por concierto de Shakira en el Zócalo

El transporte público capitalino indicó cuáles estaciones estarán cerradas por el evento musical de la artista colombiana

Metro CDMX: a qué hora

Garitas de Tijuana: cómo está la línea este 28 de febrero

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cómo está

“No conviene la ruptura”: Monreal descarta que posible desacuerdo con PT y PVEM por reforma electoral afecte alianza rumbo al 2030

El diputado afirmó que los desacuerdos actuales se centran en la integración de las cámaras, el financiamiento de partidos y la fiscalización

“No conviene la ruptura”: Monreal

Así fue la caravana por la paz en Aguililla, tierra natal de “El Mencho”, en la que participaron decenas de ciudadanos

Habitantes de Aguililla, pueblo michoacano que vio nacer a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, participaron en una caravana por la paz encabezada por el obispo Cristóbal Ascencio García y sacerdotes de la Diócesis de Apatzingán

Así fue la caravana por

¿Cuáles son los beneficios de la lactosa? Lo que dice la ciencia sobre el azúcar de la leche

Ha sido señalada como un ingrediente problemático, pero en personas que no presentan intolerancia puede aportar beneficios importantes

¿Cuáles son los beneficios de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así fue la caravana por

Así fue la caravana por la paz en Aguililla, tierra natal de “El Mencho”, en la que participaron decenas de ciudadanos

Autoridades de Jalisco aseguran desconocer presunta “narconómina” del CJNG

Tribunal federal niega amparo a “El Mayito Gordo”, su condena en México no será ajustada

Recapturan a reo que se escapó en fuga masiva en Puerto Vallarta: cumplía condena de más de 20 años

Clamor por la paz en la cuna de “El Mencho”: Aguililla marcha entre el miedo y la fe

ENTRETENIMIENTO

Alexis Núñez responde a audios

Alexis Núñez responde a audios atribuidos a Imelda Tuñón donde lo señalan y sugiere: “Ella tiene una adicción”

Nietos de Carmen Salinas exigen disculpa pública a Saskia Niño de Rivera por polémica en pódcast: “Mi abuela ya no está”

‘Incompatibles’: Nodal deja a todos pensando tras filtrar su nueva canción en Instagram

Saskia Niño de Rivera aclara polémica tras mención de Carmen Salinas en su pódcast: “No es para alimentar el morbo”

Trabajadores de IMCINE cancelan paro laboral tras anuncio de pagos para 2026

DEPORTES

Uriel Antuna no pierde la

Uriel Antuna no pierde la fe rumbo al Mundial 2026: “Hasta que no den la lista, no pierdo las esperanzas”

Este es el exjugador de la NFL de origen mexicano acusado por consumo de sustancias

Ángel de Oro resiste el faul y deja sin cabellera a Johnny Consejo

México vs LA Dodgers: cuándo y dónde ver el duelo de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol

Qué se sabe sobre la posible salida de Christian Martinoli de TV Azteca