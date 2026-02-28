Feria Nacional de la Enchilada 2026: fechas, artistas, sede y todo para ir

La Feria Nacional de la Enchilada está de regreso este 2026 y promete una edición histórica llena de sabor, música, diversión y tradición.
El evento que dura varios días reunirá a miles de visitantes para celebrar la enchilada potosina y disfrutar de una agenda repleta de actividades gratuitas para toda la familia.
Shows que habrá en la feria
El escenario principal recibirá a grandes artistas como:
- Horóscopos de Durango
- Gloria Trevi
- Luis R. Conríquez
- La Arrolladora Banda El Limón
- Los Acosta
- Bronco
¿Qué más habrá?
- Juegos mecánicos y circo: Diversión sin costo para chicos y grandes, con acceso gratuito a los juegos y funciones circenses.
- Muestra gastronómica: La enchilada potosina será la estrella, pero también habrá una amplia variedad de platillos regionales y propuestas de cocineras y comerciantes locales.
- Actividades culturales y artísticas: Espectáculos, presentaciones de danza, teatro, talleres y más, para celebrar las tradiciones y fortalecer la identidad de la región.
¿Cuándo y dónde será la Feria Nacional de la Enchilada 2026?
- Fechas: Del 4 al 12 de abril de 2026
- Lugar: Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí
Consejos para disfrutar la feria
- Llega temprano para aprovechar la muestra gastronómica y conseguir buen lugar en los conciertos.
- Consulta la programación diaria en redes sociales oficiales de la Feria Nacional de la Enchilada y el Ayuntamiento de Soledad.
- Lleva ropa cómoda para recorrer los diferentes espacios y disfrutar de los juegos y atracciones.
- Disfruta de la cocina local y apoya a los productores y cocineras de la región.
- La Feria Nacional de la Enchilada 2026 es la oportunidad perfecta para celebrar en grande uno de los platillos más emblemáticos de San Luis Potosí, rodeado de música, cultura y la calidez de la comunidad soledense.
