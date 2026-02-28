México

Estos son los números a los que pueden llamar mexicanos que estén en Medio Oriente

La SRE recomendó llamar a estos números para casos de atención o protección consultar ante el conflicto en Medio Oriente

Secretaría de Relaciones Exteriores comparte números de las embajadas en Irán e Israel

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió los números de las embajadas en Irán e Israel habilitados para los mexicanos que se encuentren en Medio Oriente.

Para casos de atención o protección consultar, la SRE pone disposición estos números:

  • Embajada en Irán: +989121224463
  • Embajada en Israel: 054-316-6717

De igual modo, la Secretaría recomendó utilizar el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior: sirme.sre.gob.mx

Captura de pantalla del comunicado
Captura de pantalla del comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores publicado en redes (X: @SRE_mx)

Este registro tiene como finalidad facilitar la comunicación entre el Gobierno de México y sus connacionales en el exterior.

Siempre que se encuentren registrados, es una herramienta que funciona para tener una comunicación directa con el Gobierno.

Asimismo, la dependencia informó que está en contacto con las y los connacionales que radican actualmente en Irán, y añadió que está pendiente de cómo evoluciona la situación en esa zona del mundo.

La tensión entre los países de Medio Oriente creció este sábado luego de un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

Por su parte, Irán atacó con misiles bases estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y Kuwait y amenazó con nuevos ataques, informó la agencia iraní Mehr.

