Estereotipos de género en la ciencia, un desafío que persiste según la UNAM

Mujeres en la ciencia. (Freepik)

La participación de las mujeres en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (conocidas por sus siglas en inglés como STEM) continúa siendo baja, debido a la persistencia de estereotipos de género que dificultan su desarrollo académico desde edades tempranas y que, en muchos casos, llevan a que adolescentes abandonen sus trayectorias educativas, aseguró Norma Blazquez Graf, titular de la Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU) de la UNAM.

Durante el panel Mujeres y niñas en las ciencias: miradas que transforman aulas y espacios de investigación,la académica, quien también es investigadora y exdirectora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, señaló que aunque se han logrado avances, aún existen brechas salariales, sesgos en la evaluación escolar y una escasa presencia femenina en cargos de liderazgo dentro de la comunidad científica.

Mencionó que las mujeres no se distribuyen de forma homogénea en todas las áreas del conocimiento ni tienen las mismas oportunidades para alcanzar posiciones de alta decisión.

Estos factores, se deben en gran parte a roles y estereotipos de género, así como a formas de discriminación y a la desigual distribución del trabajo de cuidados.

Blazquez destacó que, en la UNAM, el porcentaje de estudiantes mujeres en total es aproximadamente del 52 %, pero en áreas de físico-matemáticas e ingenierías esa cifra apenas alcanza el 32 % en 2025. Agregó que, aunque las cifras de matrícula han aumentado en programas de posgrado como maestrías y doctorados, la distribución de mujeres por área de conocimiento sigue siendo desigual.

Embarazo adolescente una limitante para las oportunidades educativas

Durante el panel, Telma Castro Romero, vicepresidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, advirtió que el embarazo adolescente en México sigue siendo una problemática urgente y que limita las oportunidades educativas y laborales de las jóvenes. En 2024 se registraron cerca de 92 000 nacimientos de madres entre 10 y 17 años, lo que perpetúa condiciones de pobreza y obstaculiza el desarrollo académico.

Castro Romero también recordó que la institución ofrece alrededor de 50 licenciaturas y 20 posgrados orientados hacia la ciencia, y enfatizó que para atraer a más estudiantes se debe fomentar su curiosidad, estimular el razonamiento y animarlos a explorar y crear.

Por su parte, Tatiana Fiordelisio Coll, responsable del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia, señaló que existen sesgos en la investigación científica y tecnológica aplicada a la salud. Afirmó que la ciencia progresa no sólo cuando cambian los procesos, sino cuando se replantean las preguntas y se amplían las perspectivas desde las cuales se investiga.

Como ejemplo de innovación con impacto social, mencionó el desarrollo de un biosensor portátil para la detección temprana del virus del papiloma humano realizado por su equipo.

Finalmente, Rubén Hernández Duarte, director de Políticas de Igualdad y No Discriminación en la CIGU, explicó que la UNAM ha implementado programas como Mentorías Feministas para la Iniciación Científica, ha aumentado la contratación de mujeres en áreas como matemáticas, física y ciencias nucleares, y trabaja para incorporar la perspectiva de género en evaluaciones académicas y comités de ética.

La sesión fue moderada por Julia Tagüeña Parga, investigadora del Instituto de Energías Renovables, quien recordó que el 11 de febrero fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para enfatizar que sin la participación femenina no se puede avanzar plenamente en el desarrollo científico.