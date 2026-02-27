Revelan cartas de sacerdote que abogó por hijos de ‘El Mencho’ en EEUU: “Han sido tocados por la misecordia de Dios”

Crédito: Jesús Aviles / Infobae México

La divulgación de dos cartas atribuida al sacerdote José Dolores Aguayo González en la que solicita clemencia para Rubén Oseguera González y Jessica Johana Oseguera Cervantes ha provocado reacciones en Guadalajara y el entorno digital. Ambos hijos de Rubén “Nemesio” Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien murió el domingo pasado en un fuerte operativo en Tapalpa, Jalisco.

La primera misiva presuntamente escrita el 25 de marzo de 2021 describe a Jessica como una muy amable, filantrópica, buena madre, que de forma continua mandaba comida a los familiares de pacientes del Hospital de Guadalajajara donde existe el “drama humano más doloroso”, refirió el párroco y en la cual explicó tuvo participación en retiros espirituales para niñas con cáncer.

El segundo documento, fechado el 25 de enero de 2025 y elaborado en papelería oficial de la Parroquia San Juan Crisóstomo, habría sido dirigido de nueva cuenta a la jueza federal Beryl A. Howell de la Corte de Distrito de Colombia, antes de la sentencia de cadena perpetua más 30 años impuesta a Oseguera González, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes. Las cartas fueron dadas a conocer por la periodista Laura Sánchez Ley, quien ya había hablado del tema y ese jueves las mostró en su cuenta de X.

El escrito identifica al firmante como sacerdote de la Arquidiócesis de Guadalajara y vicepresidente de la Fundación Proyecto Kalós. En el texto, el religioso afirma haber ejercido como director espiritual de Rubén Oseguera durante dos años y medio, manteniendo comunicación por cartas y llamadas. El documento describe un proceso de introspección y lectura de las Escrituras por parte del acusado, al tiempo que solicita comprensión y misericordia durante el procedimiento judicial. No plantea la liberación, pero sí pide que se considere la transformación espiritual del sentenciado.

La carta forma parte de un paquete de mensajes remitidos a la autoridad judicial, entre los que figuran textos de familiares y personas allegadas a Oseguera González. Al difundirse imágenes del documento, se identificaron elementos que permiten asociar la autoría con el sacerdote, aunque la identidad del firmante no se encontraba explícitamente revelada.

José Dolores Aguayo González es párroco en Zapopan desde septiembre de 2024, tras años de labor pastoral en la Arquidiócesis de Guadalajara. Antes de su cargo actual, fungió como vicario en la Parroquia San José de Analco, donde coordinó eventos religiosos tradicionales. Además, ocupa la vicepresidencia de la Fundación Proyecto Kalós, dependiente del Arzobispado, que impulsa actividades culturales y de asistencia social. Hasta el surgimiento de esta controversia, no existían antecedentes públicos que vincularan al sacerdote con escándalos o señalamientos relevantes.

Este jueves se difundió la versión de que Aguayo González estaría siendo investigado en Estados Unidos por posibles nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. De momento, ni la Arquidiócesis de Guadalajara ni el sacerdote han emitido comunicados. Tampoco existe pronunciamiento por parte del gobernador. La información disponible procede de documentos judiciales, publicaciones en redes sociales y reportes de fuentes periodísticas. Hasta ahora, no hay constancia de cargos judiciales formales ni de declaraciones oficiales de los implicados.

Rubén Oseguera González fue arrestado por primera vez en enero de 2014 en Jalisco, pero fue liberado en octubre por falta de pruebas y fue nuevamente arrestado inmediatamente cuando salía de la cárcel. Luego fue liberado nuevamente en diciembre después de que un juez considerara que las pruebas en su contra eran insuficientes. En junio de 2015, Oseguera González fue arrestado nuevamente, liberado un mes después, y arrestado nuevamente cuando su orden de liberación se hizo oficial. Estuvo encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social No. 13, una prisión de máxima seguridad en Oaxaca. Fue extraditado a EEUU el 21 de febrero de 2020 y condenado a cadena perpetua el 7 de marzo de 2025.

Jessica Johanna Oseguera González, conocida como “La Negra” fue detenida el 26 de febrero de 2020 en Washington, D.C., cuando asistía a la audiencia de su hermano, Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”. Según el expediente 1:20-cr-00040, agentes de la DEA confirmaron que existía una orden de arresto activa en su contra por lavado de dinero y asociación delictuosa.

Durante el juicio, el gobierno estadounidense la acusó de participar en transacciones financieras ilegales a través de las empresas señaladas. Entre 2015 y 2020, estos negocios habrían servido como plataformas para facilitar el lavado de fondos del CJNG.

En marzo de 2021, Oseguera González se declaró culpable y, en junio de ese año, fue sentenciada a 30 meses de prisión. Cumplió parte de su condena en la prisión FCI Dublin, en California, y recuperó su libertad en marzo de 2022.

Puntos clave:

El sacerdote José Dolores Aguayo González firmó una carta pidiendo clemencia para Rubén Oseguera González, sentenciado por narcotráfico.

Aguayo González dirige una parroquia en Zapopan y ocupa la vicepresidencia de una fundación eclesiástica.

No existen cargos judiciales ni posturas públicas oficiales sobre la controversia.