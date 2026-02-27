Presidenta se reunirá con empresarios de Sinaloa, prevé dialogar sobre afectación a negocios por violencia

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que con este diálogo, podrán tomarse medidas para proteger a los comercios. (Captura de pantalla)

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá hoy con empresarios sinaloenses para dialogar sobre la violencia e inseguridad que atraviesa la entidad.

Durante la conferencia de prensa matutina, realizada desde el estado de Sinaloa, la mandataria detalló que con este diálogo, podrán tomarse medidas para proteger a los comercios.

“Vamos a escucharlos primero, que es lo más importante, vamos a platicar con ellos y ya lo vamos viendo”, puntualizó la presidenta.

La mandataria resaltó que el gobierno estatal ha realizado acciones ante la situación de violencia que ha presentado el estado desde finales de 2024.

Cierre de negocios en Sinaloa por violencia en la entidad

La violencia en Sinaloa ha ocasionado que diversos negocios y locales cierren sus puertas por temor a ser afectados.

De acuerdo a informes de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán, durante la primera quincena de enero, más de 150 negocios cerraron definitivamente y alrededor de 3 mil 200 trabajadores fueron separados de sus empleos.

Ello marca un precedente en la economía local del estado, afectando a cientos de personas que se ven obligadas a cerrar lo que en muchos casos, fue su patrimonio. O bien, se quedan sin un empleo formal debido al cierre de cadenas de comercios.

Recientemente la cadena Panamá, restaurante y pastelería, anunció el cierre de dos de sus sucursales en el estado, como parte de las consecuencias a raíz de la violencia desatada en la entidad.

Ante esta situación, la presidenta fue cuestionada sobre si habrá algún programa o apoyo a quienes se ven afectados por estas circunstancias.

Al respecto, la mandataria reiteró que se les brindará apoyo una vez que se lleve a cabo un diálogo.

Homicidios dolosos disminuyen un 50% en la entidad

En este contexto, autoridades informaron que se está trabajando en la inseguridad que vive el estado.

Como parte de los resultados de la estrategia de seguridad implementada en el estado, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Sinaloa disminuyó un 50% en los últimos seis meses.

Sin embargo, el Gobierno del Estado, en coordinación con el Gobierno federal, informaron que no se descansará hasta que en Sinaloa, se haya recuperado la paz.