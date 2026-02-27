México

Critican supuesta gentrificación del icónico Salón Covadonga tras remodelación

Este lugar fue comparado hasta con una tienda de cosméticos

Guardar
El histórico Salón Covadonga se
El histórico Salón Covadonga se ubica en Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc (Instagram/cantinacovadonga)

Las nuevas puertas del Salón Covadonga desatan debate en la colonia Roma.

El cambio de fachada en uno de los recintos más emblemáticos de la vida nocturna y cultural de la Ciudad de México ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos comparan el acceso renovado con la entrada de una tienda de cosméticos.

Incluso acusan a la fachada de haberse “gentrificado”, un proceso que prioriza el consumo turista y vuelve más caros los precios para los locales.

La reciente renovación de la
La reciente renovación de la fachada del emblemático Salón Covadonga en la Ciudad de México ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, con usuarios expresando sorpresa y descontento por el cambio de estilo. (Instagram/cantinacovadonga)

Quienes han frecuentado el Salón Covadonga identifican el sitio por su ambiente detenido en el tiempo: barra de madera, mesas pequeñas y el sonido de fichas de dominó mezclándose con risas y música popular.

Su menú, que fusiona clásicos de cantina con especialidades asturianas como croquetas de bacalao, pulpo y tortilla española, ha sido un sello de identidad desde 1958.

La transformación de la fachada, que sustituyó el antiguo toldo negro por ventanales modernos y vigas blancas, ha dividido opiniones.

“La nueva entrada parece un Sephora”, comentan algunos usuarios en X (antes Twitter), mientras otros lamentan la pérdida de una imagen reconocible.

El acceso tradicional, con su puerta verde y detalles dorados, dejó paso a una estética mucho más contemporánea.

Covadonga: historia viva

Clientes juegan dominó en el
Clientes juegan dominó en el emblemático Salón Covadonga, una cantina icónica de la Ciudad de México que ha sido testigo de innumerables cambios. (Instagram/cantinacovadonga)

El Covadonga, conocido coloquialmente como “El Cova”, nunca se llamó oficialmente así: su nombre de escritura es Salón Hispanomexicano.

Durante décadas fue bar, con partidas de dominó interminables y conversaciones sobre política y otros temas de interés popular.

Este espacio es considerado un punto de encuentro donde la jornada solo se terminaba cuando los últimos sobrevivientes de la noche abandonaban el lugar.

El Salón Covadonga es una cantina de tradición española que, durante décadas, reunió a adultos mayores aficionados al dominó y al ron.

A partir de los años 2000, se transformó en punto de encuentro de escritores, artistas, cineastas y periodistas, quienes instauraron los famosos “jueves de Covadonga”, convirtiéndolo en epicentro de la vida cultural y bohemia de la ciudad.

Destaca por su ambiente relajado, su carta de platillos españoles y su atmósfera singular, donde conviven generaciones y estilos.

El nombre formal es Salón Hispanomexicano, aunque todos lo conocen como Salón Covadonga. Ha resistido terremotos y cambios de moda, manteniéndose como un clásico de la capital mexicana.

Qué es la gentrificación

Así es el Covadonga por
Así es el Covadonga por dentro (Instagram/cantinacovadonga)

La gentrificación es un proceso urbano en el que barrios tradicionalmente habitados por personas de ingresos bajos o medios experimentan una llegada masiva de residentes con mayor poder adquisitivo.

Este fenómeno suele estar acompañado por una revalorización inmobiliaria, aumento de precios de alquiler y vivienda, renovación de infraestructuras y llegada de nuevos comercios orientados a los gustos y necesidades de los recién llegados.

Temas Relacionados

CovadongaGentrificaciónmexico-noticias

Más Noticias

Clima en Monterrey: el pronóstico para este 27 de febrero

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Monterrey: el pronóstico

Pronóstico del clima en Mazatlán este viernes: temperatura, lluvias y viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Pronóstico del clima en Mazatlán

México: las predicciones del tiempo para Guadalajara este 27 de febrero

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

México: las predicciones del tiempo

México: las predicciones del tiempo para Acapulco de Juárez este 27 de febrero

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

México: las predicciones del tiempo

Clima en Cancún: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Cancún: pronóstico de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tijuana: la ciudad fronteriza situada

Tijuana: la ciudad fronteriza situada entre jefes de plaza del Cártel de Sinaloa y las reacciones del CJNG

Van 24 vinculados a proceso por actos de rapiña durante el caos por la muerte de “El Mencho” en Jalisco

Detienen a presuntos miembros del CJNG con armas largas tras difusión de audio contra autoridades en Chiapas

Guardia Nacional custodia el funeral de Nahomi Elizabeth, joven que murió en el operativo contra El Mencho

“Cuento con apoyo pa´ deshacer, hombres artillados ahí se ven”: esto dice el corrido de el “Lexus” del CDG, detenido en Matamoros

ENTRETENIMIENTO

María Sorté agradece el amor

María Sorté agradece el amor del pueblo por Omar García Harfuch: “Dios lo protege cada día”

Hijos de Alejandro Fernández formarán parte de la nueva temporada de Juego de Voces

Hija de Daniel Bisogno celebra su cumpleaños 10 sin ser 'Matilda' y fuera de México

Adal Ramones promociona cortometraje sobre su secuestro en medio de polémica por cancelación de ‘Enrollados’

Hanabie. regresa a México con dos conciertos: fechas, preventa, venta y precios de boletos

DEPORTES

Muere Marco Tolama, excolaborador de

Muere Marco Tolama, excolaborador de José Ramón Fernández y especialista de la Fórmula 1

Lesión de Mateo Chávez, qué le sucedió

A punto de culminar su remodelación, así luce la nueva fachada del Estadio Azteca para celebrar el Mundial 2026

El dueño de Chivas envía un avión privado a sus seleccionados tras el duelo contra Islandia

¿Quién será el tercer portero de México en la Copa del Mundo 2026?