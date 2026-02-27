Critican supuesta gentrificación del icónico Salón Covadonga tras remodelación

El histórico Salón Covadonga se ubica en Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc (Instagram/cantinacovadonga)

Las nuevas puertas del Salón Covadonga desatan debate en la colonia Roma.

El cambio de fachada en uno de los recintos más emblemáticos de la vida nocturna y cultural de la Ciudad de México ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos comparan el acceso renovado con la entrada de una tienda de cosméticos.

Incluso acusan a la fachada de haberse “gentrificado”, un proceso que prioriza el consumo turista y vuelve más caros los precios para los locales.

Quienes han frecuentado el Salón Covadonga identifican el sitio por su ambiente detenido en el tiempo: barra de madera, mesas pequeñas y el sonido de fichas de dominó mezclándose con risas y música popular.

Su menú, que fusiona clásicos de cantina con especialidades asturianas como croquetas de bacalao, pulpo y tortilla española, ha sido un sello de identidad desde 1958.

La transformación de la fachada, que sustituyó el antiguo toldo negro por ventanales modernos y vigas blancas, ha dividido opiniones.

“La nueva entrada parece un Sephora”, comentan algunos usuarios en X (antes Twitter), mientras otros lamentan la pérdida de una imagen reconocible.

El acceso tradicional, con su puerta verde y detalles dorados, dejó paso a una estética mucho más contemporánea.

Covadonga: historia viva

Clientes juegan dominó en el emblemático Salón Covadonga, una cantina icónica de la Ciudad de México que ha sido testigo de innumerables cambios. (Instagram/cantinacovadonga)

El Covadonga, conocido coloquialmente como “El Cova”, nunca se llamó oficialmente así: su nombre de escritura es Salón Hispanomexicano.

Durante décadas fue bar, con partidas de dominó interminables y conversaciones sobre política y otros temas de interés popular.

Este espacio es considerado un punto de encuentro donde la jornada solo se terminaba cuando los últimos sobrevivientes de la noche abandonaban el lugar.

El Salón Covadonga es una cantina de tradición española que, durante décadas, reunió a adultos mayores aficionados al dominó y al ron.

A partir de los años 2000, se transformó en punto de encuentro de escritores, artistas, cineastas y periodistas, quienes instauraron los famosos “jueves de Covadonga”, convirtiéndolo en epicentro de la vida cultural y bohemia de la ciudad.

Destaca por su ambiente relajado, su carta de platillos españoles y su atmósfera singular, donde conviven generaciones y estilos.

El nombre formal es Salón Hispanomexicano, aunque todos lo conocen como Salón Covadonga. Ha resistido terremotos y cambios de moda, manteniéndose como un clásico de la capital mexicana.

Qué es la gentrificación

Así es el Covadonga por dentro (Instagram/cantinacovadonga)

La gentrificación es un proceso urbano en el que barrios tradicionalmente habitados por personas de ingresos bajos o medios experimentan una llegada masiva de residentes con mayor poder adquisitivo.

Este fenómeno suele estar acompañado por una revalorización inmobiliaria, aumento de precios de alquiler y vivienda, renovación de infraestructuras y llegada de nuevos comercios orientados a los gustos y necesidades de los recién llegados.