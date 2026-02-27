‘Chicharito’ Hernández rompe en llanto por Punch Monkey, el mono viral rechazado por su mamá: “Fuerte y real”

Javier 'Chicharito' Hernández sensibilizó a millones al compartir su emotiva reacción ante la historia de Punch Monkey y el bienestar animal (Reuters)

Javier “Chicharito” Hernández, exdelantero mexicano reconocido por su paso en el Manchester United, el Real Madrid y las Chivas, conmovió recientemente a sus más de 6.3 millones de seguidores tras compartir una reacción profundamente emotiva al caso de Punch Monkey, un macaco japonés cuya historia de rechazo y resiliencia ha encendido el debate sobre el bienestar animal en redes sociales.

La reacción del futbolista impactó a la audiencia al poner en primer plano el drama del animal y emociones universales como la vulnerabilidad, la superación personal y la aceptación del rechazo.

El fenómeno inició con un video viral de Punch Monkey, nacido en el Zoológico de Ichikawa en Japón, donde se observa cómo su madre lo aparta y él recurre a un peluche de orangután en busca de consuelo.

El futbolista enalteció la resiliencia del primate

Las imágenes, en las que el pequeño primate se aferra a su objeto de apoyo, llevaron a Hernández hasta las lágrimas, según relató en Instagram. Hernández compartió:

“Punch Monkey nos conmovió porque es fuerte y real. Intenta defenderse sin saber bien cómo, y todos lo hemos hecho alguna vez. No hay malicia en él, solo emoción, inocencia y ganas de existir”, y añadió que la historia propone lecciones sobre cómo afrontar el rechazo sin victimizarse y cómo proteger los propios sentimientos sin aislarse.

La historia viral de Punch y el debate sobre bienestar animal

La situación de Punch generó una ola de empatía global y, al mismo tiempo, centró la atención en las condiciones de vida de los animales en cautiverio. El video mostró que, tras ser rechazado por su madre poco después de nacer, el macaco fue criado por los cuidadores del zoológico, quienes intentaron integrarlo al grupo principal de primates.

Punch era visto recorriendo el recinto con su peluche, al que llamaba “su madre”, símbolo que originó una conversación más amplia acerca de la emotividad animal y la capacidad de los primates para superar traumas sociales.

El video viral de Punch Monkey, rechazado por su madre en el Zoológico de Ichikawa, abrió un debate global sobre emotividad y resiliencia animal (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Organizaciones defensoras como PETA han solicitado el traslado de Punch Monkey a un santuario especializado, al sostener que el trauma padecido en sus primeros meses podría requerir un entorno más natural y socialmente adecuado para su desarrollo.

Las redes sociales, impulsadas por la visibilidad dada por Javier Hernández, dieron mayor eco tanto al debate sobre el sufrimiento animal en instalaciones artificiales como a la capacidad de recuperación demostrada por Punch.

De la exclusión a la integración: el nuevo comienzo de Punch Monkey

El relato de Punch, marcado en un inicio por el aislamiento y la búsqueda de consuelo en su peluche, evolucionó con el tiempo. Según los cuidadores del Zoológico de Ichikawa, el pequeño primate obtuvo finalmente la aceptación de la manada después de un proceso gradual de reintroducción social. El grupo lo integró completamente, permitiendo que Punch dejara atrás la exclusión inicial que marcó sus primeros meses de vida.

Especialistas indican que esta integración representa una etapa esencial en el desarrollo social y emocional del macaco, quien ahora convive con otros ejemplares y se ha alejado del papel que el peluche desempeñó durante el periodo de rechazo.