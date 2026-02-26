México

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en Ometepec

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Guardar
El sismo fue detectado por
El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)

Ometepec fue el epicentro de un sismo de 4.1 de magnitud que sorprendió este 26 de febrero a los pobladores del estado de Guerrero a las 15:42 horas.

El movimiento telúrico se registró 82 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 7.6 km, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La zona exacta donde ocurrió el temblor se ubica en las coordenadas 16.073 grados de latitud y -98.851 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por movimiento telúrico registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE)

¿Cómo funciona la alerta sísmica

En muchas ocasiones, cuando ocurre un sismo, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesSismo en MéxicoSismo en México hoy

Más Noticias

Se registra sismo de 4.0 de magnitud en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.0

Beca Rita Cetina 2026: qué estudiantes de secundaria aún no reciben el pago de mil 900 pesos de este mes de febrero

El pago corresponde a la primera dispersión de este año, que abarca los meses de enero y febrero

Beca Rita Cetina 2026: qué

Suprema Corte sesiona en Chiapas con el propósito de acercar la justicia a la ciudadanía

El pleno del tribunal sesionó por primera vez fuera de la CDMX y emitió un fallo para corregir omisiones legislativas sobre derechos de los indígenas

Suprema Corte sesiona en Chiapas

Así fue la lujosa celebración de cumpleaños Kai, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

La nieta de Eugenio Derbez disfrutó de una fiesta de dragones, rodeada de amor y detalles espectaculares de sus famosos padres

Así fue la lujosa celebración

Detienen a “El Salsas”, operador financiero del CJNG en Colima

El sujeto es señalado por encargarse de la recaudación de dinero generado por células de la organización criminal

Detienen a “El Salsas”, operador
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Salsas”, operador

Detienen a “El Salsas”, operador financiero del CJNG en Colima

Cae “Lexus” en Tamaulipas, presunto líder de célula del Cártel del Golfo

Quién es René Arzate, alias “La Rana”, integrante del Cártel de Sinaloa señalado por narcoterrorismo en EEUU

De Tapalpa a Puerto Vallarta, estos son los lugares en la nómina de El Mencho

EEUU anuncia recompensa de 5 millones de dólares por “La Rana” y “El Aquiles”, jefes de plaza del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Así fue la lujosa celebración

Así fue la lujosa celebración de cumpleaños Kai, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Luz Elena González se conmueve al hablar de su hijo con autismo y revela cómo le cambió la vida: “Lloré como una loca”

Robbie Williams en el Palacio de los Deportes de la CDMX: precios oficiales, fechas, zonas y preventa de boletos

José Manuel Figueroa demandó a Imelda Tuñón por 5 millones de pesos, podrían embargar sus propiedades

Shanik Berman arremete contra Cazzu, asegura que Christian Nodal no abandonó a su hija

DEPORTES

Este sería el primer jugador

Este sería el primer jugador de México descartado por el Vasco Aguirre para el Mundial 2026

CONADE insiste en realizar el Mundial de Clavados en México: estas serían las posibles sedes

Israel Reyes lanza mensaje a los seleccionados de Chivas y recibe críticas de los aficionados

Gobierno de Jalisco revela la razón por la que cancelaron el Mundial de Clavados 2026

Juan Manuel Márquez vuelve a cuestionar la carrera de Canelo Álvarez aunque lo considera buen peleador: “Ha tenido un poquito de ayuda”