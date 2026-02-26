México

Suman tres detenidos por la muerte de dos niñas haitianas en casa de tránsito del DIF de Oaxaca

Las menores de edad fueron localizadas al interior de una cisterna

Guardar
Foto: Fiscalía de Oaxaca
Foto: Fiscalía de Oaxaca

Este miércoles fue detenido el jefe de departamento de Servicios Generales de la Casa Hogar “Patos”, un centro de tránsito perteneciente al Sistema DIF de Oaxaca en el que murieron dos niñas haitianas. Con su arresto, suman tres personas detenidas por este caso.

El hombre fue identificado como E.J.B.Z., quien fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente con el objetivo de establecer su grado de responsabilidad.

Así fue la localización sin vida de las niñas

La mañana de este martes 24 de febrero dos niñas de origen de haitiano murieron al interior de la casa migrante, ubicada en el municipio de San Raymundo Jalpan, cuando jugaban en un área en la que se encontraba una cisterna.

Las dos menores de edad permanecían alojadas de manera temporal junto con su madre debido a su situación de migración.

De acuerdo con las pesquisas realizadas por la Fiscalía del Estado, las dos niñas se encontraban jugando en inmediaciones del área donde se ubica un cisterna, y donde fueron posteriormente localizadas sin vida.

Niñas migrantes juegan en el
Niñas migrantes juegan en el albergue Casa del Migrante, que actualmente alberga a 74 migrantes. Si bien el albergue tiene capacidad para más de 500 personas, según sus administradores, ha experimentado una disminución en el número de personas en las últimas semanas, en Ciudad Juárez, México, el 25 de febrero de 2025. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Por su parte, el Gobierno del Estado detalló que el hallazgo de las menores se realizó en una fosa séptica luego de que se reportó su desaparición.

Luego de que se tuvo conocimiento de los hechos, dos personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

La Fiscalía detalló que ya cuentan con información suficiente para establecer las primeras hipótesis legales del caso, la cual se realiza con perspectiva de género y enfoque especializado en niñez.

Además, aseguró que agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

Destituyen a la directora general del DIF Oaxaca y dos funcionarias

Directora general del Sistema DIF
Directora general del Sistema DIF Oaxaca. Foto: Facebook / Maribel Salinas Velasco

Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, lamentó la muerte de las niñas y expresó sus condolencias tanto a la madre como a los familiares.

Además, informó que ordenó la separación del cargo de tres funcionarias al frente de la Casa Hogar “Patos” y del DIF Oaxaca.

“Este hecho será esclarecido con total rigor. Para garantizar objetividad e imparcialidad, he determinado la separación el cargo de la Directora General del DIF Oaxaca, así como la destitución de la Directora del Albergue y de la Coordinadora de Albergues”, escribió en sus redes sociales.

Foto: Especial
Foto: Especial

Por su parte, la titular de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, Leticia Elsa Reyes López, informó que se abrió un proceso administrativo para aplicar sanciones en caso de ser necesario.

Yarib Hernández García, titular de la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (Prodennao), informó que desde el primer momento en el que se supo la desaparición de las menores de edad se activaron los protocolos de búsqueda, por lo que al arribar elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de seguridad se efectuaron las labores de recuperación de los cuerpos.

Temas Relacionados

DIF OaxacaCasa migranteNiñas haitianasCasa Hogar Patosmexico-noticias

Más Noticias

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores de hoy 25 de febrero

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Dónde ver el Tris en

Acusan de terrorismo a los arrestados durante hechos violentos en Guanajuato tras abatimiento de “El Mencho”

Las autoridades informaron que 48 personas fueron capturadas tras los narcobloqueos y quema de comercios registrados

Acusan de terrorismo a los

Mauricio Tabe reacciona a suspensión de ‘Alicia en el país de las maravillas’ en el Parque Lira, CDMX: “Empresa cumplió con todos los requisitos”

Personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial colocó sellos de suspensión en el equipo de montaje de lo que sería la experiencia inmersiva de la obra de Lewis Carroll

Mauricio Tabe reacciona a suspensión

¿Hacer abdominales ayuda a quemar grasa localizada? Esta es la única forma de lucir más delgado y definido

Algunas personas todavía tienen dudas sobre cómo funciona la pérdida de grasa

¿Hacer abdominales ayuda a quemar

Shakira en el Zócalo: CDMX anuncia operativo contra la venta de bebidas alcohólicas en la zona

La colombiana dará un concierto gratuito el domingo 1 de marzo

Shakira en el Zócalo: CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acusan de terrorismo a los

Acusan de terrorismo a los arrestados durante hechos violentos en Guanajuato tras abatimiento de “El Mencho”

Él es “El Chorro”, yerno y posible sucesor de El Mencho como líder del CJNG, en opinión de EEUU

Así rescató la Marina a turistas y trabajadores despojados de sus autos durante bloqueos en Nayarit

Salió de misa y vio a sus hijos jugar por última vez: Angélica Hernández fue la mujer embarazada que perdió la vida como “daño colateral” tras operativo contra “El Mencho”

EEUU declara oficialmente muerto a “El Mencho”, uno de los mayores traficantes de fentanilo

ENTRETENIMIENTO

Shakira en el Zócalo: CDMX

Shakira en el Zócalo: CDMX anuncia operativo contra la venta de bebidas alcohólicas en la zona

Emiliano Aguilar denuncia amenazas de muerte y asegura que ya citó a su acosador

Rauw Alejandro niega haber escrito frase sobre Nodal, aclara relación con Cazzu y se defiende de críticas por “Rosita”

Concierto Demon Slayer: así fue el evento sinfónico en el Auditorio Nacional del popular manga japonés

¿Boda en puerta? Novio de Andrea Legarreta revela sus planes a futuro con la popular conductora

DEPORTES

El objetivo de Brandon Moreno

El objetivo de Brandon Moreno en la UFC antes de retirarse de las artes marciales: “Es la única razón por la que sigo”

Luto en el béisbol mexicano tras el fallecimiento de una de sus figuras, hijo de miembro del Salón de la Fama

México vs Islandia: rinden homenaje a elementos de las fuerzas armadas que murieron en operativo contra El Mencho

Chito Vera honra a Chucho Benítez con la camiseta del América previo a su combate en UFC México 2026

Este es el importante jugador que podría salir de Pumas tras recibir una oferta millonaria desde Brasil