Suman tres detenidos por la muerte de dos niñas haitianas en casa de tránsito del DIF de Oaxaca

Foto: Fiscalía de Oaxaca

Este miércoles fue detenido el jefe de departamento de Servicios Generales de la Casa Hogar “Patos”, un centro de tránsito perteneciente al Sistema DIF de Oaxaca en el que murieron dos niñas haitianas. Con su arresto, suman tres personas detenidas por este caso.

El hombre fue identificado como E.J.B.Z., quien fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente con el objetivo de establecer su grado de responsabilidad.

Así fue la localización sin vida de las niñas

La mañana de este martes 24 de febrero dos niñas de origen de haitiano murieron al interior de la casa migrante, ubicada en el municipio de San Raymundo Jalpan, cuando jugaban en un área en la que se encontraba una cisterna.

Las dos menores de edad permanecían alojadas de manera temporal junto con su madre debido a su situación de migración.

De acuerdo con las pesquisas realizadas por la Fiscalía del Estado, las dos niñas se encontraban jugando en inmediaciones del área donde se ubica un cisterna, y donde fueron posteriormente localizadas sin vida.

Niñas migrantes juegan en el albergue Casa del Migrante, que actualmente alberga a 74 migrantes. Si bien el albergue tiene capacidad para más de 500 personas, según sus administradores, ha experimentado una disminución en el número de personas en las últimas semanas, en Ciudad Juárez, México, el 25 de febrero de 2025. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Por su parte, el Gobierno del Estado detalló que el hallazgo de las menores se realizó en una fosa séptica luego de que se reportó su desaparición.

Luego de que se tuvo conocimiento de los hechos, dos personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

La Fiscalía detalló que ya cuentan con información suficiente para establecer las primeras hipótesis legales del caso, la cual se realiza con perspectiva de género y enfoque especializado en niñez.

Además, aseguró que agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

Destituyen a la directora general del DIF Oaxaca y dos funcionarias

Directora general del Sistema DIF Oaxaca. Foto: Facebook / Maribel Salinas Velasco

Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, lamentó la muerte de las niñas y expresó sus condolencias tanto a la madre como a los familiares.

Además, informó que ordenó la separación del cargo de tres funcionarias al frente de la Casa Hogar “Patos” y del DIF Oaxaca.

“Este hecho será esclarecido con total rigor. Para garantizar objetividad e imparcialidad, he determinado la separación el cargo de la Directora General del DIF Oaxaca, así como la destitución de la Directora del Albergue y de la Coordinadora de Albergues”, escribió en sus redes sociales.

Foto: Especial

Por su parte, la titular de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, Leticia Elsa Reyes López, informó que se abrió un proceso administrativo para aplicar sanciones en caso de ser necesario.

Yarib Hernández García, titular de la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (Prodennao), informó que desde el primer momento en el que se supo la desaparición de las menores de edad se activaron los protocolos de búsqueda, por lo que al arribar elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de seguridad se efectuaron las labores de recuperación de los cuerpos.