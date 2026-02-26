México

Sandra Cuevas celebra reforma electoral de Sheinbaum para eliminar imposiciones de plurinominales

La exalcaldesa destaca que la iniciativa fortalecerá la voz de la ciudadanía en las elecciones

Cuevas apoya la propuesta presidencial
Cuevas apoya la propuesta presidencial que busca que todos los aspirantes a legislador obtengan su cargo mediante el voto popular, no por designación de partido. | Twitter Sandra Cuevas

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, manifestó su respaldo a la reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, particularmente en lo relacionado con la modificación del esquema de legisladores plurinominales.

A través de un video difundido en redes sociales, Cuevas explicó que los plurinominales son diputados y senadores que acceden al cargo por decisión de los partidos políticos y no mediante el voto directo.

En ese sentido, consideró positivo que la iniciativa obligue a quienes aspiren a una diputación local, federal o al Senado a recorrer territorio y ganar el respaldo ciudadano.

“Que salgan y se ganen su voto”, expresó, al señalar que la representación popular debe construirse escuchando y resolviendo las necesidades de la gente.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc celebra la reforma electoral, señalando que fortalecerá la representación directa y la cercanía con la ciudadanía.

Recordó que su triunfo en la alcaldía Cuauhtémoc en 2021 fue resultado de trabajo en campo y contacto directo con la ciudadanía, por lo que calificó como acertada la propuesta presidencial.

¿En qué consiste la reforma electoral presentada en Palacio Nacional?

La iniciativa fue presentada en Palacio Nacional y será enviada al Congreso de la Unión.

La propuesta mantiene el número actual de legisladores, pero modifica la forma en que se asignan los espacios de representación proporcional y plantea ajustes al gasto electoral, fiscalización y uso de tecnología en campañas.

En la Cámara de Diputados continuarán 500 integrantes: 300 de mayoría relativa por distrito y 200 de representación proporcional.

Sin embargo, estos últimos ya no serán definidos mediante listas cerradas de partido, sino bajo un esquema que implique competencia y obtención de votos.

Claudia Sheinbaum presenta la reforma
Claudia Sheinbaum presenta la reforma electoral 2026. (Jovani Pérez)

En el Senado se eliminará la lista nacional plurinominal y quedarán 96 escaños: 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría.

Cambios principales de la reforma electoral

  • Eliminación de listas plurinominales como operan actualmente, para que todos los candidatos busquen el voto ciudadano.
  • Reducción del 25% en el costo de las elecciones y ajustes al financiamiento de partidos.
  • Disminución de salarios de altos funcionarios electorales y eliminación de duplicidades administrativas.
  • Prohibición del uso de bots en campañas y obligación de informar cuando se utilice Inteligencia Artificial.
  • Mayor fiscalización, con prohibición de aportaciones en efectivo.
  • Fin de la reelección consecutiva a partir de 2030 y prohibición de heredar cargos a familiares.

De la ruptura con la oposición al acercamiento con la propuesta presidencial

El respaldo de Sandra Cuevas ocurre tras un periodo de distanciamiento con la alianza PRI-PAN-PRD.

En 2024, la exalcaldesa buscó competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pero quedó fuera del proceso interno, lo que derivó en su salida del bloque opositor.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc enfrentó
La exalcaldesa de Cuauhtémoc enfrentó restricciones para buscar la reelección en 2024, lo que derivó en su salida del bloque opositor. (@sandracuevas_)

Posteriormente, denunció que tampoco se le permitió buscar la reelección en Cuauhtémoc y acusó acuerdos políticos internos que la dejaron sin candidatura.

Más adelante reveló que recibió una propuesta para sumarse a Morena como diputada plurinominal, oferta que rechazó en ese momento al argumentar congruencia personal.

Tras intentar una candidatura al Senado con Movimiento Ciudadano y anunciar la creación de su propia organización política, Cuevas se mantuvo sin cargo público.

Tensiones recientes y nuevo posicionamiento

Hace unos meses, legisladores de Morena solicitaron revisar su gestión al frente de la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que surgieran señalamientos sobre presuntos vínculos personales con un líder criminal detenido en el Estado de México.

El grupo parlamentario oficialista pidió que se investigara el manejo del presupuesto ejercido durante su administración.

Pese a esos antecedentes, ahora Cuevas respalda públicamente la reforma electoral impulsada por la presidenta, centrando su apoyo en la eliminación de listas plurinominales y en la exigencia de que todos los aspirantes “salgan a territorio” para obtener el voto ciudadano.

