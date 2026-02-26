Revelan precios de boletos para gira de Kenia Os en Monterrey: esto podrían costar para CDMX

Kenia Os anunció una fecha de su K de Karma: Tour MX. El evento se realizará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Estadio Borregos, ubicado en Monterrey, Nuevo León, México.
La venta de boletos se llevará a cabo a través de Ticketmaster e incluirá la opción de adquirir entradas a meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex, en compras superiores a $3,000 MXN.
Precios para Kenia Os en Mty
La estructura de precios para el concierto contempla distintas zonas:
GNP tiene un costo de $5,604.75
Cancha A se ubica en $4,823.50
Cancha B en $4,585.50
Cancha C en $4,327.50
Cancha D en $3,583.50
Cancha General en $1,227.50.
Las localidades Platino, Oro y Plata tienen precios de $3,410.25, $2,455.25 y $1,103.50, respectivamente.
La preventa exclusiva para clientes de Banamex iniciará el 26 de febrero a las 11:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 27 de febrero a la misma hora.
Aunque no se han revelado los precios para CDMX, es muy probable que sean muy parecidos a los aprobados para Monterrey: en un rango de 1200 a 5 mil 600 pesos mexicanos.
¿Dónde más se presentará Kenia Os?
- Mazatlán: 25 de abril — Estadio Teodoro Mariscal
- Mérida: 11 de mayo — Foro GNP Seguros
- León: 16 de mayo — Velaria de la Feria
- Ciudad de México: 17 de mayo — Tecate Emblema
- Oaxaca: 24 de mayo — Auditorio Guelaguetza
- Monterrey: 29 de mayo — Estadio Borregos