Revelan precios de boletos para gira de Kenia Os en Monterrey: esto podrían costar para CDMX

La intérprete de “Malas decisiones” se va de tour por el país

Kenia Os lista para su
Kenia Os lista para su nueva era (Captura YT: Kenia Os)

Kenia Os anunció una fecha de su K de Karma: Tour MX. El evento se realizará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Estadio Borregos, ubicado en Monterrey, Nuevo León, México.

La venta de boletos se llevará a cabo a través de Ticketmaster e incluirá la opción de adquirir entradas a meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex, en compras superiores a $3,000 MXN.

Precios para Kenia Os en Mty

El vinilo K de Karma
El vinilo K de Karma de Kenia Os incluye acceso gratuito al listening party en el Palacio de los Deportes. (RS)

La estructura de precios para el concierto contempla distintas zonas:

GNP tiene un costo de $5,604.75

Cancha A se ubica en $4,823.50

Cancha B en $4,585.50

Cancha C en $4,327.50

Cancha D en $3,583.50

Cancha General en $1,227.50.

Las localidades Platino, Oro y Plata tienen precios de $3,410.25, $2,455.25 y $1,103.50, respectivamente.

La preventa exclusiva para clientes de Banamex iniciará el 26 de febrero a las 11:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 27 de febrero a la misma hora.

Aunque no se han revelado los precios para CDMX, es muy probable que sean muy parecidos a los aprobados para Monterrey: en un rango de 1200 a 5 mil 600 pesos mexicanos.

¿Dónde más se presentará Kenia Os?

Kenia Os se renueva con
Kenia Os se renueva con K de Karma (Instagram: @keniaos)
  • Mazatlán: 25 de abril — Estadio Teodoro Mariscal
  • Mérida: 11 de mayo — Foro GNP Seguros
  • León: 16 de mayo — Velaria de la Feria
  • Ciudad de México: 17 de mayo — Tecate Emblema
  • Oaxaca: 24 de mayo — Auditorio Guelaguetza
  • Monterrey: 29 de mayo — Estadio Borregos

