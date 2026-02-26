Presunto sicario del CJNG advierte a jóvenes sobre los horrores del narco: “Puro miedo por 3 mil pesos” |Video

Un miembro del CJNG advierte sobre los peligros del narcotráfico, mientras de fondo se observan los restos carbonizados de un autobús en un incidente carretero. (Telemundo: YouTube / Captura de pantalla: X)

En las últimas horas, un video grabado por un presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sido ampliamente difundido en X —anteriormente Twitter— como un retrato fiel de la cruda realidad del crimen organizado en México.

La advertencia: “Mándale este video a tu hijo, carnal”

A cuatro días del abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del CJNG, autoridades federales implementan operativos para devolver el orden en localidades donde se registraron quema de vehículos y establecimientos.

Según cifras oficiales, en el operativo realizado el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, murieron 11 miembros del cártel y 25 efectivos de la Guardia Nacional. Sin embargo, extraoficialmente se reportan más decesos en enfrentamientos en diversas zonas de Jalisco.

En ese contexto surgió un video que muestra a un presunto miembro del CJNG en operaciones de campo. A diferencia de audiovisuales que han sido filtrados a plataformas digitales, donde sicarios alientan a jóvenes a enlistarse, el mensaje es diferente.

“Mándale este video a tu hijo, carnal. Neta, no te alucines. Así andaba yo y mira cómo ando; no hay carros, no hay morras, puro miedo por 3 mil pesos. Mejor estudia”, dice un hombre de entre 18 y 25 años.

Diversas cuentas coinciden en señalar que el video fue extraído de un teléfono móvil ubicado en una zona de enfrentamientos.

Grok, asistente de inteligencia artificial (IA) desarrollado por xAI, empresa de Elon Musk, determinó que el video no muestra indicios de edición o alteración con IA. No obstante, la grabación no incluye datos que almacenan los teléfonos móviles, como fecha y etiquetas de ubicación, por lo que no se puede certificar que el video sea reciente.

🔴🚨”Mándale este video a tu hijo carnal, no hay carros, no hay morras, 3000 miserables pesos para vivir en la sosobra”‼️



Este video apareció en un celular abandonado en la cierra de Jalisco. pic.twitter.com/4Rd50M3rLj — Fernando (Chairo de alcurnia) 🇷🇺 (@FernandovichG) February 25, 2026

Reclutamiento de jóvenes por el narco alcanza impacto de crisis humanitaria

Un amplio grupo de personas ha restado importancia a ello, al señalar que no desvía la atención de lo realmente importante. El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado en México representa una crisis humanitaria y de seguridad con entre 145,000 y 250,000 menores en riesgo.

Esta problemática se sustenta en causas estructurales como la pobreza, la deserción escolar, la violencia familiar y la ausencia del Estado, factores que los grupos criminales aprovechan para ofrecer una falsa sensación de pertenencia y recursos económicos.

Reclutamiento

El modus operandi ha evolucionado; además del enganche directo en comunidades vulnerables, ahora utilizan redes sociales y videojuegos (como Free Fire o TikTok) para captar víctimas.

Los menores son introducidos gradualmente en un “escalafón delictivo” que inicia con labores de vigilancia (halconeo) y escala hasta el sicariato, frecuentemente mediante el uso de sustancias para generar dependencia.

El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado en México representa una crisis humanitaria. (AP)

Las consecuencias son devastadoras: una deshumanización profunda, aumento del 45% en adolescentes imputados por delitos y un alto riesgo de muerte o desaparición. Al ser considerados “reemplazables”, estos jóvenes pierden su futuro en un ciclo de violencia casi imposible de abandonar.

Finalmente, existe una grave deuda institucional. El Estado mexicano carece de una tipificación federal clara para el reclutamiento forzado, lo que perpetúa la impunidad.