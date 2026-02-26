México

Presunto sicario del CJNG advierte a jóvenes sobre los horrores del narco: “Puro miedo por 3 mil pesos” |Video

Un video extraído de un celular encontrado en una zona de conflicto circula en X como evidencia de las actividades del crimen organizado

Guardar
Un miembro del CJNG advierte
Un miembro del CJNG advierte sobre los peligros del narcotráfico, mientras de fondo se observan los restos carbonizados de un autobús en un incidente carretero. (Telemundo: YouTube / Captura de pantalla: X)

En las últimas horas, un video grabado por un presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sido ampliamente difundido en X —anteriormente Twitter— como un retrato fiel de la cruda realidad del crimen organizado en México.

La advertencia: “Mándale este video a tu hijo, carnal”

A cuatro días del abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del CJNG, autoridades federales implementan operativos para devolver el orden en localidades donde se registraron quema de vehículos y establecimientos.

Según cifras oficiales, en el operativo realizado el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, murieron 11 miembros del cártel y 25 efectivos de la Guardia Nacional. Sin embargo, extraoficialmente se reportan más decesos en enfrentamientos en diversas zonas de Jalisco.

En ese contexto surgió un video que muestra a un presunto miembro del CJNG en operaciones de campo. A diferencia de audiovisuales que han sido filtrados a plataformas digitales, donde sicarios alientan a jóvenes a enlistarse, el mensaje es diferente.

“Mándale este video a tu hijo, carnal. Neta, no te alucines. Así andaba yo y mira cómo ando; no hay carros, no hay morras, puro miedo por 3 mil pesos. Mejor estudia”, dice un hombre de entre 18 y 25 años.

Diversas cuentas coinciden en señalar que el video fue extraído de un teléfono móvil ubicado en una zona de enfrentamientos.

Grok, asistente de inteligencia artificial (IA) desarrollado por xAI, empresa de Elon Musk, determinó que el video no muestra indicios de edición o alteración con IA. No obstante, la grabación no incluye datos que almacenan los teléfonos móviles, como fecha y etiquetas de ubicación, por lo que no se puede certificar que el video sea reciente.

Reclutamiento de jóvenes por el narco alcanza impacto de crisis humanitaria

Un amplio grupo de personas ha restado importancia a ello, al señalar que no desvía la atención de lo realmente importante. El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado en México representa una crisis humanitaria y de seguridad con entre 145,000 y 250,000 menores en riesgo.

Esta problemática se sustenta en causas estructurales como la pobreza, la deserción escolar, la violencia familiar y la ausencia del Estado, factores que los grupos criminales aprovechan para ofrecer una falsa sensación de pertenencia y recursos económicos.

Reclutamiento

  • El modus operandi ha evolucionado; además del enganche directo en comunidades vulnerables, ahora utilizan redes sociales y videojuegos (como Free Fire o TikTok) para captar víctimas.
  • Los menores son introducidos gradualmente en un “escalafón delictivo” que inicia con labores de vigilancia (halconeo) y escala hasta el sicariato, frecuentemente mediante el uso de sustancias para generar dependencia.
El reclutamiento de niñas, niños
El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado en México representa una crisis humanitaria. (AP)

Las consecuencias son devastadoras: una deshumanización profunda, aumento del 45% en adolescentes imputados por delitos y un alto riesgo de muerte o desaparición. Al ser considerados “reemplazables”, estos jóvenes pierden su futuro en un ciclo de violencia casi imposible de abandonar.

Finalmente, existe una grave deuda institucional. El Estado mexicano carece de una tipificación federal clara para el reclutamiento forzado, lo que perpetúa la impunidad.

Temas Relacionados

CJNGNemesio OsegueraEl MenchoNarcotráfico en MéxicoCrimen organizadomexico-noticias

Más Noticias

“Como político es buen empresario”: Sheinbaum aún no define acción legal contra Elon Musk por dichos sobre ‘El Mencho’

La presidenta indicó que los abogados del gobierno continúan analizando las acciones legales contra el empresario

“Como político es buen empresario”:

Sheinbaum niega que reforma electoral busque posicionar a Morena como partido único: “Se reconoce la diversidad política”

La mandataria aclaró que con la reforma electoral se mantendrá la misma representación proporcional que dictamina la ley actualmente

Sheinbaum niega que reforma electoral

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 26 de febrero

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Cuál es el tiempo de

Sheinbaum agradece homenaje al Ejército en partido de México contra Islandia: “Fue muy emotivo”

El acto recordó a los elementos caídos en el operativo del 22 de febrero en Jalisco, donde fue abatido el líder del CJNG

Sheinbaum agradece homenaje al Ejército

Lentejas: el superalimento vegetal que fortalece la salud y combate la obesidad

Una opción nutritiva y accesible que destaca por su valor biológico y su versatilidad culinaria

Lentejas: el superalimento vegetal que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los Chapitos habrían entregado ubicación

Los Chapitos habrían entregado ubicación de El Mencho para su captura, refiere especialista

“Queremos proteger la vida”: Sheinbaum responde a diputado que dijo que para preservar la paz habrá algunas muertes

CIA y FBI dieron ubicación exacta de “El Mencho” a autoridades mexicanas para su ubicación, según Los Angeles Times

Marina captura a cuatro de los 23 reos que se fugaron del Penal de Puerto Vallarta en operativo contra “El Mencho”

Mägo de Oz cancela concierto en León tras abatimiento de ‘El Mencho’: “¡Fuerza, México!"

ENTRETENIMIENTO

Rodada nocturna y baile junto

Rodada nocturna y baile junto al lago en Tezozómoc: fecha, ruta y actividades en CDMX

El Chavo del 8 llega a la cajita feliz con algo más valioso que un juguete

Eiza González se sincera sobre su lucha contra los trastornos alimenticios: “No ha sido fácil y aún continúa”

Yuridia aclara si polémica publicación fue una indirecta contra Christian Nodal en defensa de Cazzu

Vive Latino 2026: consulta aquí los horarios por día, escenario y artista

DEPORTES

Copa del Mundo de Clavados

Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026: qué mexicanos estarán en la competencia

Arly Velásquez competirá en tres pruebas dentro de los Juegos Paralímpicos de Invierno, cuándo se llevarán a cabo

Sheinbaum agradece homenaje al Ejército en partido de México contra Islandia: “Fue muy emotivo”

Cancelan la Copa Mundial de Clavados en Guadalajara por violencia tras el abatimiento de El Mencho

Julio César Chávez arremete contra reportero tras polémica comparación con Canelo Álvarez: “No seas pen...”