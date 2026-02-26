La ONU exige investigación por la muerte de dos niñas haitianas en un albergue del DIF en Oaxaca

(Infobae-Jovani Perez)

Tres agencias de las Naciones Unidas rompieron el silencio este martes y exigieron que se investigue a fondo la muerte de dos niñas haitianas ocurrida en el interior del Centro de Asistencia Social de tránsito “Casa Pato”, un albergue ubicado en las inmediaciones de San Raymundo Jalpan, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca, que opera bajo la administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia publicaron un comunicado conjunto en el que lamentaron profundamente el fallecimiento de las menores y ofrecieron apoyo técnico para fortalecer la supervisión del centro y garantizar la dignidad y seguridad de las personas migrantes y refugiadas que se encuentran bajo el cuidado del Estado mexicano.

“Confiamos en que la pérdida de vidas en este espacio gubernamental se investigará exhaustivamente”, señaló ACNUR México en redes sociales.

Lo que se sabe de la tragedia

Las dos niñas haitianas fallecieron tras caer en una fosa séptica ubicada dentro del albergue el día 24 de febrero del presente año. El hecho ocurrió en las instalaciones del mismo centro donde debían estar protegidas, bajo la responsabilidad directa del DIF estatal de Oaxaca — la institución gubernamental creada precisamente para garantizar el bienestar de los grupos más vulnerables, incluyendo niños, niñas y adolescentes migrantes.

La muerte de dos menores de edad dentro de un espacio de custodia oficial encendió de inmediato alarmas sobre las condiciones físicas y de supervisión del albergue, y sobre los protocolos de seguridad que deben existir en instalaciones que alojan a niños migrantes, muchos de ellos separados de sus familias o en situación de refugio.

La presión internacional llega al gobierno de Oaxaca

La intervención de tres organismos de la ONU en un caso de alcance estatal es una señal de la gravedad con la que la comunidad internacional está mirando este episodio. ACNUR, OIM y UNICEF no son organismos que emitan comunicados conjuntos de este tipo ante cualquier incidente — su pronunciamiento indica que consideran que hay riesgo de que los hechos no sean investigados con la rigurosidad que merecen.

En su declaración, las tres agencias no solo expresaron condolencias. Ofrecieron concretamente apoyo técnico para mejorar la supervisión del centro y para asegurar que las condiciones en las que viven los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados cumplan con los estándares internacionales de protección.

Las niñas haitianas que murieron en “Casa Pato” habían llegado a México como parte de los flujos migratorios que desde hace años transitan por el país en condiciones de extrema vulnerabilidad. Haití es uno de los países con mayor número de personas desplazadas en el continente americano, y sus migrantes —incluyendo niños que viajan solos o con familiares— enfrentan riesgos en cada etapa del camino.

Autoridades destituyen a responsables y abren investigación penal

El día de ayer, la secretaria Yarib Hernández García informó sobre la tragedia ocurrida en la Casa Hogar Patos del DIF Municipal en San Raimundo Jalpan, Oaxaca, informando que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió una carpeta de investigación penal y dos personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público. De forma inmediata, tres funcionarias de la Casa de Transición para Migrantes fueron destituidas de sus cargos: la directora del albergue y la coordinadora general de albergues, quienes además quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Hernández García fue contundente al asumir la responsabilidad institucional: “En materia de protección de niñas y niños no puede haber omisiones. Si las hubo, habrá consecuencias. Como institución asumimos la responsabilidad de esclarecer lo ocurrido, colaborar plenamente con la fiscalía y revisar de manera integral las condiciones de infraestructura y supervisión de todos los centros asistenciales del Estado.”

La muerte de las dos menores haitianas — ocurrida dentro de un espacio que debía garantizar su protección — se suma a la presión que ya ejercen ACNUR, OIM y UNICEF, que en un comunicado conjunto exigieron una investigación exhaustiva y ofrecieron apoyo técnico para mejorar las condiciones y la supervisión en los albergues para niños migrantes y refugiados en México.