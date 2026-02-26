Gala Montes evitó hablar de la pelea cancelada entre Alana Flores y Samadhi Zendejas rumbo al Supernova 2026: “No tengo nada que decir”

Gala Montes fue cuestionada sobre la salida de Samadhi Zendejas del combate, pero evitó pronunciarse y tomó distancia del asunto. - (Captura de pantalla Facebook Gala Montes)

La cancelación del combate entre Samadhi Zendejas y Alana Flores, programado para la próxima edición de Supernova, generó reacciones inmediatas en el entorno del espectáculo. El evento se celebrará el 26 de abril de 2026 en la Arena CDMX y será transmitido en directo por Netflix, en una propuesta que combina boxeo amateur con figuras del entretenimiento digital y tradicional.

En ese contexto, Gala Montes fue cuestionada por la prensa sobre la baja de Zendejas. La actriz, quien participó en la edición anterior del torneo, evitó pronunciarse sobre la cancelación y marcó distancia respecto al tema.

Durante el encuentro con medios, dejó claro que no desea profundizar en asuntos relacionados con el ring. “No tengo nada que decir, la verdad”, expresó ante los primeros cuestionamientos.

La cancelación que reavivó la conversación

La pelea entre Samadhi Zendejas y Alana Flores era uno de los principales atractivos del evento de boxeo Supernova Génesis 2026. (Jesús Aviles / Infobae México)

Samadhi Zendejas informó previamente que no formará parte del enfrentamiento ante Alana Flores. En un comunicado, explicó que, aunque se preparó con entusiasmo y compromiso, no fue posible concretar su participación en las condiciones adecuadas para todas las partes involucradas.

La actriz detalló que su decisión responde a circunstancias personales y subrayó que procura actuar con responsabilidad en cada paso de su carrera, así como velar por el bienestar de su equipo de trabajo.

La baja ocurre en la antesala de la nueva edición del torneo, cuya primera entrega en 2025 destacó por su puesta en escena y por reunir perfiles diversos, desde creadores de contenido hasta artistas consolidados.

La postura de Gala Montes ante la prensa

Gala Montes y Alana Flores se enfrentarán este domingo en el Palacio de los Deportes ( (X/Supernova Strickers))

Gala Montes, quien en la edición pasada se enfrentó a la streamer Alana Flores —resultado que favoreció a la creadora digital—, fue insistida sobre el tema. Sin embargo, reiteró su negativa: “No tengo idea”, respondió cuando se le pidió una opinión adicional.

Ante nuevas preguntas, la actriz sostuvo su postura. “Ya, ya, ya, chavos. Pero bueno, ya me voy, tengo que ir a comer”, dijo al intentar concluir la entrevista. Cuando se le preguntó por qué no quería compartir su punto de vista, explicó: “Porque tengo muchas cosas que compartirles de mi carrera, de mi trabajo”.

En medio del intercambio, también dejó ver que su enfoque actual está lejos del boxeo. “Ya lo dejé de practicar”, comentó, desviando la conversación hacia otros temas.

Enfoque en nuevos proyectos

La cantante y actriz Gala Montes debutó en Malinche, con una participación especial Crédito: (Instagram/@galamontes)

Lejos de la polémica, Gala Montes destacó que atraviesa un momento activo en su trayectoria profesional. Confirmó que participa en un próximo estreno televisivo y que interpretará el tema principal de la producción.

“Voy a cantar el tema de la novela, como saben, se llama ‘Corazón de oro’, y estoy muy contenta”, señaló. Además, expresó satisfacción por el avance de su carrera musical y actoral dentro de Televisa.

Así, mientras Supernova 2026 afina detalles para su realización en la Arena CDMX, la actriz opta por concentrarse en sus proyectos artísticos y dejar atrás cualquier vínculo con la controversia alrededor del cuadrilátero.