Cómo preparar panqué marmoleado casero

El panqué marmoleado destaca en la repostería casera por combinar chocolate y vainilla en una presentación visualmente atractiva.

El panqué marmoleado es un referente de la repostería casera por su mezcla de dos sabores en una sola preparación. Su interior jaspeado no solo aporta atractivo visual, también ofrece un contraste equilibrado entre la masa natural y la que incorpora cocoa.

Prepararlo requiere atención en el batido y en la integración de los ingredientes secos. Una base bien aireada garantiza una textura esponjosa, mientras que el manejo adecuado de las porciones permite que el efecto marmoleado conserve definición tras el horneado.

Este postre detalla cada etapa para obtener un bizcocho firme, húmedo y con estructura uniforme. Seguir el orden indicado facilita un resultado consistente desde la primera rebanada hasta la última.

Receta de panqué marmoleado

La receta de panqué marmoleado es sencilla, requiere ingredientes básicos y ofrece un resultado ideal para reuniones y celebraciones familiares.

La receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida, al finalizar tendrás 10 porciones.

Ingredientes

3¾ tazas de harina (530 g) + 1 cucharadita

1 cucharada de polvo para hornear (10 g)

1½ tazas de mantequilla (315 g) + 1 cucharada

4½ tazas de azúcar glass (540 g)

8 huevos (400 g)

⅔ de taza de leche (160 ml)

8 cucharadas de cocoa (40 g)

Decoración

¼ de taza de azúcar glass (30 g)

Preparación

Cernir la harina con el polvo para hornear

Batir la mantequilla con el azúcar glass hasta que esté pálida y esponjosa, y agregar los huevos uno por uno sin dejar de batir

Incorporar la harina con movimientos envolventes, alternando con la leche

Dividir la mezcla en dos partes y mezclar una de ellas con la cocoa

Vaciar ambas mezclas en el molde, alternando cucharadas de cada una. Marmolear introduciendo en la mezcla un cuchillo y mezclándola ligeramente

Hornear el panqué a 180 ºC durante 50 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro del panqué, éste salga limpio

Retirar el panqué del horno y dejarlo enfriar por algunos minutos. Desmoldarlo y espolvorearlo con azúcar glass

Método de batido y formado del marmoleado

Espolvorear azúcar glass al final aporta un acabado elegante y resalta el contraste de sabores en el panqué marmoleado.

Bata la mantequilla con el azúcar glass hasta obtener una mezcla pálida y esponjosa. Incorpore los huevos uno por uno sin interrumpir el batido para mantener la emulsión.

Agregue la harina con movimientos envolventes, alternando con la leche hasta integrar por completo. Divida la preparación en dos partes y mezcle una con la cocoa hasta lograr un color uniforme.

Vierta ambas masas en el molde alternando cucharadas. Con un cuchillo, realice movimientos suaves para crear el diseño veteado sin mezclar en exceso.

Horneado y acabado del panqué

El proceso de desmoldado y enfriado permite mantener la estructura y evitar que el panqué se fracture o pierda forma.

Precaliente el horno a 180 ºC. Coloque el molde en la parte central y hornee durante 50 minutos o hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio.

Retire del horno y deje enfriar unos minutos antes de desmoldar. Este reposo ayuda a mantener la forma y evita que el panqué se fracture.

Cuando esté completamente frío, espolvoree azúcar glass sobre la superficie. El resultado es un panqué marmoleado con corte definido, textura suave y contraste equilibrado entre vainilla y chocolate.