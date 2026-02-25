Sheinbaum llegará a Sinaloa este fin de semana: Mañanera en Mazatlán y hospital del IMSS en Culiacán

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará reuniones de seguridad en Mazatlán y dará inicio a la construcción del hospital de especialidades del IMSS en Culiacán durante su visita a Sinaloa.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará Sinaloa este fin de semana en una gira de trabajo con actividades confirmadas en Mazatlán, San Ignacio y Culiacán, según el programa difundido por Presidencia de la República, aunque con la advertencia de que está sujeto a cambios.

Viernes 27 de febrero: Mañanera y Bienestar

La jornada arranca temprano. A las 7:30 horas, la mandataria federal encabezará la Mañanera del Pueblo desde la III Región Militar en Mazatlán, acompañada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal.

Por la tarde, a las 16:15 horas, Sheinbaum se trasladará a San Ignacio para encabezar una actividad de Programas de Bienestar, municipio cuya visita el gobernador Rubén Rocha Moya había mencionado como posibilidad el martes pasado.

Sábado 28 de febrero: arranca el hospital del IMSS en Culiacán

A las 10:00 horas del sábado, la presidenta estará en la capital sinaloense para encabezar el arranque de construcción del Hospital Regional de Especialidades del IMSS Culiacán, ubicado en el sector Los Ángeles sobre la carretera a Imala. La obra representa un avance significativo en infraestructura de salud para la región.

El campo sinaloense, pendiente en la agenda

El gobernador Rocha Moya adelantó que buscará abordar con la presidenta el tema del campo sinaloense. “Me interesa ver el tema del campo”, declaró, señalando que explorará si hay oportunidad de que Sheinbaum se reúna con agricultores de la región.

La gira continúa en Baja California Sur

Tras su paso por Sinaloa, la agenda presidencial contempla que el domingo 1 de marzo, Sheinbaum se traslade a Ciudad Constitución, Comondú, Baja California Sur, donde a las 10:00 horas encabezará otra actividad de Programas para el Bienestar.

Programa emitido por presidencia

Viernes 27 de Febrero del 2026

07:30h. Mañanera del Pueblo. III Región Militar. Mazatlán, Sinaloa.

16:15h. Programas de Bienestar. San Ignacio, Sinaloa

Sábado 28 de Febrero del 2026

10:00h. Arranque de Obra del Hospital Regional de Especialidades del IMSS Culiacán. Culiacán, Sinaloa.

Domingo 01 de Marzo del 2026

10:00h. Programas para el Bienestar. CD Constitución, Comondú, Baja California Sur.

*Programa sujeto a cambios