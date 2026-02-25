México

Exatlón México: quién gana el Duelo de los enigmas hoy 25 de febrero

Los miércoles están destinados a esta competencia

Guardar
Los spoilers aseguran que el
Los spoilers aseguran que el equipo Rojo de Exatlón México vencerá (Facebook/ExatlonMx)

El calendario de Exatlón México avanza hacia la mitad de la semana 22 en República Dominicana con la realización del Duelo de los Enigmas.

Según fuentes enfocadas en filtraciones y avances en tiempo real, el equipo Azul habría logrado imponerse en la Batalla Colosal del 25 de febrero, recuperando su racha triunfadora y ganando la oportunidad de viajar a Punta Cana.

Aunque la información no fue confirmada oficialmente, los reportes sugieren que los celestes supieron reponerse tras la pérdida de Alejandro Aguilera y aprovecharon la polémica interna de los Rojos para retomar el liderazgo.

Quién gana la medalla varonil

La medalla varonil de la semana 21 en la novena temporada de Exatlón México se convierte en el foco principal del reality, con nombres como Mario Mono Osuna, Koke Guerrero y Ernesto Cázares disputando el triunfo en una jornada marcada por la tensión entre equipos y la presión por asegurar una vida adicional en el certamen.

(Captura de pantalla Exatlón México
(Captura de pantalla Exatlón México Facebook)

Resumen de Exatlón México

Los seguidores del programa vivieron una jornada femenina intensa el 24 de febrero, cuando Jazmín Hernández, conocida como “Rugby Girl”, se adjudicó su primera presea de la temporada.

Su logro brindó a las escarlatas una ventaja estratégica de cara a las eliminaciones venideras.

Para la jornada de hoy, el interés se centra en la medalla masculina: los atletas Mario Mono Osuna, Koke Guerrero, Adrián Leo y Ernesto Cázares se perfilan como los principales contendientes a la ansiada presea.

Rivalidad y tensiones en el equipo Rojo

El equipo Rojo enfrenta momentos de turbulencia interna. Durante la Batalla Colosal, un incidente entre Humberto Noriega y Mario Mono Osuna dejó en evidencia la fragilidad de la convivencia.

Según lo informado, el vigente campeón habría elevado la voz a Ella Bucio, lo que provocó el descontento de su compañero Prime Time.

El intercambio de palabras llevó a Mono Osuna a replantear su actitud de líder, afirmando que, si sus muestras de apoyo no son bien recibidas, dejaría de realizarlas.

Este episodio expuso una grieta existente entre los capitanes de los escarlatas, quienes, pese a liderar juntos, han protagonizado múltiples desacuerdos a lo largo de la temporada.

La tensión podría influir en el desempeño del equipo en los desafíos venideros.

Azules: dinámicas y polémicas

En el bando Azul, la previa a la Batalla Colosal incluyó una dinámica de preguntas incómodas, encabezada por Doris del Moral y Evelyn Guijarro.

El participante Koke Guerrero fue cuestionado sobre quién consideraba el más incómodo de su equipo, señalando a Alejandro Aguilera.

Además, al referirse a los “doble cara” en Exatlón, mencionó a Mati Álvarez y Humberto Noriega.

Estas revelaciones agregan un matiz de franqueza y rivalidad interna, mientras los Azules se preparan para los retos grupales.

Medalla varonil: el nombre que resuena

Atletas de Exatlón México demuestran
Atletas de Exatlón México demuestran su determinación en un momento clave de la batalla colosal, buscando superar los desafíos del circuito. (FB/ExatlonMx)

Respecto a la definición de la medalla varonil, los avances señalan que Ernesto Cázares se perfila como el nuevo portador de la presea.

“Golden Boy”, apodo con el que se lo reconoce, ha sido destacado públicamente por Antonio Rosique, conductor del programa, quien sostiene que el rendimiento de Ernesto supera incluso el de sus campañas anteriores como campeón.

Si se confirma su victoria, el triunfo de Cázares refuerza su posición como uno de los favoritos de la edición.

Temas Relacionados

Exatlón Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Entre aplausos y agradecimientos: así fueron reconocidas las fuerzas armadas tras los enfrentamientos contra el CJNG

Los videos del reconocimiento fueron compartidos por diversos internautas en redes sociales

Entre aplausos y agradecimientos: así

Así se encuentra la calidad del aire este miércoles 25 de febrero en CDMX y EDOMEX

Un pésimo estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Así se encuentra la calidad

Hacker usa la IA Claude para robar datos de agencias de gobierno en México

El uso avanzado de la plataforma de Anthropic permitió a un atacante sortear filtros, automatizar scripts y extraer millones de registros confidenciales de organismos oficiales

Hacker usa la IA Claude

Transportistas y agricultores alertan a la FIFA sobre protestas durante la Copa Mundial 2026

Las organizaciones denuncian abandono del sector agropecuario y crecientes riesgos en carreteras

Transportistas y agricultores alertan a

The xx en la CDMX: precios oficiales, fechas, zonas y preventa de boletos

La agrupación británica se alista para su gira internacional, donde además de repasar sus clásicos podría presentar canciones inéditas de su nueva etapa musical en México

The xx en la CDMX:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Entre aplausos y agradecimientos: así

Entre aplausos y agradecimientos: así fueron reconocidas las fuerzas armadas tras los enfrentamientos contra el CJNG

Detienen a 24 personas por sustraer a la fuerza del Congreso de Oaxaca a la alcaldesa de San Agustín Amatengo

Dictan prisión preventiva a dos detenidos en operativo contra “El Mencho” en Tapalpa

20 mil pesos: la cifra que ofrecían a los sicarios del CJNG por matar a militares en operativo contra El Mencho

Sergio Torres, diputado de MC, sale del hospital tras casi un mes hospitalizado por atentado en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

The xx en la CDMX:

The xx en la CDMX: precios oficiales, fechas, zonas y preventa de boletos

Muere Carmen Ochoa, productora clave de El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y Chespirito

¿Ya tienen planes de boda? Novio de Andrea Legarreta reacciona a rumores

Joanna Vega Biestro defiende a Cazzu y lanza fulminante crítica a Nodal: “Un abandono a una hija es un abandono”

María Sorté felicita a su hijo, Omar García Harfuch, por su cumpleaños 44 y la nombran “La suegra de México”

DEPORTES

Ella es la jugadora amiga

Ella es la jugadora amiga de Christian Ebere en Cruz Azul: “Mi hermano”

Kevin Mier borra de su biografía en redes a Cruz Azul y pone en duda su regreso con la máquina

América vs. Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la jornada 8 del Clausura 2026?

Jugador histórico de la Liga Mexicana de Beisbol se retira del diamante

Toluca vs Chivas: cuándo y dónde ver en vivo el encuentro de la jornada 8 de la Liga Mx