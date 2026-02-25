Exatlón México: quién gana el Duelo de los enigmas hoy 25 de febrero

Los spoilers aseguran que el equipo Rojo de Exatlón México vencerá (Facebook/ExatlonMx)

El calendario de Exatlón México avanza hacia la mitad de la semana 22 en República Dominicana con la realización del Duelo de los Enigmas.

Según fuentes enfocadas en filtraciones y avances en tiempo real, el equipo Azul habría logrado imponerse en la Batalla Colosal del 25 de febrero, recuperando su racha triunfadora y ganando la oportunidad de viajar a Punta Cana.

Aunque la información no fue confirmada oficialmente, los reportes sugieren que los celestes supieron reponerse tras la pérdida de Alejandro Aguilera y aprovecharon la polémica interna de los Rojos para retomar el liderazgo.

Quién gana la medalla varonil

La medalla varonil de la semana 21 en la novena temporada de Exatlón México se convierte en el foco principal del reality, con nombres como Mario Mono Osuna, Koke Guerrero y Ernesto Cázares disputando el triunfo en una jornada marcada por la tensión entre equipos y la presión por asegurar una vida adicional en el certamen.

(Captura de pantalla Exatlón México Facebook)

Resumen de Exatlón México

Los seguidores del programa vivieron una jornada femenina intensa el 24 de febrero, cuando Jazmín Hernández, conocida como “Rugby Girl”, se adjudicó su primera presea de la temporada.

Su logro brindó a las escarlatas una ventaja estratégica de cara a las eliminaciones venideras.

Para la jornada de hoy, el interés se centra en la medalla masculina: los atletas Mario Mono Osuna, Koke Guerrero, Adrián Leo y Ernesto Cázares se perfilan como los principales contendientes a la ansiada presea.

Rivalidad y tensiones en el equipo Rojo

El equipo Rojo enfrenta momentos de turbulencia interna. Durante la Batalla Colosal, un incidente entre Humberto Noriega y Mario Mono Osuna dejó en evidencia la fragilidad de la convivencia.

Según lo informado, el vigente campeón habría elevado la voz a Ella Bucio, lo que provocó el descontento de su compañero Prime Time.

El intercambio de palabras llevó a Mono Osuna a replantear su actitud de líder, afirmando que, si sus muestras de apoyo no son bien recibidas, dejaría de realizarlas.

Este episodio expuso una grieta existente entre los capitanes de los escarlatas, quienes, pese a liderar juntos, han protagonizado múltiples desacuerdos a lo largo de la temporada.

La tensión podría influir en el desempeño del equipo en los desafíos venideros.

Azules: dinámicas y polémicas

En el bando Azul, la previa a la Batalla Colosal incluyó una dinámica de preguntas incómodas, encabezada por Doris del Moral y Evelyn Guijarro.

El participante Koke Guerrero fue cuestionado sobre quién consideraba el más incómodo de su equipo, señalando a Alejandro Aguilera.

Además, al referirse a los “doble cara” en Exatlón, mencionó a Mati Álvarez y Humberto Noriega.

Estas revelaciones agregan un matiz de franqueza y rivalidad interna, mientras los Azules se preparan para los retos grupales.

Medalla varonil: el nombre que resuena

Atletas de Exatlón México demuestran su determinación en un momento clave de la batalla colosal, buscando superar los desafíos del circuito. (FB/ExatlonMx)

Respecto a la definición de la medalla varonil, los avances señalan que Ernesto Cázares se perfila como el nuevo portador de la presea.

“Golden Boy”, apodo con el que se lo reconoce, ha sido destacado públicamente por Antonio Rosique, conductor del programa, quien sostiene que el rendimiento de Ernesto supera incluso el de sus campañas anteriores como campeón.

Si se confirma su victoria, el triunfo de Cázares refuerza su posición como uno de los favoritos de la edición.