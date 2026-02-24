Temblor hoy 24 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Un sismo de magnitud 4.1 se registró en las costas del estado de Oaxaca, a 75 kilómetros al sur de San Pedro Pochutla, según el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento telúrico, cuya profundidad alcanzó 16.1 kilómetros, ocurrió a las 00:26 horas y fue localizado en las coordenadas 15.077° de latitud y -96.601° de longitud.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.