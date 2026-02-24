México

Temblor hoy 24 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

    07:19 hsHoy

    Un sismo de magnitud 4.1 se registró en las costas del estado de Oaxaca, a 75 kilómetros al sur de San Pedro Pochutla, según el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento telúrico, cuya profundidad alcanzó 16.1 kilómetros, ocurrió a las 00:26 horas y fue localizado en las coordenadas 15.077° de latitud y -96.601° de longitud.

    Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

    El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)

    Un sismo de 4.1 de magnitud se registró en el municipio de S Pedro Pochutla ubicado en Oaxaca, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

    06:21 hsHoy

    México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

