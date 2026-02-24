¿Quiénes son los primeros confirmados para el programa ‘Juego de Voces’?

El dúo Río Roma, integrado por los hermanos Raúl y José Luis Ortega, es el primer confirmado para la nueva temporada de Juego de Voces. - (Foto: @rioromamx, Instagram)

El estreno de una nueva edición del programa Juego de Voces se aproxima y ya comienzan a revelarse los nombres de quienes formarán parte del proyecto televisivo. El formato ha despertado expectativa en entregas anteriores y ahora vuelve a generar conversación entre el público.

La producción dio a conocer a los primeros confirmados, lo que marca el arranque de la etapa previa al lanzamiento. La noticia ha sido bien recibida por seguidores del programa y de los artistas anunciados.

Se trata de los hermanos Raúl y José Luis Ortega, conocidos en la industria musical como Río Roma, quienes se suman como las primeras figuras oficiales de esta nueva temporada.

Un dúo que le canta al amor

Juego de Voces renueva expectativas en la televisión musical con la incorporación de Río Roma como figuras destacadas del pop latino. - (Jovani Pérez/ Infobae)

Río Roma está conformado por Raúl y José Luis Ortega, hermanos que han construido una trayectoria dentro del pop latino con temas centrados en historias románticas. Su estilo los ha colocado como referentes en el género.

A lo largo de su carrera han destacado por composiciones que abordan relaciones, desamor y emociones cotidianas, elementos que conectan con distintas generaciones. Esa identidad musical los distingue dentro de la escena.

Su incorporación al programa añade un perfil melódico que podría aportar sensibilidad y experiencia al formato televisivo.

Expectativa rumbo al estreno

La confirmación de Río Roma establece el tono de la temporada y despierta interés entre los seguidores del programa y nuevos espectadores. - (Foto: Festival de Viña Chile, YouTube)

El anuncio de los primeros confirmados suele marcar el tono de cada temporada. En esta ocasión, la revelación del dúo ha incrementado la expectativa sobre quiénes se integrarán más adelante.

La dinámica del programa ha llamado la atención en ediciones anteriores, por lo que el regreso del formato genera interés tanto en la audiencia habitual como en nuevos espectadores.

Con la participación de Río Roma ya oficializada, el proyecto comienza a tomar forma y a delinear lo que promete ser una competencia musical con voces reconocidas.

Lo que se sabe hasta ahora

El regreso de Juego de Voces con el anuncio de Río Roma posiciona al programa como un referente dentro de los formatos musicales de la televisión actual. - (Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA)

Hasta el momento, la producción únicamente ha confirmado la presencia de los hermanos Ortega. No se han revelado más nombres ni detalles adicionales sobre el resto del elenco.

La estrategia de anunciar participantes de manera gradual mantiene activa la conversación en redes sociales y alimenta la expectativa previa al estreno.

Mientras se dan a conocer más integrantes, la confirmación de Río Roma posiciona a Juego de Voces nuevamente en el radar del público que sigue de cerca los programas musicales en televisión.