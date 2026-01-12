México

Río Roma cumple 15 años de historia musical, una marca al pop romántico mexicano

El dueto conformado por los hermanos Ortega ha construido una trayectoria sólida con canciones que conectan con el amor, la nostalgia y las emociones más profundas

Guardar
El dúo Río Roma celebra
El dúo Río Roma celebra 15 años de carrera - (Jovani Pérez/ Infobae)

Río Roma se ha consolidado como uno de los duetos más representativos de la música pop en México gracias a un estilo que prioriza la emoción y la cercanía con el público. Sus canciones, centradas en el amor y el desamor, han acompañado a distintas generaciones a lo largo de su carrera artística.

El proyecto está integrado por los hermanos José Luis y Raúl Ortega Castro, quienes desde sus inicios apostaron por letras honestas y melodías que conectan de manera directa con las vivencias personales de quienes los escuchan. Esa fórmula les permitió construir una identidad clara dentro de la industria musical.

Con el paso de los años, el nombre de Río Roma se convirtió en sinónimo de sensibilidad y romanticismo. El significado de su nombre, “Oír Amor”, refleja con precisión la esencia de un dueto que ha hecho de los sentimientos su principal bandera creativa.

Canciones que se transformaron en himnos

El dúo conformado por los
El dúo conformado por los hermanos Ortega se ha consolidado como uno de los más exitosos de México - (Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA)

A lo largo de su trayectoria, los hermanos Ortega han dado vida a temas que hoy forman parte del repertorio esencial del pop mexicano. Canciones como “Por eso te amo”, “Me cambiaste la vida” y “Mi persona favorita” lograron posicionarse como referentes del género por su carga emocional.

Otros títulos como “No lo beses”, “Todavía no te olvido” y “No fue mi intención amarte” profundizan en el lado más vulnerable de las relaciones, convirtiéndose en acompañantes frecuentes de historias marcadas por la nostalgia y la despedida.

Cada lanzamiento reforzó el vínculo entre el dueto y su audiencia. La conexión lograda no se limita a la popularidad, sino a la identificación emocional que sus seguidores encuentran en letras que hablan de experiencias universales.

Colaboraciones que ampliaron su alcance

Cuentan con diversas colaboraciones musicales
Cuentan con diversas colaboraciones musicales - (Foto: @rioromamx, Instagram)

Parte del crecimiento artístico de Río Roma se refleja en la diversidad de colaboraciones que han sumado a lo largo de los años. Trabajar con figuras como Carlos Rivera, Ha*Ash, Yuridia, Fonseca, Los Ángeles Azules y La Adictiva permitió al dueto explorar nuevos matices musicales.

Entre los trabajos más destacados se encuentran “Todavía no te olvido” junto a Carlos Rivera, “Camina conmigo” y “La última carta” con Ha*Ash, así como “El día del ex novio” con Los Ángeles Azules, temas que ampliaron su alcance a distintos públicos.

Estas alianzas no sólo fortalecieron su presencia en la escena musical, sino que confirmaron su capacidad de adaptación sin perder la esencia que los caracteriza.

José Luis Roma, la pluma detrás del amor y el desamor

José Luis Roma es autor
José Luis Roma es autor de grandes éxitos - (Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA)

Además de su faceta como intérprete, José Luis Roma se ha consolidado como uno de los compositores más exitosos del pop en español. Su talento ha sido clave en canciones que otros artistas llevaron al éxito con gran impacto emocional.

Estas son algunas de sus composiciones más reconocidas se encuentran “Amigos no, por favor” de Yuridia, “Perdón, perdón” y “Te dejo en libertad” en colaboración con Ha*Ash, así como “Día de suerte” interpretada por Alejandra Guzmán, entre muchas canciones más que destacan el talento del intérprete como compositor.

Su trabajo autoral ha contribuido a crear himnos del desamor que permanecen vigentes. Con una sensibilidad particular para traducir emociones en palabras, José Luis Roma ha dejado una huella significativa dentro de la música popular mexicana.

Temas Relacionados

Río RomaRío Roma 15 añosPop románticomexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum descartó intervención militar de EEUU en México tras llamada con Trump

La mandataria dejó en claro que la delincuencia organizada no puede catalogarse como “terrorismo” y que México no está de acuerdo con ninguna acción contraria a la soberanía

Sheinbaum descartó intervención militar de

Galilea Montijo asegura que se mantendrá al margen ante caso Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: “Hay cosas que duelen”

La conductora de ‘Hoy’ también respondió si ya tuvo comunicación con quien fuera su mejor amiga en el mundo del espectáculo

Galilea Montijo asegura que se

Suspenden clases en San Ignacio, Sinaloa, tras enfrentamientos del Cártel del Pacífico

En una serie de disputas que se extendieron durante 40 minutos, varias comunidades de la sierra reportaron detonaciones de arma de fuego y explosiones

Suspenden clases en San Ignacio,

Peso mexicano suma otra jornada con avance frente al dólar: así amaneció el tipo de cambio este 12 de enero

Las cotizaciones muestran una leve depreciación en la moneda estadounidense al iniciar la semana

Peso mexicano suma otra jornada

Qué gelatinas debes evitar si buscas bajar de peso de forma balanceada y mejorar la salud de tus huesos

El consumo elevado de azúcar dificulta la reducción de peso y se relaciona con procesos inflamatorios que pueden afectar la densidad ósea a largo plazo

Qué gelatinas debes evitar si
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suspenden clases en San Ignacio,

Suspenden clases en San Ignacio, Sinaloa, tras enfrentamientos del Cártel del Pacífico

Golpe al Cártel de Sinaloa y al CJNG: Marina desmanteló narcolaboratorios de metanfetamina en Durango, Sinaloa y Michoacán

El alcance internacional del Cártel de Sinaloa: así han sido detectadas sus operaciones desde China hasta Ecuador

Desaparecen dos mujeres tras asistir al funeral del periodista Carlos Castro en Veracruz

En llamada, Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente abordan combate a “redes narcoterroristas”

ENTRETENIMIENTO

Galilea Montijo asegura que se

Galilea Montijo asegura que se mantendrá al margen ante caso Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: “Hay cosas que duelen”

Ilse y Mimí confiesan por qué Ivonne dejó Flans y cortó lazos con ellas durante 5 años

Día de besar a un pelirrojo: cuántas personas hay en México

Susana Zabaleta desestima demanda interpuesta por influencers contra Ricardo Pérez y La Cotorrisa: “Les pagaron”

¿Paulina Rubio en quiebra? Todos los líos legales por los que terminó vendiendo su mansión en Miami

DEPORTES

Definidos los rivales de los

Definidos los rivales de los tenistas mexicanos en las clasificatorias para el Australian Open 2026

Rafa Márquez revela cuáles son los cinco mejores jugadores en la historia de México: ¿Está él?

Por qué Guillermo Martínez no jugó vs Querétaro, esto dijo Efraín Juárez

Steelers vs Texans: a qué hora y dónde ver en México el Juego de Comodines de la Liga Americana de la NFL

Laura Galván impone nuevo récord nacional en el Medio Maratón celebrado en Houston