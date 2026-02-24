México

Honda suspende operaciones en planta de Jalisco ante violencia por narco

De acuerdo con un reporte de Financial Times, la empresa de origen japonés analiza las condiciones para volver a la producción

Guardar
Vista aérea de la planta
Vista aérea de la planta de Honda Motor Company en Campana, Argentina, donde se invertirán USD 24 millones para producir el cuatriciclo TRX420MF. (Honda Motor Argentina)

La planta automotriz de Honda que opera en el estado de Jalisco suspendió sus actividades ante la reciente ola de violencia en la entidad, desatada tras el operativo que terminó con la muerte de Rubén Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el medio Financial Times, citado por la agencia Reuters, la empresa dejó de operar el 23 y 24 de febrero como medida de precaución.

Honda informó que, “por extrema precaución”, decidió suspender el lunes las operaciones en su planta de Guadalajara. La ciudad es considerada un hub manufacturero clave para diversas armadoras globales.

Mientras tanto, otras compañías internacionales con presencia en México adoptaron medidas preventivas, principalmente el trabajo remoto para empleados administrativos.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el lunes que la situación comenzaba a normalizarse. No obstante, la embajada de Estados Unidos mantiene la recomendación a sus ciudadanos en Guadalajara y otras ciudades para resguardarse en sus domicilios.

Michelin y Volkswagen mantienen producción

La fabricante francesa de neumáticos Michelin recomendó que su personal no vinculado a fábricas trabajara desde casa el martes, con planes de retomar actividades presenciales el miércoles. Además, emitió una restricción temporal de viajes a México hasta el viernes y suspendió los desplazamientos terrestres y aéreos de su equipo comercial. Su producción en el país no se ha visto afectada.

Por su parte, la automotriz alemana Volkswagen informó que sus operaciones productivas y comerciales continúan sin interrupciones, aunque mantiene comunicación estrecha con autoridades locales y asociaciones industriales para monitorear cualquier riesgo a la seguridad de sus empleados.

Otra empresa europea, cuya identidad no fue revelada, también implementó el esquema de trabajo desde casa para gran parte de su plantilla en México.

An employee works at Volkswagen's
An employee works at Volkswagen's China Electronic Architecture (CEA) laboratory in Hefei, Anhui province, China, February 4, 2026. REUTERS/Florence Lo
A robot arm works on
A robot arm works on a car body on an electric vehicle (EV) production line at the Volkswagen Anhui factory in Hefei, Anhui province, China, February 4, 2026. REUTERS/Florence Lo

Escuelas cerradas y presión empresarial

Las escuelas en Jalisco permanecieron cerradas el martes, aunque está previsto que reanuden clases el miércoles. Organismos empresariales en Guadalajara señalaron que la mayoría de las compañías planeaban retomar operaciones el martes y solicitaron al gobierno estatal garantizar el funcionamiento normal del transporte público.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha emitido comentarios adicionales sobre las afectaciones a la industria manufacturera.

Mundial 2026: autoridades descartan riesgos

Guadalajara será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá. Medios locales reportaron que funcionarios de FIFA solicitaron una reunión con organizadores para revisar las medidas de seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el martes que “no hay riesgo” para los visitantes que asistan al evento deportivo y subrayó que no se han registrado ataques del CJNG dirigidos contra turistas en los últimos días.

La suspensión temporal de operaciones en Honda y las medidas adoptadas por otras multinacionales reflejan el impacto inmediato que la crisis de seguridad en México puede tener en la industria automotriz y en la confianza de inversionistas internacionales.

Temas Relacionados

HondaJaliscoNarco en MéxicoNarcotráfico en MéxicoseguridadCJNGEl MenchoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Caso Ayotzinapa: CNDH reitera imposibilidad de conformar ‘Comisión de la Verdad’, no quiere “sesgar investigaciones”

El organismo declinó participar en el órgano solicitado por el Poder Judicial, argumentando conflictos legales

Caso Ayotzinapa: CNDH reitera imposibilidad

El Mundial 2026 no corre ningún riesgo de cancelarse, asegura Pablo Lemus tras hechos violentos en Jalisco

El gobernador de Jalisco informó que no hay ningún riesgo para México de perder alguna sede de el Mundial 2026 luego de la ola de violencia que desató el abatimiento de “El Mencho”

El Mundial 2026 no corre

Adrián Marcelo comparte fotografía con Lionel Messi: así fue su encuentro

Seguidores y amigos de Marcelo reaccionaron al encuentro con el astro argentino

Adrián Marcelo comparte fotografía con

Los mejores memes que dejó el encuentro de Adrián Marcelo y Messi: “Hoy conocimos la envidia”

El encuentro entre el polémico influencer mexicano y el futbolista argentino no solo generó comentarios, sino una ola de creatividad digital

Los mejores memes que dejó

Estos son todos los estadios de México en los que Cruz Azul ha derrotado a Chivas

Entre estos, destacan recintos emblemáticos del fútbol mexicano como el Estadio Azteca y el Jalisco

Estos son todos los estadios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a balazos alcaldesa de

Atacan a balazos alcaldesa de Bacanora, Sonora: Fiscalía confirma muerte de sus hijos

Gobierno de Jalisco levanta Código Rojo tras abatimiento de ‘El Mencho’; reanudan servicio de transporte y comercio

Esto es lo que decía la carta a Dios que se encontró al interior del rancho donde se refugiaba El Mencho

La influencer María Julissa niega vínculos con el abatimiento de “El Mencho”: “La desinformación puede causar daño”

“Si tocan a estadounidenses habrá graves consecuencias”, advierte La Casa Blanca a cárteles mexicanos

ENTRETENIMIENTO

Adrián Marcelo comparte fotografía con

Adrián Marcelo comparte fotografía con Lionel Messi: así fue su encuentro

Los mejores memes que dejó el encuentro de Adrián Marcelo y Messi: “Hoy conocimos la envidia”

Victoria Ruffo hace a un lado las diferencias con Eugenio Derbez y defiende a Aitana: “Con los niños no”

DPR Cream & DPR Artic anuncian concierto en CDMX: fecha, sede y preventa de boletos

The xx regresa a México: fecha, sede y venta de boletos para su concierto en CDMX

DEPORTES

Infobae

Ruptura de Sloane Stephens con Jozy Altidore causa baja de la tenista estadounidense del Mérida Open, revela Daily Mail

Adrián Marcelo comparte fotografía con Lionel Messi: así fue su encuentro

Los mejores memes que dejó el encuentro de Adrián Marcelo y Messi: “Hoy conocimos la envidia”

Estos son todos los estadios de México en los que Cruz Azul ha derrotado a Chivas

Betis felicita a México por el Día de la Bandera con imagen de Álvaro Fidalgo