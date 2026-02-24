Honda suspende operaciones en planta de Jalisco ante violencia por narco

Vista aérea de la planta de Honda Motor Company en Campana, Argentina, donde se invertirán USD 24 millones para producir el cuatriciclo TRX420MF. (Honda Motor Argentina)

La planta automotriz de Honda que opera en el estado de Jalisco suspendió sus actividades ante la reciente ola de violencia en la entidad, desatada tras el operativo que terminó con la muerte de Rubén Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el medio Financial Times, citado por la agencia Reuters, la empresa dejó de operar el 23 y 24 de febrero como medida de precaución.

Honda informó que, “por extrema precaución”, decidió suspender el lunes las operaciones en su planta de Guadalajara. La ciudad es considerada un hub manufacturero clave para diversas armadoras globales.

Mientras tanto, otras compañías internacionales con presencia en México adoptaron medidas preventivas, principalmente el trabajo remoto para empleados administrativos.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el lunes que la situación comenzaba a normalizarse. No obstante, la embajada de Estados Unidos mantiene la recomendación a sus ciudadanos en Guadalajara y otras ciudades para resguardarse en sus domicilios.

Michelin y Volkswagen mantienen producción

La fabricante francesa de neumáticos Michelin recomendó que su personal no vinculado a fábricas trabajara desde casa el martes, con planes de retomar actividades presenciales el miércoles. Además, emitió una restricción temporal de viajes a México hasta el viernes y suspendió los desplazamientos terrestres y aéreos de su equipo comercial. Su producción en el país no se ha visto afectada.

Por su parte, la automotriz alemana Volkswagen informó que sus operaciones productivas y comerciales continúan sin interrupciones, aunque mantiene comunicación estrecha con autoridades locales y asociaciones industriales para monitorear cualquier riesgo a la seguridad de sus empleados.

Otra empresa europea, cuya identidad no fue revelada, también implementó el esquema de trabajo desde casa para gran parte de su plantilla en México.

Escuelas cerradas y presión empresarial

Las escuelas en Jalisco permanecieron cerradas el martes, aunque está previsto que reanuden clases el miércoles. Organismos empresariales en Guadalajara señalaron que la mayoría de las compañías planeaban retomar operaciones el martes y solicitaron al gobierno estatal garantizar el funcionamiento normal del transporte público.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha emitido comentarios adicionales sobre las afectaciones a la industria manufacturera.

Mundial 2026: autoridades descartan riesgos

Guadalajara será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá. Medios locales reportaron que funcionarios de FIFA solicitaron una reunión con organizadores para revisar las medidas de seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el martes que “no hay riesgo” para los visitantes que asistan al evento deportivo y subrayó que no se han registrado ataques del CJNG dirigidos contra turistas en los últimos días.

La suspensión temporal de operaciones en Honda y las medidas adoptadas por otras multinacionales reflejan el impacto inmediato que la crisis de seguridad en México puede tener en la industria automotriz y en la confianza de inversionistas internacionales.