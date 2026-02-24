México

Américo Villarreal reporta normalidad en las carreteras de Tamaulipas tras los hechos violentos por muerte de ‘El Mencho’

Luego de la serie de hechos violentos del domingo en distintas vialidades del estado, el gobernador Américo Villarreal asegura que existen condiciones para garantizar la seguridad

Villarreal indicó que, tras una revisión conjunta con instancias de seguridad, se determinó que las vías de comunicación se mantienen bajo vigilancia y con presencia de elementos de las corporaciones estatales y federales. (Gobierno de Tamaulipas)

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, aseguró este martes 24 de febrero que las condiciones para transitar por el estado son seguras tras el fin de la serie de hechos violentos ocurridos luego del operativo en el que falleció Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Villarreal indicó que, tras una revisión conjunta con instancias de seguridad, se determinó que las vías de comunicación se mantienen bajo vigilancia y con presencia de elementos de las corporaciones estatales y federales.

Informó que el objetivo es fortalecer “las acciones operativas, de vigilancia y de respuesta inmediata en todo el territorio”.

Precisó que, hasta el momento, no se han reportado incidentes que comprometan el libre tránsito en carreteras ni en las principales avenidas de la entidad, por lo que es completamente seguro transitar por el estado.

Entre las acciones realizadas como parte de los protocolos de seguridad activados en el estado, está el continuar realizando recorridos de supervisión y presencia institucional, con la intención de reafirmar el compromiso de garantizar la tranquilidad, el orden y el bienestar de las y los tamaulipecos, informó el gobernador.

El titular del Ejecutivo estatal reiteró que el monitoreo y los patrullajes continúan de forma permanente para garantizar la tranquilidad de la población y de quienes transitan por la región.

Añadió que se mantiene la coordinación con las autoridades correspondientes para responder oportunamente ante cualquier eventualidad que pudiera surgir en el territorio tamaulipeco.

Members of the military patrol
Members of the military patrol near burned vehicles following a series of roadblocks and attacks by organized crime after a military operation that killed cartel leader Nemesio Oseguera, "El Mencho," in Tapalpa, Mexico, February 24, 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Bloqueos en Reynosa durante jornada de violencia

Durante la jornada de violencia ocurrida el domingo 21 de febrero, el secretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Arturo Pancardo Escudero, reportó que se contabilizaron más de 20 bloqueos en diferentes puntos de Tamaulipas.

Las acciones se concentraron en municipios como Reynosa, Díaz Ordaz, Miguel Alemán, Camargo y San Fernando, donde se desplegaron operativos para restablecer el orden y garantizar la seguridad de los habitantes.

El titular de Seguridad Pública detalló que los incidentes dejaron como saldo principal daños materiales. Entre las afectaciones reportadas se encuentran vehículos incendiados y obstrucciones en diversas vialidades, lo que generó complicaciones en la movilidad y el tránsito local.

No se registraron personas lesionadas ni pérdidas humanas derivadas de estos hechos.

Las autoridades estatales informaron que, tras los operativos implementados, las vialidades fueron liberadas y se mantiene presencia de cuerpos de seguridad en las zonas afectadas para prevenir nuevos incidentes y brindar apoyo a la población.

Finalmente, como parte de las medidas de seguridad que emitió el gobierno estatal, se encuentra la invitación a la población a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales, evitando replicar o compartir información no verificada.

