Precio de las monedas de oro y plata este lunes

El costo del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)

Cuando se trata de invertir, una de las opciones más utilizadas es la compra de monedas de oro y plata, dos metales preciosos cuyo valor regularmente aumenta con el tiempo.

El precio de estas piezas cambia cotidianamente, principalmente por la cotización internacional del oro y la plata, así como por el tipo de cambio del dólar; incluso en cada vendedor autorizado de las monedas le pone su precio.

Es por eso que si se tiene en mente comprar, o incluso vender, una de estas piezas es importante mantenerse actualizado en cuanto a su costo. Estos son los de este lunes 23 de febrero.

El precio de las monedas de oro y plata

El Banco de México (Banxico) tiene una lista de vendedores autorizados de oro y plata a nivel nacional, conformada principalmente por bancos, aunque también cuenta con otras opciones.

Varias de estas instituciones bancarias tienen un apartado en sus páginas oficiales con el valor en venta y compra de sus metales preciosos.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Banco Azteca

Onza de Plata: 1.455 pesos en compra y 1.655 pesos en venta

Citibanamex

Centenario de oro: 95.000 pesos en compra y 108.000 pesos en venta

Banorte

Centenario de oro: 94.633 pesos en compra y 111.740 pesos en venta.

Hidalgo de oro: 18.899 pesos en compra y 22.436 pesos en venta

Azteca de oro: 37.798 pesos la compra y 44.871 pesos la venta

Onza de Plata: 1736.65 pesos la venta y 1225.15 pesos la compra

BanRegio

Centenario: 115.057 pesos la venta

Onza de plata: 1657 pesos la venta

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Daniel Becerril)

Si buscas comprar o vender ya sea oro o plata, debes de saber que existen una serie de requisitos para conseguirlo, mismos que varían según el distribuidor.

Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, sobre todo cuando se quiere vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se trata vender deben que estar autorizadas por el banco.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender piezas de oro y plata ponen topes en la compra o venta a quienes no son clientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.

Visita nuestra página en Google News