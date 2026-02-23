ONU expresa respaldo y condolencias a México tras hechos violentos por el abatimiento de “El Mencho”

La situación continúa evolucionando y se espera mayor información oficial en las próximas horas.

La Organización de las Naciones Unidas en México manifestó su solidaridad ante la jornada de violencia registrada en el país y expresó sus condolencias por la pérdida de vidas, en particular por el fallecimiento de agentes de las fuerzas armadas en el cumplimiento de su deber.

En un mensaje público, el organismo reiteró su disposición para acompañar al Gobierno de México en el fortalecimiento de la seguridad y en el combate a la delincuencia organizada, siempre en apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

El pronunciamiento se dio tras los hechos ocurridos el domingo en Jalisco, donde fuerzas federales realizaron un operativo en el municipio de Tapalpa que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El organismo internacional expresó su disposición para acompañar a México en la lucha contra la delincuencia organizada.

Operativo federal y muerte del líder criminal

De acuerdo con reportes oficiales, el despliegue de seguridad tenía como objetivo detener al capo, considerado uno de los narcotraficantes más buscados a nivel internacional.

Durante el enfrentamiento fue abatido. Estados Unidos ofrecía una recompensa millonaria por información que llevara a su captura.

Bajo su liderazgo, el CJNG consolidó presencia en diversas regiones del país y amplió sus operaciones hacia actividades ilícitas transnacionales.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, era considerado uno de los narcotraficantes más buscados a nivel internacional. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Su muerte generó reacciones inmediatas en distintos puntos de Jalisco.

Narcobloqueos y violencia en varios estados

Tras confirmarse el fallecimiento del líder criminal, presuntos integrantes del grupo desataron una serie de acciones violentas.

Se reportaron bloqueos con vehículos incendiados en carreteras, quema de unidades de transporte y ataques a negocios.

En Guadalajara y Puerto Vallarta se registraron cierres viales, suspensión de actividades comerciales y afectaciones en terminales aéreas. Autoridades estatales pidieron a la población permanecer en sus hogares y evitar traslados innecesarios.

La noche del 22 de febrero, pobladores del municipio de Huehuetica, Estado de México, reportaron el incendio de un vehículo en la zona de La Lechería de Cañada, en Santa Teresa. Se desconoce si el incidente tiene relación con los hechos violentos tras el abatimiento de "El Mencho", líder del CJNG (Redes Sociales)

Al menos ocho estados suspendieron clases como medida preventiva ante el riesgo de expansión de la violencia. Gobiernos extranjeros también emitieron alertas para sus ciudadanos.

Entre los principales hechos reportados destacan:

Bloqueos carreteros con vehículos incendiados.

Suspensión temporal de operaciones en aeropuertos .

Cancelación de clases en distintos niveles educativos.

Cierre de comercios y reducción del transporte público .

Refuerzo de operativos de seguridad federal y estatal.

El papel de la ONU frente al narcotráfico

La ONU ha mantenido una postura enfocada en la cooperación internacional y el fortalecimiento institucional.

A través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), impulsa estrategias de prevención, apoyo a sistemas de justicia y promoción de marcos legales contra la delincuencia organizada.

El organismo destaca la necesidad de que las operaciones de seguridad combinen efectividad con respeto a los derechos fundamentales. Crédito: Senado de la República.

El organismo también elabora informes globales sobre drogas y advierte sobre nuevas modalidades del crimen, como el uso de criptomonedas para el lavado de dinero y la diversificación de actividades ilícitas.

Llamado a la calma y coordinación internacional

Mientras continúan los operativos para contener la violencia, la ONU reiteró que el combate al narcotráfico debe desarrollarse dentro del marco legal y con respeto a los derechos fundamentales.

La reciente escalada vuelve a colocar en el centro del debate la estrategia de seguridad en México y la importancia de la cooperación internacional para enfrentar redes criminales transnacionales.