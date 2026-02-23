México

Hay cuatro muertos y dos detenidos en Michoacán tras la muerte del Mencho en Jalisco

Los hechos fueron confirmados por las autoridades, quienes registraron cinco enfrentamientos en la entidad

Ramírez Bedolla,gobernador de Michoacán (Archivo)
El 22 de febrero, tras darse a conocer la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, las autoridades de Michoacán informaron sobre el resultado de los operativos en la entidad.

Durante una conferencia en la que estuvo presente el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, fue confirmada la muerte de cuatro personas y el arresto de otras dos tras la violencia en Jalisco.

“Se logró el abatimiento de cuatro personas en lo que fue el libramiento de La Piedad, se logró la detención de un vehículo y se han registrado cinco enfrentamientos en diferentes regiones de nuestra entidad”.

Como las personas ahora sin vida no llevaban identificaciones no han sido identificadas, mientras que los dos asegurados trataron de incendiar vehículos en la región de Zacapu. De igual manera, fue informado el aseguramiento de armas de fuego.

Un autobús en llamas bloquea
Llegan refuerzos vía aérea

Al Aeropuerto de Morelia llegó un avión desde Guadalajara con elementos de refuerzo de élite del Ejército Mexicano, además de un helicóptero artillado de la Marina Armada de México, el cual llegó a la región de Jiquilpan-Sahuayo, de la Ciénega de Chapala.

Las autoridades confirmaron que el Aeropuerto de Morelia no ha presentado algún incidente, además de que fue reforzadas la seguridad con agentes de la Guardia Nacional en las instalaciones, desatacando que opera de manera normal.

Cronología de la violencia en Michoacán por la muerte de Nemesio Oseguera

Fue a las 8:30 de la mañana que el C5 recibe el primer alertamiento por quema de vehículos en la glorieta, eh, Tláhuac-Tlalpan, bulevar Lázaro Cárdenas, en Jiquilpan. Lo anterior provoca la activación de código rojo.

Una hora después, a las 9:30 de la mañana surgen reportes sobre la quema de gasolineras en el municipio de Coalcomán.

El reacomodo de alianzas y
Mientras que a las 10:00 de la mañana hubo bloqueos viales por parte de integrante del crimen organizado en diferentes puntos de Michoacán.

“A las once de la mañana, eh, se tuvo registro de un enfrentamiento armado entre la delincuencia organizada y personal de la Guardia Civil en Ecuandureo, a la altura de Libramiento Oriente“, continúa el informe. Es en estas acciones que son asesinados cuatro elementos del crimen organizado y tres elementos de la Guardia Civil lesionados.

Poco antes de las 12:00 del día hay detonaciones de armas de fuego en, en Tzintzuntzan, sobre la carretera a Quiroga, a la altura de San Abria.

13:10 hay un enfrentamiento con civiles armados en la localidad de San Pedro, región de Jiquilpan contra fuerzas municipales.

A las 13:50 horas es dañada la Presidencia Municipal de Cotija.

Incendian una tienda de conveniencia en Coalcomán a las 3:00 de la tarde, lo cual resulta en la pérdida total del inmueble

Alrededor de las 15:30 horas se da un enfrentamiento entre Guardia Civil y civiles armados en Zitácuaro, en la colonia El Naranjo, sin que haya personas detenidas.

También, a las 15:44 hubo daños en instalaciones de la Fiscalía en el municipio de Buenavista.

