Festival del queso, café y chocolate: fecha, cómo llegar y todo sobre el evento gastronómico

Tepotzotlán será sede de un evento culinario que reunirá a productores artesanales y marcas gourmet de diferentes regiones de México: el Festival Gastronómico del Queso, Café y Chocolate.

El encuentro tiene como objetivo ofrecer un espacio profesional para emprendedores mexicanos y promover productos artesanales de alta calidad.

Qué actividades habrá en el festival

Participarán expositores de ocho estados, entre ellos Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Puebla y Veracruz.

El festival presentará una selección de quesos frescos y maduros elaborados con leche de vaca, cabra, oveja y búfala.

Habrá también café de especialidad, chocolates únicos y platillos como tlayudas preparadas con insectos comestibles (chapulines, chicatana y acociles), tortas de bacalao y pollo con mole.

Las experiencias sensoriales tendrán un espacio destacado. Se ofrecerá una cata guiada de dieciocho sabores de chocolate, acompañada de bebidas de cacao, una copa de vino, mezcal y agua.

La experiencia sensorial de quesos y vinos queretanos incluirá seis variedades de queso, jamoncillo y tres vinos. Los precios oscilan entre los 800 y los mil pesos.

Ambas experiencias contarán con cupo limitado y estarán dirigidas por un maestro gastronómico.

Entre las actividades adicionales figuran un taller vivencial para preparar chocolate en molcajete, sesiones con DJ de vinilo, zona picnic y espacios de venta directa con los productores.

El ambiente está pensado para la convivencia familiar y la participación de personas de todas las edades.

Cada boleto de entrada permitirá participar en la rifa de dos cafeteras.

El acceso será gratuito para niñas y niños hasta once años, adultos mayores y personas con discapacidad.

Cómo llegar a Tepotzotlán

El horario será el viernes de 12:00 a 20:00 y el sábado de 10:00 a 18:00 en Av. Benito Juárez 35, Tepotzotlán, Estado de México.

El acceso desde Ciudad de México puede realizarse en coche por la autopista México-Querétaro, en autobús desde Terminal del Norte u Observatorio, o por Tren Suburbano hasta Lechería y transporte local.

Los organizadores sugieren aprovechar la visita para recorrer sitios históricos de Tepotzotlán como la Iglesia de San Pedro Apóstol o el Acueducto de Xalpa.

Este festival aspira a consolidar a Tepotzotlán como un destino donde la gastronomía, el turismo y la artesanía mexicana se entrelazan en una experiencia única.