México

Festival del queso, café y chocolate: fecha, cómo llegar y todo sobre el evento gastronómico

Las familias podrán explorar talleres, disfrutar experiencias guiadas y participar por premios

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tepotzotlán será sede de un evento culinario que reunirá a productores artesanales y marcas gourmet de diferentes regiones de México: el Festival Gastronómico del Queso, Café y Chocolate.

El encuentro tiene como objetivo ofrecer un espacio profesional para emprendedores mexicanos y promover productos artesanales de alta calidad.

Qué actividades habrá en el festival

Participarán expositores de ocho estados, entre ellos Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Puebla y Veracruz.

El festival presentará una selección de quesos frescos y maduros elaborados con leche de vaca, cabra, oveja y búfala.

Habrá también café de especialidad, chocolates únicos y platillos como tlayudas preparadas con insectos comestibles (chapulines, chicatana y acociles), tortas de bacalao y pollo con mole.

Las experiencias sensoriales tendrán un espacio destacado. Se ofrecerá una cata guiada de dieciocho sabores de chocolate, acompañada de bebidas de cacao, una copa de vino, mezcal y agua.

La experiencia sensorial de quesos y vinos queretanos incluirá seis variedades de queso, jamoncillo y tres vinos. Los precios oscilan entre los 800 y los mil pesos.

Ambos lugares están dentro del
Ambos lugares están dentro del programa de Pueblos Mágicos. Crédito: Instagram/Tepoztlanoficial -Secretaría de Turismo.

Ambas experiencias contarán con cupo limitado y estarán dirigidas por un maestro gastronómico.

Entre las actividades adicionales figuran un taller vivencial para preparar chocolate en molcajete, sesiones con DJ de vinilo, zona picnic y espacios de venta directa con los productores.

El ambiente está pensado para la convivencia familiar y la participación de personas de todas las edades.

Cada boleto de entrada permitirá participar en la rifa de dos cafeteras.

El acceso será gratuito para niñas y niños hasta once años, adultos mayores y personas con discapacidad.

Cómo llegar a Tepotzotlán

El horario será el viernes de 12:00 a 20:00 y el sábado de 10:00 a 18:00 en Av. Benito Juárez 35, Tepotzotlán, Estado de México.

El acceso desde Ciudad de México puede realizarse en coche por la autopista México-Querétaro, en autobús desde Terminal del Norte u Observatorio, o por Tren Suburbano hasta Lechería y transporte local.

Los organizadores sugieren aprovechar la visita para recorrer sitios históricos de Tepotzotlán como la Iglesia de San Pedro Apóstol o el Acueducto de Xalpa.

Este festival aspira a consolidar a Tepotzotlán como un destino donde la gastronomía, el turismo y la artesanía mexicana se entrelazan en una experiencia única.

Temas Relacionados

TepotzotlánProductores Artesanalesmexico-noticias

Más Noticias

Tensión en México: fuerte operativo de seguridad tras los ataques del CJNG por la muerte de “El Mencho”

Fuerzas federales llevaron a cabo un operativo en el que se reportó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes

Tensión en México: fuerte operativo

Edomex suspende clases en 14 municipios este lunes 23 de enero, tras ola de violencia ligada al CJNG

Tras los hechos violentos registrados tras la muerte de El Mencho”, el Estado de México reforzó la seguridad en los 125 municipios

Edomex suspende clases en 14

Embajador de EEUU reconoce al Gobierno de México y fuerzas de seguridad tras caída de “El Mencho”

El embajador Ronald Johnson subrayó que la cooperación bilateral ha alcanzado niveles inéditos bajo la gestión de Claudia Sheinbaum y Donald Trump

Embajador de EEUU reconoce al

Florinda Meza revela lo que no le gustó de ‘Atrévete a Vivir’, su propio documental

La actriz y coproductora explica las razones por las que el filme no logró cumplir del todo sus expectativas

Florinda Meza revela lo que

CDMX emite aviso especial por descenso de temperaturas durante cuatro días: estas son las fechas con más frío

Autoridades de la Ciudad de México prevén vientos fuertes con rachas, lluvias ligeras y ambiente frío para esta última semana de febrero

CDMX emite aviso especial por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU reconoce al

Embajador de EEUU reconoce al Gobierno de México y fuerzas de seguridad tras caída de “El Mencho”

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX y Edomex hoy 22 de febrero: Central del Norte reestablece actividades

Estos son los servicios y comercios suspendidos este lunes 23 de febrero en Jalisco y otros estados tras abatimiento de “El Mencho”

22 de febrero: el día que cayeron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’

Gobernador de Querétaro llama a la calma tras violencia por muerte de “El Mencho” y suspende clases en todo el estado

ENTRETENIMIENTO

Florinda Meza revela lo que

Florinda Meza revela lo que no le gustó de ‘Atrévete a Vivir’, su propio documental

Christian Nodal da mensaje ante violencia en Jalisco por captura de ‘El Mencho’: “Me duele el alma”

Emmanuel sufre fuerte crisis momentos antes de subir al escenario en Morelos, el cantante fue hospitalizado

Epigmenio Ibarra celebra caída de ‘El Mencho’ y pide cárcel para Felipe Calderón: “CJNG creció al amparo del usurpador”

Hermana de Mónica Noguera fue mordida dos veces por un cocodrilo en Oaxaca

DEPORTES

Selección Mexicana arriba a Querétaro

Selección Mexicana arriba a Querétaro en medio de la crisis de seguridad por el abatimiento del Mencho

Pánico en el Necaxa vs Querétaro Femenil: reportan supuestas detonaciones cerca del Estadio Victoria

Maika, Starlight Kid y Mei Seira apuntan a dejar huella en la Arena México

Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco niega la cancelación del evento por inseguridad tras la muerte de El Mencho

Liga MX suspende el Querétaro vs Juárez FC en el Estadio Corregidora por inseguridad tras la muerte de “El Mencho”