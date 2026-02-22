Alarmantes feminicidios: cinco mujeres de entre 19 y 30 años fueron halladas muertas en pozos en Celaya, Guanajuato

Las víctimas fueron identificadas como Mónica de 19 años, reportada como desaparecida el 26 de febrero de 2025; Melani Berenice de 21 años, desaparecida el 18 de marzo de 2025; Alondra Rubí, de 30 años, el 12 de mayo de 2025; Alexa Melissa, de 21 años, el 30 de diciembre de 2025 y Jazmín Soto de 19 años, quien era buscada desde el 9 de enero de 2026

El hallazgo de los cuerpos de cinco mujeres jóvenes desaparecidas en Celaya conmocionó a las comunidades de Franco Tavera y La Tinaja, en el municipio de Juventino Rosas, donde fueron localizadas en pozos agrícolas durante una serie de operativos de búsqueda realizados en la última semana.

Las víctimas, identificadas como Mónica, Melani Berenice, Alondra Rubí, Alexa Melissa y Jazmín Soto, tenían edades que oscilaban entre 19 y 30 años. Todas contaban con fichas de búsqueda activas bajo los protocolos de Alerta Amber y Protocolo Alba. Sus desapariciones ocurrieron en distintos momentos, entre febrero de 2025 y enero de 2026, pero compartían un origen común: eran jóvenes de Celaya, ciudad ubicada a menos de 20 kilómetros de los lugares donde finalmente se encontraron sus restos.

La localización de los cuerpos se produjo gracias a la colaboración entre colectivos de búsqueda y personal especializado de la Fiscalía General del Estado. Durante los operativos, los equipos concentraron sus esfuerzos en dos comunidades rurales del municipio de Juventino Rosas: Franco Tavera y La Tinaja. Los hallazgos se realizaron en pozos agrícolas que contenían agua, utilizados como fosas clandestinas para ocultar los cuerpos.

De acuerdo con información oficial, los restos de Melani Berenice, Mónica y Alondra Rubí fueron recuperados en un pozo de Franco Tavera, mientras que los cuerpos de Alexa Melissa y Jazmín Soto se localizaron en otro pozo en La Tinaja. La profundidad y el acceso limitado a los pozos complicaron las labores de búsqueda y recuperación, con reportes de que algunos cuerpos se encontraban a 180 metros de profundidad.

Cada una de las víctimas fue privada de la libertad en fechas diferentes, pero la recuperación de sus restos se concretó en los primeros días de febrero de 2026. La información sobre el hallazgo se difundió cuando las fichas de búsqueda empezaron a marcarse con la palabra “localizada” en letras negras, distintivo que señala el fallecimiento de las personas buscadas.

Las desapariciones de las jóvenes ocurrieron en los siguientes periodos: Mónica, de 19 años, desapareció el 26 de febrero de 2025; Melani Berenice, de 21 años, fue reportada como no localizada el 18 de marzo de 2025; Alondra Rubí, de 30 años, se vio por última vez el 12 de mayo de 2025; Alexa Melissa, de 21 años, estuvo ausente desde el 30 de diciembre de 2025; y Jazmín Soto, de 19 años, fue buscada desde el 9 de enero de 2026.

A mediados de enero, colectivos de búsqueda detectaron indicios de fosas clandestinas en la región, con la particularidad de que los restos no estaban enterrados bajo tierra, sino sumergidos en agua. Esta modalidad dificultó la localización y el rescate, pues las condiciones de los pozos agrícolas no solo retardaron el proceso, sino que también exigieron la intervención de especialistas en ingeniería y rescate.

La Fiscalía General del Estado informó que las investigaciones continúan para identificar y detener a los responsables de estos crímenes. El fiscal Gerardo Vázquez Alatriste explicó que la complejidad de la búsqueda radica en la profundidad de los pozos y en la necesidad de realizar excavaciones controladas para no poner en riesgo la integridad de los equipos y preservar la evidencia.

“Tenemos un presupuesto que vamos a destinar para poder agotar las investigaciones, porque no es un lugar donde únicamente sea ingresar, escarbar y encontrar. De hecho, requerimos un dictamen en ingeniería que nos permita ahondar la investigación, porque también tenemos que excavar con cierto cuidado”, declaró el funcionario en su última comparecencia pública, el 3 de febrero.

El proceso de recuperación y entrega de los cuerpos a las familias ha generado reclamos por parte de los colectivos de búsqueda, quienes exigen la agilización de los trámites para no prolongar el sufrimiento de las familias. Algunas de estas familias llevaban meses e incluso años esperando noticias de sus seres queridos. La identificación de los restos permitió que las autoridades iniciaran los protocolos de entrega y acompañamiento a los familiares.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado el número total de personas localizadas en los pozos de Juventino Rosas. Integrantes de colectivos de búsqueda estiman que la cifra podría superar las 30 víctimas, aunque este dato todavía no cuenta con confirmación oficial.

La localización de fosas clandestinas en pozos agrícolas representa una nueva modalidad de ocultamiento de cuerpos en la región, lo que plantea desafíos adicionales para los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas. Las investigaciones se mantienen abiertas y las autoridades han reiterado su compromiso para esclarecer los hechos.

Puntos clave

Cinco mujeres jóvenes originarias de Celaya fueron halladas sin vida en pozos agrícolas de Juventino Rosas, Guanajuato.

Las desapariciones ocurrieron entre febrero de 2025 y enero de 2026, y los cuerpos se localizaron gracias a la colaboración entre colectivos de búsqueda y la Fiscalía General del Estado.

Los pozos, utilizados como fosas clandestinas, presentan un desafío inédito para las autoridades por su profundidad y condiciones, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables.