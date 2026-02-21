Sarampión en México: ¿Cuántos casos confirmados se registran hoy 21 de febrero?

Sarampión en México. (especial)

La Secretaria de Salud, en su informe diario al corte del 19 de febrero, informó que actualmente el país cuenta con 10 mil 439 casos acumulados y confirmados de sarampión, lo que marca un alza importante en varias entidades federativas.

Este padecimiento viral sigue impactando a miles de personas dentro del país, particularmente en 363 municipios donde se concentra el mayor número de contagios.

El grupo de edad que registra más incidencias es de 1 a 4 años con mil 494 casos, seguido de los infantes de 5 a 9 años con mil 263 casos y el de 25 a 29 años con mil 172 casos. La tasa de transmisiones más elevada se presenta en los menores de un año con 53.39 casos por cada 100 mil habitantes.

Defunciones por sarampión en México

Autoridades del sector salud dieron a conocer que hasta el momento se han contabilizado 31 defunciones desde el comienzo de la transmisión en febrero de 2025, de las cuales cuatro se reportaron durante las primeras semanas del 2026. Los fallecimientos se encuentran distribuidos en 8 regiones de la República.

Chihuahua con 21

Jalisco con 3

Sonora con 1

Durango con 2

Michoacán con 1

Tlaxcala con 1

Ciudad de México con 1

Chiapas con 1

Vacunación contra el sarampión. FOTO: EDGRA NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

CDMX extiende horario de vacunación en centros de salud

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la instalación de centros de vacunación contra el sarampión con horario extendido para atender a más capitalinos que no han podido acudir a aplicarse la dosis en horarios tradicionales. La medida fue dada a conocer durante un informe sobre la vacunación en la capital.

Los nuevos puntos de vacunación operarán desde las 10:00 de la mañana hasta las 12:00 de la noche y se habilitarán en seis ubicaciones en estos días, con otros seis que se abrirán el lunes. En cada punto habrá personal, funcionarios y responsables del gobierno para apoyar y supervisar la atención.

Esta información sobre los módulos, incluidos horarios y direcciones, se actualiza constantemente mediante un código QR publicado en las redes sociales de la Secretaría de Salud y del Gobierno capitalino.

La funcionaria también subrayó que la campaña de vacunación continuará y que la vigilancia epidemiológica se mantendrá activa con revisiones semanales y en coordinación con las autoridades sanitarias federales, con el objetivo de tomar decisiones oportunas.

Por su parte, la secretaria de Salud de la ciudad, Nadine Gasman, destacó la respuesta positiva de la población al acudir a los módulos y la mejora en la logística, insumos y tiempos de espera.

El propósito de los centros con horario extendido es facilitar el acceso a la vacuna y lograr una mayor cobertura entre los habitantes de la capital.