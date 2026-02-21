México

Procesan a lideresa del “Sindicato 25 de Marzo” por presunta extorsión a comerciantes en Edomex

Un juez vinculó a proceso a Jazmín “N”, presunta líder del Sindicato 25 de Marzo, por el delito de extorsión agravada en agravio de un comerciante de Ecatepec, en hechos ocurridos en junio de 2025

Guardar
Elementos de la Fiscalía General
Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México durante la presentación de la imputada ante el juez en Ecatepec. (X FGEdomex)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que un juez vinculó a proceso a Jazmín “N”, señalada como presunta líder del Sindicato 25 de Marzo, por el delito de extorsión agravada en contra de un comerciante del municipio de Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con autoridades, la imputada sería una figura central dentro de una organización que se autodenomina Sindicato 25 de Marzo, asociado a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), y que —según las investigaciones— estaría ligada a diversos delitos de alto impacto en la zona Oriente de Edomex y parte del Valle de México.

El juzgador determinó vincular a proceso a Jazmín “N”, por lo que permanecerá bajo investigación formal mientras se desarrollan las diligencias pertinentes dentro de la causa penal que se le sigue por extorsión agravada.

Hechos investigados

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido en junio de 2025, cuando la imputada —acompañada de un sujeto identificado como Aldo “N” alias “El Balú”— se presentó en un comercio de Ecatepec y, presuntamente, exigió pagos semanales bajo amenazas para permitir el ejercicio normal de las actividades mercantiles del establecimiento.

La Fiscalía señala que la imputada habría fungido como una de las principales operadoras de “El Balú”, a su vez presunto integrante de la organización conocida como “La Chokiza”, que ha sido investigada por actividades delictivas incluyendo extorsión y cobros bajo coerción en la región.

(X @FiscaliaEdomex)
(X @FiscaliaEdomex)

Esta detención y proceso forman parte de la “Operación Restitución”, una estrategia conjunta del gobierno federal y del Estado de México enfocada en combatir delitos como el despojo de inmuebles y la extorsión en el comercio local.

La zona Oriente del Estado de México ha sido frecuentemente destacada por autoridades como una de las regiones con mayor incidencia de hechos delictivos asociados a cobros ilegales, violencia y extorsión a comerciantes y a la población en general. Grupos con fachadas de sindicatos o “organizaciones sociales” han sido señalados en ocasiones anteriores por su participación en delitos de alto impacto, lo cual ha llevado a intensificar operativos de investigación e inteligencia.

La vinculación a proceso de esta lideresa se suma a un esfuerzo más amplio de las fiscalías y cuerpos de seguridad para enfrentar a quienes, presuntamente, aprovechan estructuras sociales o sindicales para perpetrar actos delictivos que afectan la actividad económica y la seguridad de los habitantes de la entidad.

Temas Relacionados

FGEdomexEstado de Méxicoextorsióndetenidasindicato25 de marzonarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, respalda políticas de igualdad sustantiva de Sheinbaum

La activista calificó a la presidenta como un referente mundial en la construcción de paz e igualdad sustantiva

Rigoberta Menchú, premio Nobel de

Estas son las iniciativas que ha presentado Sergio Mayer, diputado de Morena que participa en La Casa de los Famosos

El diputado con licencia ha presentado 26 iniciativas desde el 2018 y ha participado en 608 votaciones

Estas son las iniciativas que

Veracruz registra sismo de magnitud 4.0

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Veracruz registra sismo de magnitud

Cuaresma 2026: cómo preparar pescadillas de atún fáciles y deliciosas

Una receta simple y económica, perfecta para quienes buscan un plato sabroso, crujiente y rendidor sin usar carne roja

Cuaresma 2026: cómo preparar pescadillas

Senadoras destacan diversidad lingüística de México, invitan a reforzar presencia de intérpretes y traductores

Resaltaron la importancia de preservar y promover los 68 idiomas indígenas que se hablan en el país

Senadoras destacan diversidad lingüística de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detuvieron a Alma N, pareja

Detuvieron a Alma N, pareja del encargado del rancho Izaguirre: él fue capturado con otra mujer

Dan prisión preventiva y fijan nueva audiencia a dos presuntos extorsionadores del Mercado de Abastos en Mazatlán

Hallan otra cabeza humana en Hidalgo, la segunda en una semana

Asesinan a dos sujetos y abandonan sus cuerpos dentro de auto

Familiares aseguran que 8 de los 11 muertos en ataque de EU a presuntas “narcolanchas” eran de Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Willie Colón en CDMX: la

Willie Colón en CDMX: la vez que ofreció un concierto gratis en el Zócalo con Celso Piña y Eddie Santiago

“Demasiado corazón”: el tema que Willie Colón hizo para una famosa telenovela mexicana

Freddy Ortega defiende a Maribel Guardia de Imelda Tuñón: “Es una dama, merece tranquilidad”

Shakira gratis en el Zócalo: ¿Quiénes podrían cantar con la estrella colombiana en CDMX?

Salma Hayek vuelve a su natal Veracruz vestida de jarocha y posa junto a Rocío Nahle

DEPORTES

La ‘Hormiga’ González despierta a

La ‘Hormiga’ González despierta a Europa: Barcelona y más clubes siguen a la joya de Chivas

NFL en México 2026: estos son todos los partidos que se han jugado en el país

Cabellera contra cabellera: CMLL hace oficial la guerra entre Ángel de Oro y Johnny Consejo

Yareli Acevedo lidera jornada dorada para mexico y firma doblete en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026

Raúl Jiménez ignora el paso perfecto de Chivas y deja mensaje claro: “El mejor equipo de México es el América”