Procesan a lideresa del “Sindicato 25 de Marzo” por presunta extorsión a comerciantes en Edomex

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México durante la presentación de la imputada ante el juez en Ecatepec. (X FGEdomex)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que un juez vinculó a proceso a Jazmín “N”, señalada como presunta líder del Sindicato 25 de Marzo, por el delito de extorsión agravada en contra de un comerciante del municipio de Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con autoridades, la imputada sería una figura central dentro de una organización que se autodenomina Sindicato 25 de Marzo, asociado a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), y que —según las investigaciones— estaría ligada a diversos delitos de alto impacto en la zona Oriente de Edomex y parte del Valle de México.

El juzgador determinó vincular a proceso a Jazmín “N”, por lo que permanecerá bajo investigación formal mientras se desarrollan las diligencias pertinentes dentro de la causa penal que se le sigue por extorsión agravada.

Hechos investigados

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido en junio de 2025, cuando la imputada —acompañada de un sujeto identificado como Aldo “N” alias “El Balú”— se presentó en un comercio de Ecatepec y, presuntamente, exigió pagos semanales bajo amenazas para permitir el ejercicio normal de las actividades mercantiles del establecimiento.

La Fiscalía señala que la imputada habría fungido como una de las principales operadoras de “El Balú”, a su vez presunto integrante de la organización conocida como “La Chokiza”, que ha sido investigada por actividades delictivas incluyendo extorsión y cobros bajo coerción en la región.

(X @FiscaliaEdomex)

Esta detención y proceso forman parte de la “Operación Restitución”, una estrategia conjunta del gobierno federal y del Estado de México enfocada en combatir delitos como el despojo de inmuebles y la extorsión en el comercio local.

La zona Oriente del Estado de México ha sido frecuentemente destacada por autoridades como una de las regiones con mayor incidencia de hechos delictivos asociados a cobros ilegales, violencia y extorsión a comerciantes y a la población en general. Grupos con fachadas de sindicatos o “organizaciones sociales” han sido señalados en ocasiones anteriores por su participación en delitos de alto impacto, lo cual ha llevado a intensificar operativos de investigación e inteligencia.

La vinculación a proceso de esta lideresa se suma a un esfuerzo más amplio de las fiscalías y cuerpos de seguridad para enfrentar a quienes, presuntamente, aprovechan estructuras sociales o sindicales para perpetrar actos delictivos que afectan la actividad económica y la seguridad de los habitantes de la entidad.