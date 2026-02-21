Día Internacional de la Lengua Materna: UNAM advierte que la IA acelera el desplazamiento de lenguas originarias

El 21 de febrero es Día Internacional de la Lengua Materna (Foto: EFE/Luis Enrique Granados)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió que la inteligencia artificial acelera el desplazamiento de las lenguas originarias, al señalar que de acuerdo con Ioana Cornea, jefa del Departamento de Investigación de la Escuela Nacional de Lengua, Lingüística y Traducción, “esta tecnología replica una colonialidad lingüística en su funcionamiento”.

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra cada 21 de febrero, la especialista de la UNAM cuestionó el motivo por el que actualmente la inteligencia artificial funciona con lenguas dominantes, como el inglés, y no con originarias como el náhuatl.

“Dicha tecnología funciona a partir de millones y trillones de cantidades de datos, y hay grandes corporaciones detrás de esta herramienta”, afirmó Cornea.

Cornea detalló que el tipo de datos que ingresan a los sistemas de inteligencia artificial genera un desplazamiento lingüístico y subordina la pluralidad cultural, subrayando que, detrás de las máquinas, siempre hay personas, por lo que no puede hablarse de neutralidad y se reproducen prejuicios históricos hacia las lenguas maternas.

“No hablamos de una sola, sino de diferentes lenguas maternas”, resaltó, al referirse a que en México coexisten 68 agrupaciones lingüísticas divididas en 364 variantes, además de la Lengua de Señas Mexicana, aunque la oficialidad del español predomina.

Por su parte, Carlos Mario Pérez Pérez, académico de la misma entidad y exintegrante del Grupo de Investigación en Traducción y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Antioquia, Colombia, señaló que los sistemas computacionales han impulsado hasta ahora solo las lenguas de dominio.

“Estamos potenciando principalmente un inglés que es la lengua distribución de la máquina, pero entonces surge ahora el interés por lograr no solamente preservar, sino dar una categoría casi equiparable a esas lenguas ancestrales; los sistemas computacionales también deben tener la responsabilidad de responder a los desafíos de esas otras comunidades”, declaró Pérez Pérez en entrevista con Gaceta UNAM.

El académico consideró que la lengua es un punto de resistencia ante el ataque a la cultura latinoamericana, aseverando que todo el proceso responde a una presión social e histórica vivida durante siglos.

Agregó que al no existir un acervo lingüístico, la lengua se pierde y, en ese sentido, la inteligencia artificial únicamente replica lo que ha sido programado.

“¿Aliada o enemiga? Depende cómo la queramos ver, pero no hay que olvidar que para las lenguas nativas, y en el contexto mexicano, estamos ante una oficialidad del español”, sostuvo la especialista.

La UNESCO reconoce algunos beneficios de la inteligencia artificial en la creación de textos y la elaboración de diccionarios, mediante herramientas como ChatGPT, Gemini y Perplexity, aunque estas plataformas trabajan con modelos de grandes lenguajes y favorecen a los idiomas dominantes.

Pérez Pérez recordó que, como seres humanos, a menudo se presta atención a la protección de objetos materiales, pero se olvida aquello inmaterial que representa e identifica a las personas, como las lenguas. Para él, supone un desafío para las generaciones actuales.

“Hay un enfrentamiento claro ante una segregación en un mundo moderno. Ahí es donde elementos como la lengua entran a ser un punto de resistencia”, concluyó.