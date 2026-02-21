Cuaresma 2026: cómo preparar pescadillas de atún fáciles y deliciosas

La Cuaresma es la temporada ideal para disfrutar de recetas con pescado y mariscos, tanto por tradición como por sabor.
Entre las opciones más prácticas y rendidoras están las pescadillas: un antojito crujiente, versátil y rápido de preparar, perfecto para el almuerzo o la comida familiar.
Con ingredientes sencillos como atún enlatado y vegetales frescos, puedes lograr un relleno lleno de sabor que hará de tus comidas un éxito durante esta temporada.
Ingredientes y preparación del relleno de atún a la mexicana
Para estas pescadillas necesitarás:
- 3 latas de atún
- 3 jitomates
- 1 cebolla
- 2 chiles serranos
- Sal al gusto
- Aceite vegetal para freír
- Tortillas de maíz
Preparación:
- Drena las latas de atún y reserva.
- Pica la cebolla, jitomates y chiles en cubos pequeños.
- Sofríe la cebolla en un sartén con un poco de aceite; añade los chiles y cocina unos minutos.
- Incorpora el jitomate y cocina hasta que suelte sus jugos.
- Agrega el atún, sazonar con sal y cocina brevemente para integrar los sabores.
Este relleno se puede ajustar según el tamaño de las pescadillas que quieras preparar: porciones más pequeñas para varias piezas o porciones grandes para compartir en familia.
Armado, fritura y recomendaciones de servicio
- Coloca una porción de relleno en el centro de cada tortilla y dóblala por la mitad.
- Fríe en aceite caliente hasta que la tortilla esté dorada y crujiente.
- Tip: si quieres evitar que se abra, sujeta con un par de palillos mientras se fríe y retíralos antes de servir.
- Retira el exceso de grasa con papel absorbente o una rejilla.
Cómo servirlas
Las pescadillas de atún pueden acompañarse con:
- Salsa roja o verde picante
- Jugo de limón
- Ensalada fresca
- Arroz o frijoles
También pueden prepararse en comal para una versión con menos grasa, ideal si buscas una opción más ligera.
Este platillo versátil se adapta a distintos menús mexicanos y es ideal para mantener la tradición de no comer carne roja durante la Cuaresma.
Las pescadillas de atún son una alternativa económica, nutritiva y fácil de preparar durante la Cuaresma 2026. Su versatilidad permite adaptarlas al gusto familiar, manteniendo viva la tradición de consumir pescado en esta temporada sin renunciar al sabor.