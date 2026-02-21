Cuaresma 2026: cómo preparar pescadillas de atún fáciles y deliciosas

(Infobae México)

La Cuaresma es la temporada ideal para disfrutar de recetas con pescado y mariscos, tanto por tradición como por sabor.

Entre las opciones más prácticas y rendidoras están las pescadillas: un antojito crujiente, versátil y rápido de preparar, perfecto para el almuerzo o la comida familiar.

Con ingredientes sencillos como atún enlatado y vegetales frescos, puedes lograr un relleno lleno de sabor que hará de tus comidas un éxito durante esta temporada.

Ingredientes y preparación del relleno de atún a la mexicana

Para estas pescadillas necesitarás:

3 latas de atún

3 jitomates

1 cebolla

2 chiles serranos

Sal al gusto

Aceite vegetal para freír

Tortillas de maíz

Preparación:

Drena las latas de atún y reserva. Pica la cebolla, jitomates y chiles en cubos pequeños. Sofríe la cebolla en un sartén con un poco de aceite; añade los chiles y cocina unos minutos. Incorpora el jitomate y cocina hasta que suelte sus jugos. Agrega el atún, sazonar con sal y cocina brevemente para integrar los sabores.

Este relleno se puede ajustar según el tamaño de las pescadillas que quieras preparar: porciones más pequeñas para varias piezas o porciones grandes para compartir en familia.

Armado, fritura y recomendaciones de servicio

Coloca una porción de relleno en el centro de cada tortilla y dóblala por la mitad. Fríe en aceite caliente hasta que la tortilla esté dorada y crujiente. Tip: si quieres evitar que se abra, sujeta con un par de palillos mientras se fríe y retíralos antes de servir. Retira el exceso de grasa con papel absorbente o una rejilla.

Cómo servirlas

Las pescadillas de atún pueden acompañarse con:

Salsa roja o verde picante

Jugo de limón

Ensalada fresca

Arroz o frijoles

También pueden prepararse en comal para una versión con menos grasa, ideal si buscas una opción más ligera.

Este platillo versátil se adapta a distintos menús mexicanos y es ideal para mantener la tradición de no comer carne roja durante la Cuaresma.

Las pescadillas de atún son una alternativa económica, nutritiva y fácil de preparar durante la Cuaresma 2026. Su versatilidad permite adaptarlas al gusto familiar, manteniendo viva la tradición de consumir pescado en esta temporada sin renunciar al sabor.