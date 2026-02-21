México

Cuaresma 2026: cómo preparar pescadillas de atún fáciles y deliciosas

Una receta simple y económica, perfecta para quienes buscan un plato sabroso, crujiente y rendidor sin usar carne roja

(Infobae México)
(Infobae México)

La Cuaresma es la temporada ideal para disfrutar de recetas con pescado y mariscos, tanto por tradición como por sabor.

Entre las opciones más prácticas y rendidoras están las pescadillas: un antojito crujiente, versátil y rápido de preparar, perfecto para el almuerzo o la comida familiar.

Con ingredientes sencillos como atún enlatado y vegetales frescos, puedes lograr un relleno lleno de sabor que hará de tus comidas un éxito durante esta temporada.

Ingredientes y preparación del relleno de atún a la mexicana

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para estas pescadillas necesitarás:

  • 3 latas de atún
  • 3 jitomates
  • 1 cebolla
  • 2 chiles serranos
  • Sal al gusto
  • Aceite vegetal para freír
  • Tortillas de maíz

Preparación:

  1. Drena las latas de atún y reserva.
  2. Pica la cebolla, jitomates y chiles en cubos pequeños.
  3. Sofríe la cebolla en un sartén con un poco de aceite; añade los chiles y cocina unos minutos.
  4. Incorpora el jitomate y cocina hasta que suelte sus jugos.
  5. Agrega el atún, sazonar con sal y cocina brevemente para integrar los sabores.

Este relleno se puede ajustar según el tamaño de las pescadillas que quieras preparar: porciones más pequeñas para varias piezas o porciones grandes para compartir en familia.

Armado, fritura y recomendaciones de servicio

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Coloca una porción de relleno en el centro de cada tortilla y dóblala por la mitad.
  2. Fríe en aceite caliente hasta que la tortilla esté dorada y crujiente.
    1. Tip: si quieres evitar que se abra, sujeta con un par de palillos mientras se fríe y retíralos antes de servir.
  3. Retira el exceso de grasa con papel absorbente o una rejilla.

Cómo servirlas

Las pescadillas de atún pueden acompañarse con:

  • Salsa roja o verde picante
  • Jugo de limón
  • Ensalada fresca
  • Arroz o frijoles

También pueden prepararse en comal para una versión con menos grasa, ideal si buscas una opción más ligera.

Este platillo versátil se adapta a distintos menús mexicanos y es ideal para mantener la tradición de no comer carne roja durante la Cuaresma.

Las pescadillas de atún son una alternativa económica, nutritiva y fácil de preparar durante la Cuaresma 2026. Su versatilidad permite adaptarlas al gusto familiar, manteniendo viva la tradición de consumir pescado en esta temporada sin renunciar al sabor.

