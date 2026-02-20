Vuelca tráiler con 20 toneladas de abarrotes en Viaducto Tlalpan: hay carga vehicular rumbo a la México-Cuernavaca

Volcadura de tráiler en avenida Tlalpan rumbo a la carretera rumbo a Cuernavaca (especial)

Un tráiler que transportaba aproximadamente 20 toneladas de abarrotes volcó la mañana de este viernes sobre Viaducto Tlalpan, en dirección a la salida hacia la autopista México-Cuernavaca, lo que provocó severa carga vehicular y la movilización de cuerpos de emergencia en el sur de la capital.

De acuerdo con información difundida por la cuenta de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los servicios de emergencia se dirigieron a atender el percance a la altura de la Carretera Federal a Cuernavaca, en la colonia Chimalcoyoc.

La pesada unidad quedó volcada sobre el carril de baja velocidad, obstruyendo parcialmente la circulación en una de las vialidades más transitadas para quienes se dirigen hacia la salida a Morelos. Automovilistas que circulaban por la zona reportaron largas filas y reducción significativa en la velocidad de avance.

Aunque el accidente fue aparatoso debido al tamaño del vehículo y la cantidad de mercancía que transportaba, el conductor no resultó lesionado. Sin embargo, fue detenido por elementos policiales para deslindar responsabilidades y rendir su declaración sobre lo ocurrido.

Maniobras podrían extenderse por varias horas

Las labores para retirar la unidad con placas 218-AT5, podrían prolongarse durante varias horas, ya que primero será necesario realizar el traspaso de la mercancía a otros vehículos de carga antes de proceder con el levantamiento del tráiler volcado.

El proceso implica la movilización de grúas de gran tonelaje y personal especializado para evitar riesgos adicionales en la zona. Además, se mantiene presencia de policías de tránsito para agilizar la circulación y prevenir otro incidente derivado del congestionamiento.

La volcadura generó afectaciones en dirección a la salida de la ciudad, particularmente para quienes buscan incorporarse hacia la autopista México-Cuernavaca o continuar por Viaducto Tlalpan hacia el sur. Las autoridades recomendaron a los conductores tomar precauciones, anticipar sus traslados y considerar rutas alternas mientras concluyen las maniobras.

Llamado a extremar precauciones

Hay circulación continúa lenta y se espera que el tránsito se normalice una vez que concluyan los trabajos de retiro de la unidad (Captura de pantalla)

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni daños a terceros derivados del accidente, aunque sí un zahuan afectado.

No obstante, la circulación continúa lenta y se espera que el tránsito se normalice gradualmente una vez que concluyan los trabajos de retiro de la unidad y limpieza de la carpeta asfáltica.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados a través de canales oficiales y a conducir con precaución, especialmente en tramos donde se realizan maniobras con maquinaria pesada.

La recomendación principal para quienes transitan por Viaducto Tlalpan es prever tiempos de traslado más largos y, de ser posible, evitar la zona hasta que se restablezca por completo la circulación.