‘Sixpence None the Richer’ anuncia concierto en la CDMX

La agrupación de rock prepara sus mejores éxitos de la década de los noventas para esta presentación en la Ciudad de México

Sixpence None the Richer anunció un concierto en la CDMX. Foto: Archivo/Infobae México.

“Sixpence None The Richer” anunció un concierto en la Ciudad de México para este mes de febrero.

La banda estadounidense de rock indicó que prepara un evento musical para todos sus fans y el público en general, quienes quieran vivir una noche de este género musical en la capital del país.

Por medio de sus redes sociales oficiales, así como la divulgación del evento, se dio a conocer la fecha y sede de la presentación.

Se tratará de una noche llena de música en inglés y de rock, así como para recordar los mejores éxitos de “Sixpence None The Richer” de los años noventas.

El próximo concierto de “Sixpence None The Richer” será este jueves 19 de febrero a las 21:00 horas en el salón de espectáculos ‘La Maraka’ en la Ciudad de México.

La presentación de la agrupación estadounidense será este jueves 19 de febrero. Foto: La Maraka.

Un poco de la historia de 'Sixpence None the Richer’ antes de su concierto en la CDMX

Sixpence None the Richer es una banda estadounidense formada en 1992 en Texas por la vocalista Leigh Nash y el guitarrista Matt Slocum.

El nombre del grupo proviene de un pasaje del libro “Mere Christianity” de C.S. Lewis, reflejando el enfoque espiritual y lírico de la banda. La alineación inicial se completó con Tess Wiley, J.J. Plasencio y Dale Baker, aunque a lo largo de los años varios integrantes han cambiado.

La banda debutó en 1994 con el álbum “The Fatherless & the Widow”, que recibió atención en el circuito del rock cristiano alternativo. Su segundo disco, “This Beautiful Mess”, mostró madurez musical y una propuesta más elaborada.

Sixpence None the Richer es una banda estadounidense formada en 1992 en Texax. Foto: Archivo/Infobae México.

El reconocimiento internacional llegó en 1997 con el lanzamiento de su álbum homónimo, que incluye el sencillo “Kiss Me”. Esta canción se convirtió en un fenómeno global y fue parte de la banda sonora de películas y series de televisión.

Después del éxito, el grupo tuvo periodos de inactividad y cambios de integrantes, pero regresó en 2002 con “Divine Discontent”.

En 2012 lanzaron “Lost in Transition”, marcando su regreso a la escena musical. Sixpence None the Richer se caracteriza por su sonido melódico, letras introspectivas y una propuesta que fusiona pop, rock y elementos alternativos.

Discografía de 'Sixpence None the Richer’, agrupación que dará un concierto en la CDMX

“Sixpence None the Richer” a lo largo de su trayectoria, el grupo ha lanzado varios álbumes y recopilaciones que marcaron su presencia en la escena musical internacional.

  • The Fatherless & the Widow (1994): Disco debut que mostró su propuesta inicial.
  • This Beautiful Mess (1995): Afianzó su sonido alternativo.
  • Sixpence None the Richer (1997): Incluye el éxito mundial “Kiss Me”.
  • Divine Discontent (2002): Presenta una evolución en su estilo.
  • Lost in Transition (2012): Regreso tras varios años de pausa.
  • Recopilaciones y EPs: Destacan “The Best of Sixpence None the Richer” (2004) y “My Dear Machine” (2008).

Su discografía refleja madurez musical y letras profundas.

Sixpence None The Richer canta 'Kiss me'. YouTube

