México

Joven ‘therian’ caracterizada de gato se vuelve viral al ser mordida por perro en plena calle: “¡Ay, dios mío"

La escena ocurrió en una colonia mexicana y rápidamente se convirtió en tendencia

Guardar
La grabación se volvió viral
La grabación se volvió viral y dividió opiniones entre burlas y críticas.

Una joven identificada en redes como therian volvió a colocar el tema en tendencia luego de protagonizar un video que generó todo tipo de reacciones. La grabación muestra el momento en que la chica, caracterizada con accesorios felinos, es mordida por un perro mientras caminaba por una calle de una colonia en México.

En los últimos meses, personas que adoptan este tipo de expresión —relacionada con la identificación simbólica con animales— han sido objeto de polémica, desde incidentes en espacios públicos hasta burlas y agresiones. En esta ocasión, el episodio quedó captado en video y rápidamente se difundió en distintas plataformas digitales.

En las imágenes se aprecia a la joven usando pantalón de mezclilla, sudadera color café y una máscara de gato que cubría su rostro. Mientras avanzaba por la vía pública, emitía sonidos imitando maullidos. A unos metros, una mujer realizaba labores de limpieza frente a su vivienda.

El incidente quedó registrado en
El incidente quedó registrado en video y abrió debate sobre seguridad y exposición en espacios públicos.

De manera repentina, un perro de color café que se encontraba en la zona se aproxima y la muerde en una de las piernas. La reacción de la joven fue inmediata y quedó registrada en la grabación.

“Miau miau, hay miauuu, hay diosito”, gritó la joven.

El clip no tardó en viralizarse, acumulando miles de visualizaciones y comentarios en cuestión de horas. La mayoría de las reacciones se inclinaron hacia el humor y la crítica, mientras que otros usuarios cuestionaron tanto la conducta de la joven como la presencia de perros sueltos en la calle.

Entre los mensajes que más interacción generaron se encuentran: “ándele por rídicula”, “jajajaja me da gusto”; “jajaja para que se le quite de andar de graciosa”, “ese perro merece unas ricas croquetas”.

El caso reavivó el debate en redes sobre la exposición pública de personas que forman parte de la comunidad therian y los riesgos que pueden enfrentar en espacios abiertos. También abrió conversación sobre la responsabilidad en el cuidado de animales callejeros y la seguridad en colonias donde estos circulan libremente.

Temas Relacionados

TheriangatosperroviralCDMXmexico-virales

Más Noticias

Popocatépetl tuvo 29 exhalaciones este 20 de febrero

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes de alto riesgo detectados por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl tuvo 29 exhalaciones este

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 20 de febrero: vehículo descompuesto en Avenida Río Churubusco

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

SRE exige atención médica para menores y adultos mexicanos en Dilley tras casos de enfermedad

La Secretaría de Relaciones Exteriores realizó visitas y mantiene comunicación con autoridades de Estados Unidos para verificar atención médica y apoyo consular a mexicanos detenidos

SRE exige atención médica para

¿Quién es Diego Bacter, el nuevo novio de Majo Aguilar? Así confirmó su romance con fotos inéditas

La intérprete de regional mexicano hizo pública su relación en San Valentín

¿Quién es Diego Bacter, el

Maravíllate con la riqueza cultural de México en esta foto del día

El INAH se encarga de escoger todos los días una imagen que retrata la grandeza y riqueza cultural del país

Maravíllate con la riqueza cultural
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acribillan a tres hombres en

Acribillan a tres hombres en Apaseo el Alto; uno era primo de la alcaldesa Guadalupe Monserrat Mendoza

CJNG y Kovay Gardens: Fiscalía de Jalisco desconoce sanciones de EEUU pero sí indaga fraudes por tiempo compartido

Así fue la vez que El Mayo Zambada fue detenido por una hora en 2016, según El Mini Lic

Así se promocionaba Kovay Gardens en Nayarit, hoy ligado a la red fraudulenta de tiempos compartidos del CJNG

De El Mencho al Tolín: quiénes son los 8 señalados del CJNG por red de fraude turístico

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Diego Bacter, el

¿Quién es Diego Bacter, el nuevo novio de Majo Aguilar? Así confirmó su romance con fotos inéditas

¿Indirecta para Óscar Burgos? Karla Panini publica mensaje sobre los Therian y desata controversia en redes

Romeo Santos y Prince Royce anuncian conciertos juntos en CDMX: fechas, preventa y sede

Majo Aguilar celebra doble triunfo en Premio Lo Nuestro y envía mensaje a su “colega” Ángela Aguilar

Cazzu anuncia nuevas fechas en México: consulta aquí ciudades y venta de boletos para ver su tour ‘Latinaje’

DEPORTES

Checo Pérez concluye pruebas de

Checo Pérez concluye pruebas de pretemporada con simulación de carrera: estos fueron los tiempos de Cadillac

Álvaro Fidalgo rompe el silencio y confiesa su deseo de ser llamado a la Selección Mexicana

Ya habría fecha para el regreso de Alexis Vega con Toluca en el Clausura 2026

Miguel Herrera lanza crítica sobre el estilo de Aguirre rumbo al Mundial 2026: “No me gusta cómo juegan sus equipos”

Influencer intenta recuperar dinero ante Canelo y termina perdiendo más: ya supera los 2 millones de pesos