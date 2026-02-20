Joven ‘therian’ caracterizada de gato se vuelve viral al ser mordida por perro en plena calle: “¡Ay, dios mío"

La grabación se volvió viral y dividió opiniones entre burlas y críticas.

Una joven identificada en redes como therian volvió a colocar el tema en tendencia luego de protagonizar un video que generó todo tipo de reacciones. La grabación muestra el momento en que la chica, caracterizada con accesorios felinos, es mordida por un perro mientras caminaba por una calle de una colonia en México.

En los últimos meses, personas que adoptan este tipo de expresión —relacionada con la identificación simbólica con animales— han sido objeto de polémica, desde incidentes en espacios públicos hasta burlas y agresiones. En esta ocasión, el episodio quedó captado en video y rápidamente se difundió en distintas plataformas digitales.

En las imágenes se aprecia a la joven usando pantalón de mezclilla, sudadera color café y una máscara de gato que cubría su rostro. Mientras avanzaba por la vía pública, emitía sonidos imitando maullidos. A unos metros, una mujer realizaba labores de limpieza frente a su vivienda.

El incidente quedó registrado en video y abrió debate sobre seguridad y exposición en espacios públicos.

De manera repentina, un perro de color café que se encontraba en la zona se aproxima y la muerde en una de las piernas. La reacción de la joven fue inmediata y quedó registrada en la grabación.

“Miau miau, hay miauuu, hay diosito”, gritó la joven.

El clip no tardó en viralizarse, acumulando miles de visualizaciones y comentarios en cuestión de horas. La mayoría de las reacciones se inclinaron hacia el humor y la crítica, mientras que otros usuarios cuestionaron tanto la conducta de la joven como la presencia de perros sueltos en la calle.

Este Therian que se creía gato fue domado por este perro😂😂😂

Hasta el perro se espantó cuando vio que era uno de esos enfermos😂 pic.twitter.com/xGLwTbb2Q4 — EZMO Temporada 7 cap 5 (@EZMO_7) February 17, 2026

Entre los mensajes que más interacción generaron se encuentran: “ándele por rídicula”, “jajajaja me da gusto”; “jajaja para que se le quite de andar de graciosa”, “ese perro merece unas ricas croquetas”.

El caso reavivó el debate en redes sobre la exposición pública de personas que forman parte de la comunidad therian y los riesgos que pueden enfrentar en espacios abiertos. También abrió conversación sobre la responsabilidad en el cuidado de animales callejeros y la seguridad en colonias donde estos circulan libremente.