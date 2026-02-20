De El Mencho al Tolín: quiénes son los 8 señalados del CJNG por red de fraude turístico

La Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó una red de fraude en tiempos compartidos vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación que operaba desde el resort Kovay Gardens. (Infobae)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó recientemente una red de fraude en tiempos compartidos operada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificando a ocho figuras clave en el esquema que involucra al resort mexicano Kovay Gardens.

Este operativo, en el que también participaron organismos como el FBI y la DEA, representa una acción coordinada contra una estructura que ha defraudado a cientos de ciudadanos estadounidenses y canadienses mediante métodos de engaño y extorsión en centros turísticos mexicanos.

¿Cómo era el esquema de fraude del CJNG?

El CJNG ha diversificado sus fuentes de ingreso más allá del narcotráfico, sumando fraudes en tiempos compartidos, extorsión y robo de combustible.

Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

Kovay Gardens, situado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, actúa como epicentro de estas operaciones, donde se capta a las víctimas y se canalizan recursos hacia la organización criminal.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la red obtuvo información de propietarios estadounidenses mediante empleados corruptos y ejecutó fraudes que incluyen ventas ficticias, cobros anticipados de comisiones, usurpación de identidad y esquemas de revictimización.

Las víctimas, principalmente adultos mayores, han reportado pérdidas superiores a 300 millones de dólares entre 2019 y 2023, según cifras del FBI.

Las autoridades estadounidenses, a través de la OFAC, han bloqueado bienes y cuentas de los señalados e impedido a empresas y ciudadanos de EEUU realizar transacciones con ellos. El caso de Kovay Gardens exhibe la sofisticación de la estructura criminal y su capacidad para replicar el modelo de fraude en diversas regiones turísticas de México.

Red de empresas sancionadas por la OFAC en el caso Kovay Gardens

Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

La acción de la OFAC incluyó no solo a personas físicas, sino también a 17 empresas mexicanas. Estas entidades están señaladas como propiedad, control o instrumentos operativos de los principales involucrados en la red de fraude.

Funcionan en sectores de turismo, inmobiliario, financiero y servicios empresariales.

Kovay Gardens (resort de tiempos compartidos en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit)

Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V. (servicios y procesamiento de reservaciones hoteleras)

Asesoría y Servicios Importadores, S.A. de C.V. (servicios empresariales)

Corporativo Controlador Explora, S.A. de C.V. (holding)

Solugas Soluciones en Gasolineras, S.A. de C.V. (combustibles)

Punto 54, S.A. de C.V. (turismo)

High Land Park, S.A. de C.V. (turismo)

Colinas Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. (bienes raíces)

Ornitorrinco Inmobiliaria, S.A. de C.V. (bienes raíces)

VG Desarrollos De La Bahía, S.A. de C.V. (bienes raíces)

Deep Blue Desarrollos, S. de R.L. de C.V. (servicios financieros)

Deep Blue Servicios, S.A. de C.V. (servicios financieros)

Estrategia PVR, S. de R.L. de C.V. (servicios financieros)

Reef Administración Avanzada, S. de R.L. de C.V. (servicios financieros)

Hotel Management International, LLC (entidad registrada en Texas, propiedad de Rivera Miramontes)

Club Deportivo de Formación al Futbol GMX, S. de R.L. de C.V. (propiedad de Oscar Enrique Jiménez Tapia “El Tagayas”)

Constructora Palacios PV, S.A. de C.V. (propiedad de José Eduardo Palacios Rodríguez)

Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, S.A. de C.V. (propiedad de José Eduardo Palacios Rodríguez)

Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces, S.A. de C.V. (propiedad de José Eduardo Palacios Rodríguez)

La inclusión de estas empresas en la lista de sanciones implica el bloqueo de todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos y compañías de EEUU realizar cualquier transacción con ellas. Además, cualquier entidad propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más por alguno de los sancionados, queda automáticamente bloqueada.

Personajes señalados del CJNG

En la acción más reciente, la OFAC sancionó formalmente a cinco individuos señalados como piezas clave en la operación del fraude en tiempos compartidos vinculado a Kovay Gardens: Carlos Humberto Rivera Miramontes, Oscar Enrique Jiménez Tapia (“El Tagayas”), José Luis Gutiérrez Ochoa (“El Tolín”), Jonathan Faustino Ríos González (“Johnny Hood”) y José Eduardo Palacios Rodríguez.

Sin embargo, el análisis de la estructura criminal revela quela red operativa identificada está compuesta por ocho personajes principales, al sumar a Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”), Audias Flores Silva (“El Jardinero”) y Michael Ibarra Díaz, Jr., quienes han sido sancionados en acciones previas o desempeñan roles directivos y de enlace clave dentro del entramado del CJNG y Kovay Gardens.

Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”)

El Mencho, líder del CJNG. (Anayeli Tapia/Infobae)

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, es el líder y fundador del CJNG. Nacido en Michoacán el 17 de julio de 1966, ha consolidado una estructura criminal con presencia en más de 40 países y una red financiera que incluye inversiones en turismo, bienes raíces y comercio. El gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por datos que lleven a su captura.

Audias Flores Silva (“El Jardinero”)

Audias Flores Silva, 'El Jardinero', operador del CJNG (Infobae)

Audias Flores Silva, alias El Jardinero, nació en 1980 en Huetamo, Michoacán. Ha sido identificado por el Departamento del Tesoro y la DEA como uno de los operadores más peligrosos del CJNG y figura clave en la reciente alianza con Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa. Ejerció durante décadas como jefe de seguridad de El Mencho y controló plazas en Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Colima.

Flores Silva enfrenta acusaciones por coordinar rutas de tráfico de drogas desde Centroamérica, operar laboratorios de metanfetamina y manejar empresas fachada y propiedades en Bahía de Banderas, Puerto Vallarta y Guadalajara para lavado de dinero.

En 2016, fue detenido tras la emboscada a policías estatales en Soyatlán, Jalisco, hecho en el que murieron 15 agentes, aunque fue liberado posteriormente por falta de pruebas. Posteriormente, una sentencia en su contra lo condenó a 45 años de prisión, pero ya se encontraba en libertad.

Carlos Humberto Rivera Miramontes

Carlos Humberto Rivera Miramontes. (OFAC)

Carlos Humberto Rivera Miramontes es señalado como fundador y administrador de Kovay Gardens, resort que inició operaciones como Vallarta Gardens hace más de 20 años. Según el Departamento del Tesoro, facilitó la venta fraudulenta de tiempos compartidos a turistas, prometiendo rentabilidad y beneficios inexistentes.

Rivera Miramontes compartía las bases de datos de los clientes con centros de llamadas (“boiler rooms”) controlados por el CJNG, permitiendo la ejecución de fraudes de reventa y revictimización.

Rivera Miramontes dirige una red de empresas en los sectores turístico, inmobiliario y financiero, todas sancionadas por la OFAC.

Michael Ibarra Díaz, Jr.

Michael Ibarra Díaz, Jr. (OFAC)

Michael Ibarra Díaz, Jr. es socio y colaborador de Rivera Miramontes en Kovay Gardens. Según el Departamento del Tesoro, ha sido pieza operativa en la captación de turistas estadounidenses y canadienses, facilitando la venta fraudulenta de tiempos compartidos y el posterior desvío de recursos hacia el CJNG. Ibarra Díaz, Jr. enfrenta múltiples demandas por fraude inmobiliario en México y Estados Unidos.

Oscar Enrique Jiménez Tapia (“El Tagayas”)

Oscar Enrique Jiménez Tapia, El Tagayas. (Tomadas de Roberti. news)

Oscar Enrique Jiménez Tapia, alias El Tagayas, es identificado como jefe operativo de la organización criminal en Bucerías, Nayarit. De acuerdo con diversas investigaciones, Tagayas dirige una red responsable de secuestros, extorsión, cobro de piso, despojos y ejecuciones en la zona de Bahía de Banderas, incluyendo localidades como Las Varas, Guayabitos y Jarretaderas.

Según medios locales, utiliza como fachada un negocio de peleas de gallos en el rancho Elizabeth, propiedad de El Tolín, bajo cuya supervisión opera. Su esposa, Susana “N”, presume en redes sociales viajes y lujos familiares.

Oscar Enrique Jiménez Tapia, El Tagayas. (Tomadas de Roberti. news)

En el ámbito cultural, Tagayas es protagonista del corrido “El Compa Tagayas” de Roberto Junior y Su Bandeño, que exalta su trayectoria desde orígenes humildes, su afición a las peleas de gallos y la narrativa de “haber empezado desde abajo”.

José Luis Gutiérrez Ochoa (“El Tolín”)

El tolín (tomada de roberti.news)

José Luis Gutiérrez Ochoa, alias El Tolín, es operador regional del CJNG en Nayarit y hermano de Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, yerno de El Mencho, esposo de Laisha Michelle Oseguera González.

Hijo de José Luis Gutiérrez Valencia (“Don Chelo”), Tolín supervisa el cobro de recursos provenientes de fraudes y otras actividades ilícitas, además de coordinar laboratorios de drogas y la seguridad de la organización en la región.

La cultura criminal también lo incluye en el corrido “Soy El Tolín” de Jason Arreguín, cuya letra refuerza su identidad como “operador fiel” al CJNG, su lealtad al grupo y a la familia, y su gusto por la vida de riesgo:

“Son cuatro letras, ya se saben bien la clave del equipo que represento aquí en la empresa... Soy el Tolín, traigo perfil, fija mirada y una discreción mil, siempre a la moda, a veces porra, por Jalisco y Michoacán rifan aquí.”

Jonathan Faustino Ríos González (“Johnny Hood”)

Jonathan Faustino Ríos González, alias Johnny Hood, figura como subordinado directo de El Tagayas y operador de centros de llamadas (“boiler rooms”) desde los que se contacta a las víctimas para ejecutar fraudes de reventa, renta y supuestos procesos de recuperación de fondos.

José Eduardo Palacios Rodríguez

José Eduardo Palacios Rodríguez. (OFAC)

José Eduardo Palacios Rodríguez desempeña un papel similar al de Johnny Hood, operando centros de fraude en Nayarit y gestionando empresas inmobiliarias sancionadas.