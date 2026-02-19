Wendy Guevara expone comentarios sobre la orientación de Marie Claire Harp y desata polémica en redes

Wendy Guevara y Marie Claire Harp protagonizan polémica en redes sociales tras declaraciones cruzadas sobre una supuesta deuda. - (IG: @marieclaireoficial)

La creadora de contenido Wendy Guevara y la conductora Marie Claire Harp se colocaron en el centro de la conversación en redes sociales tras una serie de declaraciones cruzadas. Lo que comenzó como bromas habituales entre ambas escaló a señalamientos que generaron reacciones divididas.

En días recientes, Marie Claire Harp realizó comentarios en tono jocoso en los que aseguró que Wendy Guevara le debía dinero. La situación llamó la atención de sus seguidores, quienes siguieron la transmisión en vivo donde surgieron estas afirmaciones.

Hasta el momento, no existe un posicionamiento oficial más allá de lo expresado por ambas en sus espacios digitales.

El comentario sobre una supuesta deuda

Seguidores reaccionan ante los comentarios de Marie Claire Harp, quien afirmó en vivo que Wendy Guevara le debe 150 mil pesos por una operación. - (IG: @marieclaireoficial)

Durante una transmisión, Marie Claire Harp afirmó que le había prestado dinero a Wendy Guevara para una operación. Entre risas, sostuvo que incluso había recurrido a abogados ante la presunta negativa de pago.

“Ni modo que no me pague”, expresó mientras simulaba tristeza y mencionaba que la cantidad ascendía a 150 mil pesos. Usuarios conectados en ese momento reaccionaron con escepticismo ante el relato.

La conductora también insinuó que esa sería la razón por la que no se les había visto juntas recientemente, aunque todo ocurrió en un contexto que muchos interpretaron como parte de su dinámica habitual.

La respuesta en vivo

Ninguna de las dos figuras públicas ha emitido un comunicado oficial para esclarecer si la controversia forma parte de una estrategia mediática. - (Cuartoscuro/ Infobae)

En respuesta, Wendy Guevara publicó contenido en el que negó deber esa cantidad y calificó lo dicho como una “gran mentira”. “Me voy enterando del chisme y la gran mentira que dijo Marie Claire Harp, que yo le debo ciento cincuenta mil”, declaró.

En el mismo mensaje, añadió: “Ya no voy a guardar sus secretos”, y posteriormente hizo referencia a la orientación sexual de la conductora. “No le gustan los hombres, le gustan las mujeres”, comentó, además de señalar que su colega tendría temor de enfrentar consecuencias laborales.

También mencionó la existencia de fotografías donde, según sus palabras, se le ve “besándose con una mujer”.

Reacciones y ausencia de postura formal

El conflicto mantiene a Wendy Guevara y Marie Claire Harp en el centro de la conversación digital, alimentando la atención en plataformas sociales. - (IG: @marieclaireoficial)

El intercambio provocó múltiples comentarios entre seguidores de ambas figuras públicas. Algunos lo interpretaron como parte del estilo irreverente que comparten, mientras otros consideraron que el tema rebasó el terreno de la broma.

Hasta ahora, ninguna de las dos ha emitido un comunicado formal que aclare si se trata de una estrategia mediática o de una diferencia real.

Por lo pronto, el episodio se mantiene en el ámbito digital, donde sus declaraciones continúan circulando y alimentando la conversación pública.