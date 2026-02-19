México

Wendy Guevara expone comentarios sobre la orientación de Marie Claire Harp y desata polémica en redes

Un intercambio público entre ambas figuras generó controversia luego de transmisiones en vivo y declaraciones que encendieron el debate digital

Guardar
Wendy Guevara y Marie Claire
Wendy Guevara y Marie Claire Harp protagonizan polémica en redes sociales tras declaraciones cruzadas sobre una supuesta deuda. - (IG: @marieclaireoficial)

La creadora de contenido Wendy Guevara y la conductora Marie Claire Harp se colocaron en el centro de la conversación en redes sociales tras una serie de declaraciones cruzadas. Lo que comenzó como bromas habituales entre ambas escaló a señalamientos que generaron reacciones divididas.

En días recientes, Marie Claire Harp realizó comentarios en tono jocoso en los que aseguró que Wendy Guevara le debía dinero. La situación llamó la atención de sus seguidores, quienes siguieron la transmisión en vivo donde surgieron estas afirmaciones.

Hasta el momento, no existe un posicionamiento oficial más allá de lo expresado por ambas en sus espacios digitales.

El comentario sobre una supuesta deuda

Seguidores reaccionan ante los comentarios
Seguidores reaccionan ante los comentarios de Marie Claire Harp, quien afirmó en vivo que Wendy Guevara le debe 150 mil pesos por una operación. - (IG: @marieclaireoficial)

Durante una transmisión, Marie Claire Harp afirmó que le había prestado dinero a Wendy Guevara para una operación. Entre risas, sostuvo que incluso había recurrido a abogados ante la presunta negativa de pago.

“Ni modo que no me pague”, expresó mientras simulaba tristeza y mencionaba que la cantidad ascendía a 150 mil pesos. Usuarios conectados en ese momento reaccionaron con escepticismo ante el relato.

La conductora también insinuó que esa sería la razón por la que no se les había visto juntas recientemente, aunque todo ocurrió en un contexto que muchos interpretaron como parte de su dinámica habitual.

La respuesta en vivo

Ninguna de las dos figuras
Ninguna de las dos figuras públicas ha emitido un comunicado oficial para esclarecer si la controversia forma parte de una estrategia mediática. - (Cuartoscuro/ Infobae)

En respuesta, Wendy Guevara publicó contenido en el que negó deber esa cantidad y calificó lo dicho como una “gran mentira”. “Me voy enterando del chisme y la gran mentira que dijo Marie Claire Harp, que yo le debo ciento cincuenta mil”, declaró.

En el mismo mensaje, añadió: “Ya no voy a guardar sus secretos”, y posteriormente hizo referencia a la orientación sexual de la conductora. “No le gustan los hombres, le gustan las mujeres”, comentó, además de señalar que su colega tendría temor de enfrentar consecuencias laborales.

También mencionó la existencia de fotografías donde, según sus palabras, se le ve “besándose con una mujer”.

Reacciones y ausencia de postura formal

El conflicto mantiene a Wendy
El conflicto mantiene a Wendy Guevara y Marie Claire Harp en el centro de la conversación digital, alimentando la atención en plataformas sociales. - (IG: @marieclaireoficial)

El intercambio provocó múltiples comentarios entre seguidores de ambas figuras públicas. Algunos lo interpretaron como parte del estilo irreverente que comparten, mientras otros consideraron que el tema rebasó el terreno de la broma.

Hasta ahora, ninguna de las dos ha emitido un comunicado formal que aclare si se trata de una estrategia mediática o de una diferencia real.

Por lo pronto, el episodio se mantiene en el ámbito digital, donde sus declaraciones continúan circulando y alimentando la conversación pública.

Temas Relacionados

Wendy GuevaraMarie Claire HarpRedes socialesComentariosmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

¿Para qué sirve el té de manzanilla con miel? Beneficios, usos y propiedades

Esta infusión tradicional combina dos ingredientes conocidos por sus cualidades calmantes y digestivas, y suele emplearse como apoyo en malestares leves

¿Para qué sirve el té

Tigres vs Pachuca: dónde y cuándo ver en vivo la jornada 7 del Clausura 2026

Tigres busca recuperarse tras su derrota ante Cruz Azul, mientras que Pachuca llega motivado luego de vencer al Atlas

Tigres vs Pachuca: dónde y

Monterrey recibe histórica delegación de Canadá: buscan fortalecer inversión y nearshoring

Empresarios y diplomáticos canadienses destacan la importancia de Nuevo León y el noreste en la nueva estrategia económica, mientras autoridades mexicanas impulsan convenios para atraer inversión y desarrollo regional

Monterrey recibe histórica delegación de

Mundial en CDMX: comerciantes de los pasos subterráneos protestan contra posible desalojo por remodelaciones

La remodelación de más de diez pasos a desnivel genera preocupación, ante la falta de claridad sobre la reubicación de los locatarios afectados

Mundial en CDMX: comerciantes de

Cédula profesional deja de ser una identificación oficial en México: estas son las credenciales que se pueden usar para trámites

La SEP publicó en el DOF que la cédula profesional solo tendrá efectos para el ejercicio profesional

Cédula profesional deja de ser
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a extorsionadores en CDMX

Detienen a extorsionadores en CDMX y en Sinaloa

Marina intercepta semisumergible con cuatro toneladas de cocaína en Manzanillo, detienen a tres personas

Sheinbaum asegura que se investigará si niña poblana consumió fentanilo en tamales y cómo fue que llegó a la menor

Desaparecidos en México: por qué motivo los cárteles secuestrarían a mujeres, según exagente de la DEA

Exagente de la DEA señala a uno de los estados con mayor número de desapariciones por el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Carlos Rivera reveló el impacto

Carlos Rivera reveló el impacto de la muerte de su padre y cómo transformó el duelo en canciones

Pati Chapoy recuerda a Daniel Bisogno a un año de su muerte y Atala Sarmiento se hace ‘presente’: “Tenía miedo de morir”

Ticketmaster acepta reglas de Profeco tras polémica por boletos de BTS: así serán los nuevos procesos

Episodio 6 de El caballero de los Siete Reinos: fecha de estreno del final de temporada y su conexión con la Rebelión Fuegoscuro

Andrea Legarreta reacciona a los Therian: “Me parece terrorífico”

DEPORTES

UFC Fight Night: Sean Strickland

UFC Fight Night: Sean Strickland posa como agente de ICE y desata furia del mexicano Anthony “Fluffy” Hernández

Necaxa vs Toluca: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 7 de la Liga Mx

Tigres vs Pachuca: dónde y cuándo ver en vivo la jornada 7 del Clausura 2026

Sergio Ramos expone al ‘Tato’ Noriega y niega haber salido de Rayados por proyecto musical: “Que se dedique al club”

Quiénes pueden ser los posibles rivales de San Francisco para el juego en México