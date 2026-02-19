Ministro canadiense refuerza en Coahuila la agenda comercial rumbo a la revisión del T-MEC

Canadá y México refuerzan su coordinación rumbo a la revisión del T-MEC, apostando por mantener su carácter trilateral.

En el marco de la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el ministro canadiense Dominic LeBlanc realizó una visita oficial a Coahuila, donde sostuvo un encuentro con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y recorrió instalaciones de la empresa Magna International.

A través de sus redes sociales, el funcionario destacó que la cooperación industrial entre ambos países permite consolidar una cadena de suministro integrada en Norteamérica, en la que piezas fabricadas en México forman parte del ensamblaje final de vehículos en Canadá.

Subrayó que este modelo productivo genera empleos y fortalece la competitividad regional.

Canadá y México apuestan por mantener el carácter trilateral del T-MEC

Durante su estancia en México, LeBlanc afirmó que el Gobierno mexicano ha manifestado su interés en preservar el acuerdo comercial trilateral durante el proceso de revisión previsto para este año.

México y Canadá coordinan postura frente a posibles ajustes y aranceles en la revisión del acuerdo comercial.

En conferencia de prensa, el ministro señaló que le resulta alentadora la disposición del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de trabajar de manera coordinada para que la revisión concluya en un tratado fortalecido y vigente entre las tres naciones.

El proceso se desarrollará en un contexto de tensiones comerciales y ante la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha impulsado aranceles sectoriales y ha planteado ajustes al esquema actual.

Misión comercial canadiense suma acuerdos y busca certidumbre

La visita forma parte de una misión comercial de seis días integrada por más de 370 representantes empresariales de Canadá.

Según el ministro, hasta el momento se han concretado 15 acuerdos de colaboración entre compañías de ambos países.

La misión comercial de Canadá en México busca fortalecer la integración económica y preparar el terreno para la revisión del T-MEC.

LeBlanc adelantó que sostendrá reuniones con el representante comercial estadounidense en las próximas semanas para abordar la revisión del tratado, conocido como CUSMA en Canadá.

México y Canadá se mantienen como socios estratégicos dentro de Norteamérica: ambos figuran entre los principales socios comerciales de Estados Unidos, mientras que la economía estadounidense representa el mercado más relevante para los dos países.

Coordinación política para fortalecer el acuerdo comercial

En septiembre pasado, el primer ministro canadiense, Mark Carney, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, coincidieron en la importancia de profundizar la relación bilateral y consolidar el tratado comercial ante el escenario de revisión.

Claudia Sheinbaum respaldó mantener el carácter trilateral del T-MEC ante su próxima revisión. (X)

La actual agenda de trabajo busca generar condiciones de estabilidad para las inversiones y evitar afectaciones a sectores estratégicos como el automotriz, manufacturero y agroindustrial.

Puntos que se busca fortalecer en la revisión del T-MEC

Mantener el carácter trilateral del acuerdo comercial

Garantizar continuidad y certidumbre jurídica para las inversiones

Reducir o eliminar aranceles sectoriales que afectan a industrias clave

Consolidar la integración de la cadena de suministro en Norteamérica

Proteger empleos y promover crecimiento económico en los tres países

La reunión en Coahuila y los encuentros sostenidos en la capital mexicana reflejan una estrategia conjunta entre Canadá y México para llegar a la revisión del T-MEC con una postura coordinada, enfocada en preservar la estabilidad comercial y fortalecer la integración económica regional.