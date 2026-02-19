México

Kenia Os asegura haber vivido un viaje de ensueño junto a Peso Pluma durante su primer aniversario

La cantante mexicana compartió los detalles de su escapada junto a su pareja, confesando que por fin vivió un Día de San Valentín lleno de amor

Kenia Os y Peso Pluma
Kenia Os y Peso Pluma celebran su primer San Valentín juntos con un viaje romántico a Hawái que cautiva las redes sociales.

Durante su regreso a la Ciudad de México, Kenia Os fue captada por la prensa con diversas preguntas sobre su relación con Peso Pluma y los rumores que surgieron con sus exparejas.

En días recientes, la pareja acaparó la atención de las redes sociales con su romántica celebración de Día de San Valentín, lo que les valió varios comentarios positivos tras la controversia.

La pareja formada por Kenia
La pareja formada por Kenia Os y Peso Pluma recibe comentarios positivos tras su escapada, en medio de rumores y controversias.

Kenia Os asegura haber vivido un viaje de ensueño con Peso Pluma

En un encuentro con los micrófonos de Despierta América, la intérprete de pop mexicano señaló haber vivido un gran viaje a Hawái junto a Peso Pluma.

“Divino, o sea estuvo un viaje de ensueño que vamos a recordar. Teníamos muchas ganas de ir a Hawái y no encontrábamos el tiempo, la verdad lo disfrutamos bastante”, compartió.

Ante la pregunta sobre cuál fue el momento más mágico que vivió el 14 de febrero, la cantante aseguró que fue el primer San Valentín que pasa enamorada, incluso pidió disculpas para todas las personas que están solteras.

“Estar enamorada, disfrutarnos, platicar con la persona que amas, que te acompaña, o sea, no sé, es una sensación inexplicable”, concluyó.

Kenia Os afirma que disfrutó
Kenia Os afirma que disfrutó un viaje inolvidable con Peso Pluma, cumpliendo el sueño de visitar Hawái por primera vez en pareja.

Kenia Os asegura dormir tranquila pese a las controversias

En ese mismo encuentro con diversos medios, la cantante fue cuestionada sobre la polémica que surgió tras sus declaraciones con Adela Micha sobre su relación con Peso Pluma.

Fiel a su estilo, la artista dijo sentirse tranquila y lamentó que las personas desperdicien su energía en ese tipo de rumores: “Bueno, la verdad es que yo me voy ahorita a mi cama a dormir bien tranquila, agustísimo”.

Y agregó: “Mi mente está súper tranquila y mi conciencia. La gente que tiene que andar dando explicaciones y demás es porque algo tiene que resolver, yo no tengo nada que aclarar porque yo estoy bien, tranquila”.

Durante una entrevista, Kenia Os
Durante una entrevista, Kenia Os expresa que vivió su San Valentín más especial al estar enamorada y compartir momentos únicos con Peso Pluma.

Su manera de responder a los cuestionamientos de los medios fue aplaudida en redes sociales, donde señalaron que su relación con la prensa ha ido cambiando con el paso de su carrera.

Algunos de los comentarios que se pueden leer al respecto son:

  • "Que bueno que ya no se quede callada".
  • “Reina que no se deja. Me encanta que se defienda. Siempre icónica”.
  • “Reina que jamás se va a dejar de nadie”.
  • “Anda muy perra y eso me encanta”.
  • “Me encanta que se defienda”.
Peso Pluma sorprende a Kenia
Peso Pluma sorprende a Kenia Os con un lujoso reloj Audemars Piguet, valuado en más de un millón de pesos, como regalo de aniversario.

El costoso regalo que Kenia Os recibió de Peso Pluma por su aniversario

El cantante de corridos tumbados sorprendió a su novia con un regalo de más de un millón de pesos. Se trata de un reloj de alta gama de la firma Suiza Audemars Piguet.

La pieza destaca por ser un diseño octagonal con un brazalete integrado de oro blanco. Actualmente, la firma celebra 150 años de historia como una de las casas más exclusivas del mundo.

Kenia Os Peso Pluma Día de San Valentín Aniversario 14 de febrero

