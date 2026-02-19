Congreso de la CDMX propone ley para que la edad no afecte la búsqueda de empleo

El Congreso de la Ciudad de México busca prohibir la discriminación por edad en el acceso y promoción dentro del empleo digno en la capital. | Twitter Congreso CDMX

El Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para modificar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, incorporando la prohibición explícita de restricciones de edad en el acceso, permanencia y promoción para acceder a un empleo digno en la capital.

Esta propuesta, encabezada por el diputado Ernesto Villarreal Cantú, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), responde a la inquietud por la exclusión sistemática que enfrentan las personas de 45 años o más en el mercado laboral, según un comunicado del propio órgano legislativo.

De acuerdo con el Congreso de la CDMX, el objetivo es eliminar cualquier criterio basado en prejuicios generacionales y garantizar así que la edad no condicione el valor ni la capacidad de las personas para conseguir trabajo o permanecer en él.

Inclusión del término edadismo en la ley de la CDMX

La iniciativa legislativa reconoce el edadismo como forma de discriminación y propone eliminar límites etarios en las ofertas laborales públicas y privadas. (Congreso de la Ciudad de México)

Entre los cambios propuestos, el primero es la inclusión formal del concepto de edadismo, para prevenir y eliminar este tipo de prácticas en todos los ámbitos.

El segundo establece la prohibición de límites etarios en las ofertas de trabajo, lo que implica retirar cualquier restricción por edad en vacantes laborales tanto públicas como privadas.

El tercer eje de la iniciativa obliga a los organismos públicos de la capital a adoptar medidas que prevengan, atiendan y erradiquen la discriminación por edad en todos los procesos y situaciones laborales. Como complemento, también se prevén acciones de sensibilización y capacitación para transformar prácticas internas e impulsar la inclusión laboral de forma transversal.

Durante la sesión ordinaria de este 19 de febrero se sumaron al respaldo de la iniciativa varias diputadas del PT, así como Diana Sánchez Barrios de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente (APMCFI), además del Grupo Parlamentario de Morena.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos, con la opinión de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, para su análisis y eventual dictamen, marcando así el inicio del trámite formal hacia su posible aprobación.

Según el diputado Villarreal Cantú, la propuetsa se fundamenta porque “combatir el edadismo no sólo es cuestión de derechos humanos. Es una decisión inteligente para el desarrollo económico y social, porque nadie permanece siempre en la misma etapa de la vida. Un día somos jóvenes, otro no lo somos;”

Congreso de la CDMX propone que el embarazo infantil se considera violencia de género

Tania Larios del PRI impulsa una reforma en el Congreso CDMX para reconocer el embarazo infantil como violencia de género. - Crédito: Educo/Voces Feministas

En el contexto de la actual agenda legislativa, el Congreso capitalino ha impulsado otras propuestas relevantes. Destaca la presentada por la diputada Tania Larios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que busca reconocer el embarazo infantil —en especial en niñas menores de 14 años— como una forma de violencia de género, lo cual implicaría cambios en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal local.

De ser aprobada, el embarazo infantil quedaría catalogado como violencia sexual y de género, con nuevas obligaciones institucionales para su detección y atención integral.

Según el mismo medio, organizaciones sociales y especialistas han defendido la urgencia de abandonar el término “embarazo adolescente” en niñas menores de 14 años, ya que oculta la gravedad del delito e impide visibilizar la violencia de género.