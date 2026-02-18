Congreso de la CDMX exhorta a fortalecer red de electrolineras en la capital

El Congreso de la Ciudad de México pide fortalecer infraestructura de electrolineras. Foto: (iStock)

Ante los obstáculos que enfrenta la movilidad eléctrica en México, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar a autoridades federales a fortalecer la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en el país.

Durante la Sesión Ordinaria de este martes 17 de febrero, el Pleno del Congreso capitalino avaló la propuesta presentada por el diputado Jesús Sesma Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en la que se solicita a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reforzar políticas públicas que incentiven el desarrollo de una red troncal de electrolineras a nivel nacional.

Al subir a tribuna, el legislador señaló que actualmente existen impedimentos para el uso cotidiano de vehículos eléctricos debido a la limitada cobertura de centros de carga y a la falta de compatibilidad entre estaciones. En ese sentido, subrayó la necesidad de que los puntos de recarga sean universales, públicos y gratuitos, a fin de facilitar la transición hacia este modelo de transporte.

Sesma Suárez destacó que también es indispensable mejorar la difusión de información para que los usuarios conozcan la ubicación de las estaciones, horarios de servicio, tipo de conectores disponibles, tarifas aplicables y el estatus de funcionamiento de cada punto de carga.

El Congreso capitalino exhorta a autoridades federales a reforzar red de carga para vehículos eléctricos. Foto: (iStock)

“Debemos tener claro que la transición a este modelo de movilidad eléctrica es una realidad y una necesidad; representa una de las vías más eficaces para reducir emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire y disminuir la dependencia de combustibles fósiles”, puntualizó.

De acuerdo con datos de la CFE citados por el legislador, en 2022 se registraron 3 mil 200 puntos públicos de recarga distribuidos en mil 340 estaciones para atender a más de 340 mil vehículos eléctricos que circulan en la Ciudad de México. A nivel nacional, existen nueve cargadores públicos por cada mil unidades que requieren el servicio.

El diputado comparó estas cifras con el panorama internacional. En China operan alrededor de 1.15 millones de estaciones de carga, mientras que en la Unión Europea la infraestructura supera las 480 mil unidades.

“Es evidente que estamos dando pequeños pasos en este cambio en nuestro sistema de movilidad. El lado positivo es que está en nuestras manos avanzar para fortalecer esta transición con acciones que marquen la diferencia”, expresó.

La recomendación abarca la implementación de una plataforma digital de información, así como acciones que permitan planificar y monitorear el crecimiento del sistema de recarga de autos eléctricos a nivel nacional. Foto: (iStock)

El Punto de Acuerdo también incluye un exhorto a la Comisión Nacional de Energía para que continúe desarrollando la Plataforma Digital de Electromovilidad hasta su correcta operación, con el objetivo de consolidar un sistema de información integral que permita planificar y monitorear el crecimiento de la infraestructura de carga.

Especialistas han señalado que uno de los principales desafíos para la adopción masiva de vehículos eléctricos en México es precisamente la disponibilidad y estandarización de puntos de recarga, así como la certidumbre sobre su funcionamiento. Sin una red suficiente y accesible, la expansión del parque vehicular eléctrico podría verse limitada.

La discusión en el Congreso capitalino se enmarca en los esfuerzos globales por acelerar la transición energética y reducir emisiones contaminantes en las grandes ciudades. El fortalecimiento de la infraestructura será clave para que la movilidad eléctrica pase de ser una alternativa emergente a una opción viable y extendida en el país.