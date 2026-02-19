CDMX emite primera alerta amarilla este 2026 por calor: temperaturas llegarán hasta 32 grados Celsius, alertan

Protección Civil de la Ciudad de México emitió la primera alerta amarilla por altas temperaturas de este 2026. Crédito: Cuartoscuro.

Las altas temperaturas en la Ciudad de México han comenzado y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGRIPC) de la capital del país emitió la primera alerta amarilla por calor de este 2026.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido la tarde del pasado miércoles 18 de febrero en sus redes sociales oficiales.

Indicó que serán 13 alcaldías de la Ciudad de México las que registrarán temperaturas altas para la tarde de este jueves 19 de febrero.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones que resultarán afectadas o vivir en ellas.

Captaron el momento en el que un ave murió por las altas temperaturas que se han registrado en la Ciudad de México Crédito: @AztecaNoticias

Estas alcaldías estarán en alerta amarilla por altas temperaturas este jueves 19 de febrero

Protección Civil de la Ciudad de México detalló que 13 alcaldías estarán en alerta amarilla por altas temperaturas para la tarde de este jueves 19 de febrero.

Se trata de las demarcaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, que registrarán ambiente caluroso para este jueves 19 de febrero.

La Secretaría de Gestión Integral y de Riesgos dio a conocer algunas recomendaciones por el calor que prevalecerá para la tarde de esta fecha indicada.

Usar protector solar incluso en días nublados.

Vestir ropa de colores claros: utilizar gafas de sol, sombrero y/o gorra.

Evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente.

Ubicar y permanecer en lugares y zonas frescas.

Estas 13 alcaldías registrarán temperaturas altas para la tarde de este jueves 19 de febrero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

¿A qué hora comenzarán las altas temperaturas en estas 13 alcaldías para este jueves 19 de febrero?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de 14:00 a 18:00 horas cuando se registren las temperaturas altas en las trece alcaldías mencionadas anteriormente para la tarde de este jueves 19 de febrero, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se puso a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Las altas temperaturas comenzarán a las 14:00 horas de este jueves 19 de febero. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Es importante tomar en cuenta los cambios bruscos de temperatura, ya que por la mañana hay ambiente frío y por la tarde la temperatura va aumentando.

De igual mantera, se hace un llamado a estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

Del mismo modo, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este jueves 19 de febrero en las alcaldías mencionadas anteriormente.